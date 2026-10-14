¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoLASK
Raiffeisen Arena
team-logoLiverpool
¡Mira aquí! Disney+¡Mira aquí! ESPN Chile
GOAL-e
Con la colaboración de

LASK vs Liverpool: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

LASK vs Liverpool
LASK
Liverpool
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre LASK y Liverpool, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Liga de Campeones - Jornada 2
Raiffeisen Arena

Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre LASK y Liverpool se podrá seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Ambas plataformas ofrecen cobertura en vivo del encuentro de Champions League.

Disney+

Disney+

Ver aquí

ESPN Chile

ESPN Chile

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

El Liverpool de Andoni Iraola visita el Raiffeisen Arena de Linz para medirse al LASK en la fase de grupos de la Champions League. Los Reds llegan a Austria con la necesidad de sumar puntos en Europa tras un fin de semana complicado en la Premier League.

El equipo austriaco, dirigido por Dietmar Kühbauer, atraviesa un momento delicado en su liga doméstica. El LASK perdió ante Rapid Viena el fin de semana previo y acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos, lo que pone presión sobre este encuentro europeo como una oportunidad para recuperar sensaciones.

Liverpool llega condicionado por la derrota del domingo ante el Manchester City. La expulsión de Ryan Gravenberch en la segunda parte fue determinante en ese 3-0, y la actuación de Jeremy Doku como revulsivo desde el banquillo dejó en evidencia algunas fragilidades defensivas de los Reds que Iraola deberá corregir.

La presión sobre los grandes fichajes del verano sigue creciendo. Florian Wirtz volvió a pasar desapercibido frente al City, mientras que Bradley Barcola todavía espera su primer gol o asistencia con la camiseta del Liverpool. Michael Owen ya ha advertido que las cifras de Mo Salah son el listón imposible de ignorar para cualquier incorporación de alto coste en Anfield.

En el plano defensivo, las dudas sobre Jeremie Frimpong se han intensificado tras el partido ante el City, con el club supuestamente estudiando alternativas en el mercado. El contexto europeo, lejos de la presión mediática de la Premier League, puede ofrecer al Liverpool el escenario ideal para recuperar la confianza.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

LASK contra Liverpool alineaciones probables

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
page.match.formation.title
Liverpool crest
Liverpool
LIV
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthAndrés AndradeAndrés AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaJ. TornichJ. TornichK. JoergensenK. JoergensenR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathM. BogardeM. BogardeS. KalajdzicS. KalajdzicC. LangC. LangA. BeckerA. BeckerV. van DijkV. van DijkRonald AraújoRonald AraújoM. KerkezM. KerkezJ. JacquetJ. JacquetR. NgumohaR. NgumohaF. WirtzF. WirtzR. GravenberchR. GravenberchA. Mac AllisterA. Mac AllisterB. BarcolaB. Barcolateam-logoL. Koumas
Liverpool crest
Liverpool
LIV
3-5-2
LASK

Once inicial

Liverpool

Manager

  • Dietmar Kühbauer
  • A. Iraola

El LASK presenta una alineación probable con Lukas Jungwirth bajo palos, respaldado por una defensa formada por Andrés Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. El equipo de Kühbauer no registra bajas confirmadas por lesión ni sanción en los datos disponibles. El Liverpool, por su parte, apunta a una alineación con Alisson Becker en portería y una defensa que incluye a Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Milos Kerkez. Florian Wirtz y Bradley Barcola aparecen en el once proyectado junto a Alexis Mac Allister. No se registran lesiones ni sanciones confirmadas en el bando visitante, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al partido.

Forma

LAS

LAS - Formulario

AEK
L1-0
SGR
L2-1
HAR
D3-3
FVI
W2-1
RAP
L0-2
Gol marcado (encajado)
6/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LIV

LIV - Formulario

ATM
W2-1
FUL
D0-0
TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El LASK llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con la derrota más reciente ante Rapid Viena por 2-0. El equipo austriaco también cedió ante Sturm Graz y ante el AEK Atenas en la Champions League, aunque intercaló un empate ante Hartberg por 3-3. El Liverpool presenta tres victorias, un empate y una derrota en ese mismo período. Los Reds ganaron ante el Atlético de Madrid en Champions League por 2-1, derrotaron al Bournemouth por 1-0 y al Tottenham en la Carabao Cup por 3-1, aunque empataron sin goles ante el Fulham y cayeron 3-0 ante el Manchester City en su última salida.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LASKEmpateLiverpool
0
0
2
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
4
LASK badge
LASK
LAS
0
F
Europa League
LASK badge
LASK
LAS
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
1Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron1/2

El historial reciente entre ambos equipos está marcado por el dominio del Liverpool. El antecedente más reciente se disputó en la Europa League de noviembre de 2023, cuando los Reds golearon al LASK por 4-0 en Anfield. Previamente, en septiembre de ese mismo año, el Liverpool también se impuso en el Raiffeisen Arena por 1-3. En los dos únicos precedentes registrados, Liverpool no ha cedido ni un solo punto.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el LASK ocupa la posición 27 mientras que el Liverpool se encuentra en el puesto 13, lo que refleja el diferente punto de partida de ambos equipos en la competición continental.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google