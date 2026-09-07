El Estadio Bernabéu acoge el debut de Real Madrid en la Liga de Campeones frente a un Inter Milán que llega en un estado de forma inmejorable. El choque promete ser uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos, con dos de los clubes más laureados del continente midiendo fuerzas en Madrid. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

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Acerca del encuentro

José Mourinho afronta este estreno europeo con la sombra de la derrota del pasado fin de semana todavía presente. El equipo blanco cayó ante el Real Betis en LaLiga y el técnico portugués ha salido públicamente a cuestionar las decisiones arbitrales, en especial las relacionadas con Kylian Mbappé y Vinicius Junior. La polémica llega en el peor momento posible.

Mbappé, por su parte, no esconde sus ambiciones. El capitán francés, tras ganar la Bota de Oro del Mundial, ha dejado claro que el Balón de Oro es su próximo objetivo. El escenario europeo que arranca esta semana es el escaparate perfecto para seguir construyendo su candidatura.

Enfrente llega un Inter que ha ganado sus tres primeros partidos de Serie A, incluida una remontada épica ante el Nápoles. Cristian Chivu ha construido un equipo con carácter y profundidad, y la reciente renovación de Pio Esposito hasta 2032 es una señal clara de proyecto a largo plazo en Milán.

Lautaro Martínez, autor del gol en el último minuto ante el Nápoles, y un Hakan Çalhanoğlu en plena madurez son los referentes de un conjunto que no viaja al Bernabéu a especular. La emoción está garantizada.

Noticias del equipo y escuadras

José Mourinho no podrá contar con una lista considerable de efectivos. Aurélien Tchouaméni, Raúl Asencio, Éder Militão, Endrick, Thiago Pitarch, Rodrygo y Ferland Mendy están todos en la enfermería. A esas ausencias se suman las de Arda Güler, Eduardo Camavinga y Bernardo Silva, los tres fuera por otros motivos. A pesar del amplio número de bajas, Mourinho alineará un once con Courtois bajo palos, una defensa con Konaté, Huijsen y Rüdiger, y Bellingham, Valverde y Brahim Díaz en el centro del campo, con Mbappé y Vinicius como referencias ofensivas.

Cristian Chivu llega con la plantilla prácticamente al completo. Solo Djed Spence figura como baja, y el técnico rumano no registra suspendidos. El once probable del Inter incluye a Josep Martínez en portería, una línea defensiva con Bastoni, Akanji y Bisseck, y un centro del campo con Çalhanoğlu, Zielinski, Barella y Diouf. Arriba, Pio Esposito y Lautaro Martínez formarán la dupla atacante.

Forma

El Real Madrid llega con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. El tropiezo más reciente fue la caída ante el Real Betis por 1-0 en LaLiga, que rompió una racha de tres triunfos consecutivos que incluía un contundente 4-0 al Málaga y un 4-1 al Real Sociedad. En total, los blancos han marcado 10 goles y encajado 2 en ese período, excluyendo el amistoso ante el Schalke.

El Inter presenta un arranque de temporada impecable: cinco victorias en cinco partidos. La más reciente fue el triunfo 3-2 ante el Nápoles, completando una remontada desde dos goles abajo. Antes de eso, los nerazzurri golearon 4-1 al Monza y ganaron 1-0 al Cagliari en Serie A. En total, el conjunto de Chivu ha anotado 11 goles y solo ha concedido 3 en este período, incluyendo los amistosos de pretemporada.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos en la Liga de Campeones se disputó el 7 de diciembre de 2021, con victoria del Real Madrid por 2-0 en el Bernabéu. En los últimos cinco precedentes registrados, el Real Madrid acumula cuatro victorias por ninguna del Inter, con un encuentro que terminó 3-2 a favor de los blancos también en Madrid. El conjunto italiano no ha logrado superar a los madridistas en ninguno de estos choques.

Clasificación

Ambos equipos llegan al partido como líderes en sus respectivas posiciones en la Champions League, con Real Madrid e Inter Milán ocupando el primer puesto de la tabla al inicio de la competición.