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Cómo ver Ivory Coast vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en directo para ver Costa de Marfil vs Noruega se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Costa de Marfil y Noruega se miden este 30 de junio en el Dallas Stadium de Arlington en los treintaidosavos de final del Mundial 2026, con un lugar en los octavos en juego.

Los Elefantes llegan a Texas con un impulso real. El equipo de Emerse Fae abrió el marcador en los tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en solo la segunda selección africana en lograrlo en un Mundial. Cerraron el Grupo E con una victoria 2-0 ante Curazao, con Nicolas Pepé anotando ambos goles.

Noruega, por su parte, ha sido uno de los equipos más vistosos del torneo. Sus tres partidos de grupo produjeron 15 goles —exactamente cinco por partido— y Erling Haaland llega a Dallas con cuatro tantos mundialistas ya en su cuenta. El delantero del Manchester City no jugó ante Francia, una decisión de rotación que el técnico Ståle Solbakken tomó pensando precisamente en este duelo.

Haaland ha defendido públicamente esa elección, insistiendo en que el resultado ante Francia no habría cambiado independientemente del equipo que hubiera salido. Con el plantel descansado, Noruega confía en su número nueve para avanzar a la siguiente ronda.

Uno de los subargumentos más atractivos del partido transcurre por las bandas. El extremo marfileño Yan Diomande, de 19 años y jugador del RB Leipzig que despierta el interés de varios de los grandes clubes europeos, se enfrentará a su compañero de club Antonio Nusa en la banda derecha noruega. Su duelo particular puede condicionar el rumbo del partido.

Ambos equipos terminaron segundos en sus respectivos grupos —Costa de Marfil en el Grupo E, Noruega en el Grupo I— y los separan apenas dos puestos en el ranking mundial. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Costa de Marfil, Emerse Fae, presenta un once proyectado con Yahia Fofana bajo palos; Guela Doue, Ousmane Diomande, Odilon Kossounou y Ghislain Konan en defensa; Ibrahim Sangare, Franck Kessie y Christ Inao Oulai en el centro del campo; y Amad Diallo y Nicolas Pepé como extremos, con Yan Diomande liderando el ataque. No se han confirmado bajas por lesión ni sanción para los Elefantes.

El seleccionador noruego Ståle Solbakken espera recuperar a sus mejores hombres tras la amplia rotación ante Francia. Orjan Nyland ataja; Kristoffer Ajer, Fredrik Aursnes, Torbjorn Heggem y David Moller Wolfe forman la defensa; Patrick Berg, Sander Berge y Martin Odegaard operan en el mediocampo; y Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sorloth conforman el ataque. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados para Noruega, aunque la información se actualizará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Costa de Marfil ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Curazao en la fase de grupos del Mundial, con Pepé marcando en dos ocasiones. Antes de eso, cayeron 2-1 ante Alemania y vencieron 1-0 a Ecuador en el partido inaugural del torneo. Los amistosos previos al campeonato depararon un triunfo 2-1 sobre Francia y una victoria 1-0 ante Escocia.

Noruega ha ganado tres de sus últimos cinco encuentros, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue la caída 4-1 ante Francia, partido en el que Solbakken apostó por la rotación. Antes de eso, se impusieron 3-2 a Senegal y 4-1 a Irak en el Mundial. Un empate 1-1 con Marruecos y una victoria 3-1 ante Suecia en amistosos completan la serie. Los noruegos marcaron 12 goles en esos cinco partidos y encajaron nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Costa de Marfil y Noruega en el conjunto de datos disponible. Este partido podría representar el primer cruce competitivo entre ambas selecciones en la fase final de un Mundial.

Clasificación

Costa de Marfil terminó segunda en el Grupo E de la Copa del Mundo, mientras que Noruega finalizó segunda en el Grupo I, lo que propicia este duelo de treintaidosavos de final en Dallas.