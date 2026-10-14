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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Cómo ver LASK vs Liverpool en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre LASK y Liverpool se podrá seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Ambas plataformas ofrecen cobertura en vivo del encuentro de Champions League.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Liverpool de Andoni Iraola visita el Raiffeisen Arena de Linz para medirse al LASK en la fase de grupos de la Champions League. Los Reds llegan a Austria con la necesidad de sumar puntos en Europa tras un fin de semana complicado en la Premier League.

El equipo austriaco, dirigido por Dietmar Kühbauer, atraviesa un momento delicado en su liga doméstica. El LASK perdió ante Rapid Viena el fin de semana previo y acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos, lo que pone presión sobre este encuentro europeo como una oportunidad para recuperar sensaciones.

Liverpool llega condicionado por la derrota del domingo ante el Manchester City. La expulsión de Ryan Gravenberch en la segunda parte fue determinante en ese 3-0, y la actuación de Jeremy Doku como revulsivo desde el banquillo dejó en evidencia algunas fragilidades defensivas de los Reds que Iraola deberá corregir.

La presión sobre los grandes fichajes del verano sigue creciendo. Florian Wirtz volvió a pasar desapercibido frente al City, mientras que Bradley Barcola todavía espera su primer gol o asistencia con la camiseta del Liverpool. Michael Owen ya ha advertido que las cifras de Mo Salah son el listón imposible de ignorar para cualquier incorporación de alto coste en Anfield.

En el plano defensivo, las dudas sobre Jeremie Frimpong se han intensificado tras el partido ante el City, con el club supuestamente estudiando alternativas en el mercado. El contexto europeo, lejos de la presión mediática de la Premier League, puede ofrecer al Liverpool el escenario ideal para recuperar la confianza.

A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El LASK presenta una alineación probable con Lukas Jungwirth bajo palos, respaldado por una defensa formada por Andrés Andrade, Xavier Mbuyamba y Joao Tornich. El equipo de Kühbauer no registra bajas confirmadas por lesión ni sanción en los datos disponibles. El Liverpool, por su parte, apunta a una alineación con Alisson Becker en portería y una defensa que incluye a Virgil van Dijk, Ronald Araújo y Milos Kerkez. Florian Wirtz y Bradley Barcola aparecen en el once proyectado junto a Alexis Mac Allister. No se registran lesiones ni sanciones confirmadas en el bando visitante, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al partido.

Forma

El LASK llega con un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos, con la derrota más reciente ante Rapid Viena por 2-0. El equipo austriaco también cedió ante Sturm Graz y ante el AEK Atenas en la Champions League, aunque intercaló un empate ante Hartberg por 3-3. El Liverpool presenta tres victorias, un empate y una derrota en ese mismo período. Los Reds ganaron ante el Atlético de Madrid en Champions League por 2-1, derrotaron al Bournemouth por 1-0 y al Tottenham en la Carabao Cup por 3-1, aunque empataron sin goles ante el Fulham y cayeron 3-0 ante el Manchester City en su última salida.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está marcado por el dominio del Liverpool. El antecedente más reciente se disputó en la Europa League de noviembre de 2023, cuando los Reds golearon al LASK por 4-0 en Anfield. Previamente, en septiembre de ese mismo año, el Liverpool también se impuso en el Raiffeisen Arena por 1-3. En los dos únicos precedentes registrados, Liverpool no ha cedido ni un solo punto.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el LASK ocupa la posición 27 mientras que el Liverpool se encuentra en el puesto 13, lo que refleja el diferente punto de partida de ambos equipos en la competición continental.