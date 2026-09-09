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Paris Saint-Germain vs Slovan: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Paris Saint-Germain vs Slovan
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Paris Saint-Germain y Slovan, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Paris Saint-Germain vs Slovan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Paris Saint-Germain abre su campaña en la UEFA Champions League 2026/27 recibiendo a Slovan Bratislava en el Parc des Princes, con el bicampeón de Europa obligado a responder tras un arranque doméstico que ha generado más preguntas que certezas.

El equipo de Luis Enrique llega a este estreno europeo sin una victoria en sus últimos tres partidos de Ligue 1, incluyendo una derrota en casa ante el Mónaco que lo dejó con el peor inicio de temporada en 14 años. La presión sobre el campeón es real, y la Champions League llega en un momento incómodo.

Fabian Ruiz, ganador de la Champions League y el Mundial en 2026, afronta la temporada con aspiraciones al Ballon d'Or. Ousmane Dembele ha ido más lejos y asegura públicamente que el premio individual más prestigioso del fútbol seguirá en el Parc des Princes este año. La confianza individual del vestuario contrasta con los tropiezos colectivos en liga.

Slovan Bratislava llega a París tras superar la ronda de clasificación de la Champions League, eliminando al NK Celje en dos partidos. Yaya Touré dirige a un equipo que ha perdido dos de sus últimos tres encuentros en liga doméstica y que afronta un salto de nivel considerable frente al actual campeón.

La portería del PSG también genera incertidumbre: Matvei Safonov ha ofrecido actuaciones poco convincentes en las últimas semanas, con Lucas Chevalier presionando por el puesto. Es un problema interno que añade un elemento de inestabilidad a lo que debería ser una apertura europea sin complicaciones.

A pesar del contexto adverso, el Parc des Princes sigue siendo una fortaleza en Europa. A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Paris Saint-Germain contra Slovan alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Slovan crest
Slovan
SLB
4-2-3-1
M. SafonovM. SafonovMarquinhosMarquinhosA. HakimiA. HakimiW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesO. DembeleO. DembeleD. DoueD. DoueK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzK. BajricK. BajricS. MarkovicS. MarkovicCésar BlackmanCésar BlackmanR. IbrahimR. IbrahimS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyChristian MartínezChristian MartínezT. BarseghyanT. BarseghyanA. SporarA. Sporar
Slovan crest
Slovan
SLB
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Slovan

Manager

  • Luis Enrique
  • Yaya Touré

Luis Enrique cuenta con el equipo al completo para este encuentro, sin bajas por lesión ni sanción. El técnico español apunta a un once con Matvei Safonov bajo palos, una línea defensiva formada por Marquinhos, Achraf Hakimi, Willian Pacho y Nuno Mendes, y un centro del campo con Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves. En ataque, Ousmane Dembele, Desire Doue y Khvicha Kvaratskhelia formarían el tridente titular.

Yaya Touré tampoco registra bajas para el desplazamiento a París. El XI proyectado del Slovan Bratislava sitúa a Dominik Takac en portería, con Sandro Cruz, Kenan Bajric, Svetozar Markovic y César Blackman en defensa. Rahim Ibrahim, Suleiman Camara y Peter Pokorny formarían el mediocampo, mientras que Christian Martínez, Tigran Barseghyan y Andraz Sporar completarían el ataque.

Forma

PSG

PSG - Formulario

AVL
W2-1
RCL
L1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
ASM
L1-2
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SLB

SLB - Formulario

CEL
D1-1
FCK
W1-2
CEL
W1-2
ZEM
L1-2
DST
L2-0
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El PSG llega con un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 en casa ante el Mónaco en Ligue 1, que prolongó una racha doméstica preocupante. Antes de ese tropiezo, los parisinos empataron a dos goles tanto ante el Lille como ante el Rennes. En esos cinco encuentros, el conjunto de Luis Enrique anotó ocho goles y encajó siete.

Slovan Bratislava presenta dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. Su derrota más reciente fue un 2-0 ante el DAC 1904 Dunajska Streda en liga eslovaca. En el debe también figura una derrota 2-1 ante el Zemplin Michalovce, aunque el equipo de Touré logró la clasificación para la Champions League al ganar 2-1 al NK Celje a domicilio. En cinco partidos, el Slovan marcó seis goles y recibió seis.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateSlovan
1
1
0
Europa League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Slovan badge
Slovan
SLB
0
F
Europa League
Slovan badge
Slovan
SLB
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron0/2

Los dos clubes se han enfrentado en dos ocasiones, ambas en la fase de grupos de la UEFA Europa League 2011/12. El encuentro más reciente fue una victoria del PSG por 1-0 en el Parc des Princes el 3 de noviembre de 2011. El primer duelo, disputado en Bratislava el 20 de octubre de 2011, terminó sin goles. El PSG acumula el mejor registro entre ambos equipos, con una victoria y un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

Tanto Paris Saint-Germain como Slovan Bratislava inician la fase de liga de la Champions League en la séptima posición de la clasificación general, con los resultados de la primera jornada aún por reflejarse en la tabla.

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