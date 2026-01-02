1xBet: Bono de bienvenida MAXGOAL Chile enero 2026

El bono de bienvenida 1xbet representa una de las ofertas más generosas para jugadores chilenos que desean iniciarse en las apuestas online, destacando por los montos disponibles. Con el bono de registro 1xbet, la plataforma entrega el 100% de tu primera recarga hasta $500.000 CLP en deportes, y en este contenido exploraremos cada aspecto importante para que aproveches esta oportunidad.

¿En qué consiste el bono de bienvenida 1xbet?

Debes saber que la bonificación de bienvenida se habilita al momento de crear tu cuenta, utilizando el código promocional 1xbet "MAXGOAL", y después de efectuar tu primera recarga de fondos. En resumen, para aprovechar esta extraordinaria oferta inicial, necesitarás abrir tu cuenta en la plataforma (lo cual puedes realizar desde este enlace), añadir saldo y finalizar el proceso para desbloquear el bono. Si deseas conocer más información sobre esta casa de apuestas, que por todas sus características está ganando gran popularidad, visita nuestra análisis completo de 1xbet.

Actividad Bono Código ⭐ Apuestas deportivas 100% del primer depósito hasta $500.000 CLP MAXGOAL ⭐ Casino Paquete hasta $1.400.000 + 150 FS MAXGOAL

¿Qué incluye la promoción de bienvenida 1xbet?

El bono de bienvenida de 1xbet otorga un 100% adicional sobre el monto de tu primera recarga, alcanzando hasta $500.000 CLP, cuyo desbloqueo requiere completar un proceso de "rollover", con la característica especial de que deberás realizar apuestas múltiples. El ingreso mínimo requerido es de $5.000 CLP, y aunque se trata de una promoción que frecuentemente se orienta hacia apuestas en fútbol, básquetbol o tenis, naturalmente podrás jugar tus pronósticos en cualquier otra disciplina disponible en la casa. Cabe destacar, que lo primero que proporciona el bono de bienvenida 1xbet además de la bonificación en sí, es el acceso a una de las mejores plataformas de apuestas disponibles en Chile, que ha pasado de la relativa oscuridad a la notoriedad, gracias a cualidades como la competitividad de sus cotizaciones.

Resumen de la promoción

Característica 1xbet Detalles Bono de bienvenida 100% del primer depósito Monto máximo Hasta $500.000 CLP Requisitos Apostar combinadas x5 el valor del bono Depósito mínimo $5.000 CLP Plazo límite 30 días Obtén el bono MAXGOAL

Bono de bienvenida 1xbet

Ahora que comprendemos mejor la promoción de bienvenida 1xbet, vamos a examinar los detalles específicos. Para desbloquear el bono necesitas satisfacer el requisito de jugada, que implica apostar 5 veces el monto del bono en apuestas múltiples. Cada combinación debe incluir 3 o más eventos, y un mínimo de 3 deben tener cuota de 1.40 o mayor.

Entre las condiciones del bono 1xbet, no hay limitaciones respecto a cuáles deportes utilizar para tus apuestas. Por tanto, podrás realizar pronósticos en cualquiera de los deportes que integran el amplio catálogo de 1xbet, entre los que resaltamos los siguientes:

Fútbol

Tenis

Básquetbol

Voleibol

Snooker

Fútbol Sala

Artes Marciales Mixtas

Boxeo

Fórmula 1

Fútbol Americano

¿Cómo habilitar el bono de bienvenida 1xbet?

El procedimiento de habilitación del bono de bienvenida 1xbet es bastante simple, y tan directo, que prácticamente no necesita mayor explicación. Por precaución, te compartimos un listado con unos pasos sencillos, que te facilitarán disfrutar de esta excelente promoción:

Ingresa a 1xbet desde este enlace. Presiona el botón "Registrarse" y completa el formulario de alta en 1xbet. Habilita la opción "Recibir bonos y promociones". Efectúa tu primera recarga de mínimo $5.000 CLP. Realiza apuestas múltiples hasta completar el proceso de "rollover". Con el bono desbloqueado, podrás utilizar como prefieras tu saldo adicional.

El procedimiento de habilitación es equivalente en la aplicación móvil de 1xbet, descubre más en nuestro contenido dedicado a la app.

Términos y condiciones para habilitar el bono de bienvenida 1xbet

Las ofertas promocionales de las plataformas de apuestas, y el bono de bienvenida 1xbet no es diferente, están muy condicionadas a términos y condiciones. En este caso particular son aspectos bastante claros, que te señalamos para tu conocimiento. En cualquier situación, nuestra sugerencia siempre es revisar las condiciones del bono 1xbet en el sitio oficial.

Las condiciones de la bonificación de bienvenida 1xbet son las siguientes:

Bonificación del 100% hasta $500.000 CLP.

Depósito mínimo: $5.000 CLP.

Rollover: 5 veces el monto del bono.

Únicamente cuentan apuestas múltiples con 3 o más selecciones.

Mínimo 3 eventos con cuota de 1.40 o superior.

No se consideran apuestas a hándicaps ni totales.

30 días para satisfacer los requisitos.

¿Proporciona 1XBET una bonificación sin depósito?

En este momento no hay disponible un bono sin depósito 1xbet. La oferta activa es exclusivamente la bonificación de bienvenida vinculada a la primera recarga, que es la que estamos analizando en este contenido. Esto implica que, para acceder a la promoción para nuevos jugadores de esta plataforma, es obligatorio realizar una recarga inicial. Aunque no existe bono de bienvenida sin depósito al momento de redactar estas líneas, desconocemos si a futuro habrá una promoción de estas características, pero actualmente, añadir fondos es requisito fundamental para acceder a la oferta para nuevos usuarios.

¿Qué otras promociones proporciona 1xbet?

Más allá de la bonificación de bienvenida de 1xbet 2025 para nuevos jugadores, esta plataforma ofrece otras ofertas a las que tienen acceso los demás usuarios, incluso si llevan tiempo registrados en la casa. Adicionalmente, 1xbet cuenta con un generoso paquete de casino con hasta $1.400.000 + 150 giros gratis, mostrando su compromiso tanto con apuestas deportivas como casino.

Algunas promociones que encontramos en 1xbet adicionales al bono de bienvenida incluyen:

Bonificaciones especiales en ligas principales

Cashback en competiciones importantes

Promociones semanales recurrentes

Paquete completo de casino con giros gratis

Ofertas exclusivas para usuarios activos

Recomendaciones para apostar con el bono

¿Dónde es conveniente apostar para liberar el bono 1xbet de bienvenida?

Aprovecha competiciones y torneos que domines bien. Que las jugadas se efectúen con fondos de bonificación, no significa que puedan ser realizadas sin análisis, y es necesario buscar acertarlas igual que las apuestas regulares.

¿Qué cotizaciones debería buscar en el procedimiento?

Controla el valor de las cotizaciones. Aunque las cuotas muy altas puedan resultar tentadoras, generalmente estarán asociadas a resultados muy improbables, y es preferible asegurar pequeñas ganancias.

¿Tendré suficiente tiempo para liberar el bono 1xbet para nuevos jugadores?

No dejes pasar el plazo de 30 días, administra la bonificación con anticipación. Puede aparentar ser mucho tiempo, pero considera que es necesario seleccionar adecuadamente en qué encuentros o eventos efectuar las jugadas.

¿Puedo emplear todos los mercados de apuestas para el bono?

Evita mercados no permitidos como hándicaps o totales. Sobra mencionar que si esos mercados de apuestas han sido excluídos de las condiciones de desbloqueo, no podemos equivocarnos con ellos.

¿La bonificación de 1xbet está sujeta a condiciones?

Por supuesto, como todas las promociones, la de 1xbet para nuevos jugadores también se rige por términos y condiciones. Consulta siempre las condiciones del bono 1xbet para evitar errores, preferiblemente en el sitio web de la plataforma.

Conclusión: ¿vale la pena?

Sin duda vale la pena la bonificación de bienvenida 1xbet. Vamos a encontrar pocas promociones en el mercado chileno con las que se puedan obtener hasta $500.000 CLP, y eso nos lo estaría proporcionando 1xbet. El procedimiento de desbloqueo puede parecer exigente por limitarse a apuestas múltiples, pero es un aspecto favorable para el usuario, que la cuota mínima aceptada sea de 1.40 para 3 eventos, un rango en el que encontramos resultados con una probabilidad bastante alta de concretarse.

Y volvemos a enfatizar, lo que vale la pena no es solamente la bonificación de bienvenida 1xbet de 2025, es todo lo que proporciona esta casa de apuestas tan robusta, completa en todos los aspectos, y que sigue ganando seguidores cuanto más se la conoce. Como advertencia final, no olvides habilitar la opción "Recibir bonos y promociones" antes de la primera recarga de saldo, porque es algo que se puede pasar por alto.

Para un análisis más completo, lee nuestro artículo de opiniones sobre 1xbet.

Preguntas frecuentes sobre el bono de bienvenida 1xbet

¿Cuál es el máximo que puedo obtener con la bonificación de bienvenida?

El tope es de $500.000 CLP, que equivale al 100% de la primera recarga. Si ingresas $500.000 CLP, recibirás otros $500.000 CLP en saldo de bonificación. Si depositas una cantidad menor, el bono se ajusta al mismo monto, considerando que el ingreso mínimo para acceder a la promoción es $5.000 CLP.

¿Se pueden emplear las ganancias del bono para retirar fondos?

Únicamente una vez satisfechas las condiciones de apuesta. Hasta ese momento, tanto el bono como las potenciales ganancias permanecen bloqueadas. Ten paciencia, concéntrate en obtener la bonificación, y posteriormente cuando se transforme en dinero real, ya decidirás si jugar, retirar o qué hacer.

¿1xbet proporciona un bono de cumpleaños?

1xbet no tiene bonificación por cumpleaños. Es cierto que esta plataforma cuenta con diversas promociones tanto para usuarios registrados como para aquellos que ya llevan tiempo en la casa. Pero una bonificación 1xbet por cumpleaños no, no es algo que por el momento se ofrezca.

¿Cómo puedo acceder al paquete de casino en 1xBet?

Dentro de las ofertas de 1xbet encontramos el paquete de casino, que es una bonificación hasta $1.400.000 + 150 giros gratis. Utiliza el código MAXGOAL durante tu registro y selecciona la opción de casino para acceder a este generoso paquete de bienvenida.

¿Dónde ofrecen una bonificación de bienvenida sin depósito?

En 1xbet la bonificación de bienvenida solo funciona añadiendo saldo, por lo que no hay bono sin depósito disponible. Si bien hay otras plataformas de apuestas que sí se animan a ofertar algún tipo de promoción sin necesidad de depositar dinero, ese no es el caso de 1xbet.