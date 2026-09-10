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Liga de Campeones
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Slavia Praga vs Lens: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Slavia Praga vs Lens
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Lens
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Slavia Praga y Lens, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Slavia Praga vs Lens en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Slavia Praga y Lens se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir la transmisión en vivo.

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Slavia Praga recibe a Lens en la Fortuna Arena de Praga en un partido correspondiente a la Liga de Campeones. El cuadro checo buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos en la fase de grupos.

El equipo de Jindrich Trpisovsky llega con buenas sensaciones desde la liga doméstica. La victoria más reciente, un contundente 4-0 ante el FC Zbrojovka Brno el 5 de septiembre, refuerza la confianza del conjunto rojinegro antes de este compromiso europeo.

El triunfo ante el eterno rival Sparta Praga por 3-0 a finales de agosto fue el resultado más llamativo de su racha reciente. Slavia llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros.

Lens, dirigido por Dino Toppmöller, atraviesa un momento irregular en la Ligue 1. Los franceses encadenaron dos derrotas consecutivas ante Lorient y Estrasburgo antes de este viaje a la capital checa.

A pesar de eso, el historial reciente del club galo incluye una victoria ante el Paris Saint-Germain en la Supercopa, lo que demuestra que tiene capacidad para competir contra rivales de nivel. El conjunto de Lens buscará recuperar sensaciones en Europa.

Ambos equipos comparten posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este encuentro en un duelo directo con implicaciones claras en la clasificación. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Slavia Praga contra Lens alineaciones probables

3-4-2-1
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
Formación
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
J. MarkovicJ. MarkovicT. VlcekT. VlcekS. ChaloupekS. ChaloupekM. KonecnyM. KonecnyM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakS. IsifeS. IsifeD. JurasekD. JurasekD. SturmD. SturmE. AyaosiE. AyaosiT. ChoryT. ChoryR. RisserR. Risserteam-logoP. Ganiouteam-logoK. Antonioteam-logoS. SagnanA. HaidaraA. HaidaraR. AguilarR. Aguilarteam-logoF. Ivanovicteam-logoM. Skorasteam-logoM. CuisanceF. ThauvinF. ThauvinO. EdouardO. Edouard
Lens crest
Lens
RCL
3-4-2-1
Slavia Praga

Once inicial

Lens

Manager

  • J. Trpisovsky
  • Dino Toppmöller

Jindrich Trpisovsky cuenta con un once proyectado formado por Jakub Markovic, Tomas Vlcek, Stepan Chaloupek, Mikulas Konecny, Michal Sadilek, Wiktor Nowak, Samuel Isife, David Jurasek, Danijel Sturm, Emmanuel Ayaosi y Tomas Chory. El cuerpo técnico del Slavia no reporta bajas por lesión ni suspensiones de cara a este partido.

Por parte del Lens, Dino Toppmöller alinearía a Robin Risser, Pierre Ganiou, Kyllian Antonio, Souleymane Sagnan, Amadou Haidara, Ruben Aguilar, Franjo Ivanovic, Michal Skoras, Michael Cuisance, Florian Thauvin y Odsonne Edouard. El equipo francés tampoco registra ausencias confirmadas por lesión o sanción, aunque se añadirán actualizaciones si las hubiera antes del pitido inicial.

Forma

SLP

SLP - Formulario

PAR
W2-1
LIB
D1-1
BOH
D2-2
SPP
W0-3
BRN
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RCL

RCL - Formulario

SUN
L0-2
PSG
W1-0
AJA
W5-2
STR
L2-1
FCL
L0-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Slavia Praga presenta un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El equipo checo marcó 10 goles y encajó 4 en ese tramo, con la goleada 4-0 al FC Zbrojovka Brno como resultado más reciente. La victoria por 3-0 ante Sparta Praga destaca como el resultado más sobresaliente de la racha.

Lens, por su parte, acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo galo marcó 8 goles y recibió 6, con la derrota 0-1 ante Lorient como último antecedente. La victoria 5-2 ante Auxerre en agosto fue el resultado más positivo de su reciente trayectoria.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Slavia Praga y Lens disponibles en este momento. Este partido podría marcar el inicio del historial entre ambos clubes a nivel europeo.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto Slavia Praga como Lens ocupan la séptima posición, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo con consecuencias inmediatas en la clasificación.

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