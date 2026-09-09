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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 15:00 Parc des Princes

Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre PSG y Slovan Bratislava se puede ver en vivo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Paris Saint-Germain abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo a Slovan Bratislava en el Parc des Princes, con el bicampeón de Europa obligado a responder tras un arranque doméstico que ha generado más preguntas que certezas.

El equipo de Luis Enrique llega a este estreno europeo sin una victoria en sus últimos tres partidos de Ligue 1, incluyendo una derrota en casa ante el Mónaco que lo dejó con el peor inicio de temporada en 14 años. La presión sobre el campeón es real, y la Champions League llega en un momento incómodo.

Fabian Ruiz, ganador de la Champions League y el Mundial en 2026, afronta la temporada con aspiraciones al Ballon d'Or. Ousmane Dembele ha ido más lejos y asegura públicamente que el premio individual más prestigioso del fútbol seguirá en el Parc des Princes este año. La confianza individual del vestuario contrasta con los tropiezos colectivos en liga.

Slovan Bratislava llega a París tras superar la ronda de clasificación de la Champions League, eliminando al NK Celje en dos partidos. Yaya Touré dirige a un equipo que ha perdido dos de sus últimos tres encuentros en liga doméstica y que afronta un salto de nivel considerable frente al actual campeón.

La portería del PSG también genera incertidumbre: Matvei Safonov ha ofrecido actuaciones poco convincentes en las últimas semanas, con Lucas Chevalier presionando por el puesto. Es un problema interno que añade un elemento de inestabilidad a lo que debería ser una apertura europea sin complicaciones.

A pesar del contexto adverso, el Parc des Princes sigue siendo una fortaleza en Europa. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Luis Enrique cuenta con el equipo al completo para este encuentro, sin bajas por lesión ni sanción. El técnico español apunta a un once con Matvei Safonov bajo palos, una línea defensiva formada por Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes, y un centro del campo con Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves. En ataque, Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia formarían el tridente titular.

Yaya Touré tampoco registra bajas para el desplazamiento a París. El XI proyectado del Slovan Bratislava sitúa a Dominik Takac en portería, con Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic y César Blackman en defensa. Rahim Ibrahim, Suleiman Camara y Peter Pokorny formarían el mediocampo, mientras que Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar completarían el ataque.

Forma

El PSG llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 en casa ante el Mónaco en Ligue 1, que prolongó una racha doméstica preocupante. Antes de ese tropiezo, los parisinos empataron a dos goles tanto ante el Lille como ante el Rennes. En esos cinco encuentros, el conjunto de Luis Enrique anotó ocho goles y encajó siete.

Slovan Bratislava presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. Su derrota más reciente fue un 2-0 ante el DAC 1904 Dunajska Streda en liga eslovaca. En el debe también figura una derrota 2-1 ante el Zemplin Michalovce, aunque el equipo de Touré logró la clasificación para la Champions League al ganar 2-1 al NK Celje a domicilio. En cinco partidos, el Slovan marcó seis goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los dos clubes se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2011/12. El encuentro más reciente fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes el 3 de noviembre de 2011. El primer duelo, disputado en Bratislava el 20 de octubre de 2011, terminó sin goles. El PSG acumula el mejor registro entre ambos equipos, con una victoria y un empate.

Clasificación

Tanto Paris Saint-Germain como Slovan Bratislava inician la fase de liga de la Champions League en la séptima posición de la clasificación general, con los resultados de la primera jornada aún por reflejarse en la tabla.