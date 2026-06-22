Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Jordania vs. Argelia: Previa y Análisis del Partido

Ambas selecciones llegan a este encuentro de la Jornada 2 del Grupo J buscando sus primeros puntos en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tras sufrir dolorosas derrotas en sus debuts. Jordania cayó 3-1 ante Austria a pesar de mostrar una postura muy combativa, mientras que Argelia sufrió una contundente derrota por 3-0 a manos de Argentina.

Horarios de inicio

El partido se llevará a cabo el lunes 22 de junio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium) en Santa Clara, California.

Horarios de inicio en Norteamérica

Tomando en cuenta tu zona horaria local en Dubái (GST), el partido comenzará el martes 23 de junio a las 7:00 AM GST. Para las zonas horarias de Norteamérica, el desglose es el siguiente:

Zona Horaria Hora de inicio (Lunes 22 de junio) Tiempo del Pacífico (PT) 8:00 PM Tiempo de la Montaña (MT) 9:00 PM Tiempo del Centro (CT) 10:00 PM Tiempo del Este (ET) 11:00 PM

Cómo ver Jordania vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido está disponible para ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás el canal de televisión y las opciones de transmisión en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Jordania y Argelia se enfrentan en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara en un partido del Grupo J del Mundial 2026 que ninguno de los dos equipos puede permitirse perder.

Los Nashama llegan a este encuentro tras caer 3-1 ante Austria en su debut histórico en la Copa del Mundo. Bajo las órdenes de Jamal Sellami, Jordania mostró carácter y agallas, pero las fisuras defensivas les costaron caro en la segunda mitad.

Argelia arrastra su propia carga. El equipo de Vladimir Petkovic cayó 3-0 ante la Argentina campeona en su primer partido, y la Federación Argelina de Fútbol presentó posteriormente una queja formal ante la FIFA por las decisiones arbitrales de ese choque. El ruido extradeportivo no ha callado desde entonces.

Sin embargo, los Fennecs mostraron destellos de calidad antes del torneo. Una victoria sobre Bolivia y otra ante Holanda en amistosos demuestran que Petkovic tiene jugadores de nivel, con Riyad Mahrez y Mohamed Amoura capaces de hacer daño a cualquier defensa.

Por el lado jordano, Mousa Tamari sigue siendo el jugador más desequilibrante del equipo. El extremo es el motor creativo de los Nashama, y Sellami necesitará que esté al máximo nivel si quiere llevarse una sorpresa.

Ambos equipos suman cero puntos y están al fondo del Grupo J. El que pierda aquí verá sus opciones de clasificación reducidas a casi nada. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jamal Sellami cuenta con todos sus efectivos disponibles para este partido. No hay bajas por lesión ni por sanción confirmadas en el bando jordano. El técnico tiene previsto alinear a Yazeed Abulaila bajo palos, con una línea defensiva formada por Saed Al-Rosan, Yazan Abu Al-Arab y Mo Abualnadi. Noor Al-Rawabdeh y Ehsan Haddad cubrirán los carriles de mediapunta, con Nizar Al Rashdan en el centro del campo. El tridente atacante estará compuesto por Mousa Tamari, Mohannad Abu Taha y Ali Iyad Olwan, quien anotó el primer gol de Jordania en la historia de los Mundiales.

Vladimir Petkovic tampoco tiene bajas confirmadas por lesión o sanción. El once proyectado sitúa a Luca Zidane en portería, con Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi y Rayan Ait Nouri formando la línea defensiva. El trío de mediocampo lo integran Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza y Ramiz Zerrouki, mientras que Riyad Mahrez, Fares Chaibi y Mohamed Amoura componen el ataque. Mahrez, que salió desde el banquillo ante Argentina, apunta a ocupar un puesto en el once titular.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Jordania llega a este partido sin conocer la victoria en sus últimos cinco encuentros: cero triunfos, dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Austria en el debut mundialista del 17 de junio. En ese mismo ciclo, cayeron 4-1 ante Suiza y 2-0 ante Colombia, aunque también empataron 2-2 con Nigeria y Costa Rica en los amistosos de marzo. En total, los Nashama anotaron siete goles y encajaron trece en esos cinco partidos.

Argelia presenta un balance más sólido: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La única derrota fue precisamente la caída 3-0 ante Argentina el 17 de junio. Antes del torneo, los Fennecs golearon 4-0 a Bolivia, vencieron 1-0 a Holanda y aplastaron 7-0 a Guatemala en marzo. El empate sin goles ante Uruguay completa la secuencia. En total, Argelia marcó doce goles y encajó tres en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

JOR Último partidos ALG 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Algeria 1 - 1 Jordania 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre estas dos selecciones es muy escaso. El único encuentro recogido en los datos disponibles es un amistoso disputado el 30 de mayo de 2004 en Annaba, que terminó con empate a uno. El partido de este lunes en Santa Clara será, por tanto, su primer choque en competición oficial.

Clima

Se pronostican condiciones despejadas e ideales para jugar bajo los reflectores en Santa Clara, lo que garantizará una cancha rápida y en perfecto estado para ambos equipos.

Escenarios del Grupo J

Con Argentina y Austria liderando con 3 puntos cada uno, este partido es prácticamente una eliminatoria directa.

Si Jordania o Argelia ganan: El vencedor llegará a 3 puntos, empatando momentáneamente a Austria o Argentina (dependiendo del otro resultado) y manteniendo el destino en sus propias manos para calificar a los Dieciseisavos de Final en la última jornada.

Si empatan: Ambos equipos se quedan con 1 punto. Aunque matemáticamente seguirían vivos, necesitarían ganar por goleada en la Jornada 3 (Jordania contra Argentina y Argelia contra Austria) y depender de combinaciones de resultados muy complejas.

Si Jordania o Argelia pierden: Una segunda derrota consecutiva dejaría al equipo perdedor con 0 puntos, dejándolo al borde de la eliminación matemática del torneo.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Jordania ocupa la tercera posición y Argelia la cuarta antes de este encuentro de la segunda jornada.