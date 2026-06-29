Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Holanda vs Marruecos en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Marruecos se puede ver en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Holanda y Marruecos se miden en el Monterrey Stadium, en Monterrey, en un partido de la Copa del Mundo 2026 que enfrenta a dos de las selecciones más sólidas del torneo. Los Países Bajos llegan como cabeza de grupo del Grupo F, mientras que los Leones del Atlas acceden desde el segundo puesto del Grupo C.

Ronald Koeman ya tiene en mente el peligro que representa Marruecos. El seleccionador neerlandés ha señalado públicamente a Achraf Hakimi como la amenaza principal del rival, anticipando un duelo de máxima intensidad en la ronda de eliminación directa. El camp naranja se prepara para un partido que promete ser físico y táctico a partes iguales.

Marruecos completó la fase de grupos con autoridad. Los de Mohamed Ouahbi ganaron a Escocia y Haití, y empataron ante Brasil en un resultado que confirmó el nivel del equipo africano. Brahim Díaz y Bilal El Khannouss han sido dos de las piezas más creativas del conjunto magrebí a lo largo del torneo.

Holanda, por su parte, cerró el Grupo F con una victoria contundente ante Túnez, después de haber goleado a Suecia 5-1 en Houston. Cody Gakpo y Brian Brobbey han formado una dupla ofensiva difícil de contener, y Frenkie de Jong sigue siendo el metrónomo desde el centro del campo.

El historial entre ambas selecciones es casi inexistente en competiciones oficiales, lo que añade incertidumbre a un choque sin favorito claro. Marruecos ha demostrado en este Mundial que es capaz de competir contra cualquier rival, y Holanda sabe que no puede permitirse subestimar a los campeones de África.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo canal de televisión, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ronald Koeman dispone de toda la plantilla para este partido. El técnico neerlandés no tiene bajas por lesión ni por sanción confirmadas, y su once probable incluye a Bart Verbruggen bajo palos, con Denzel Dumfries y Micky van de Ven en los carriles. Virgil van Dijk y Jan Paul van Hecke forman la pareja central. En el mediocampo, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch son los encargados de controlar el juego, mientras que Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo conforman la línea ofensiva.

Mohamed Ouahbi tampoco tiene ausencias confirmadas por lesión o suspensión en el bando marroquí. El once proyectado sitúa a Yassine Bounou en portería, con Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop y Noussair Mazraoui en defensa. Brahim Díaz, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui y Bilal El Khannouss ocupan el mediocampo, con Azzedine Ounahi e Ismael Saibari completando el equipo. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-3 ante Túnez en la Copa del Mundo el 25 de junio, precedida por la goleada de 5-1 sobre Suecia. Antes del torneo, los neerlandeses vencieron a Uzbekistán 2-1 en un amistoso y cayeron 0-1 ante Argelia. El empate 2-2 con Japón en el debut mundialista completa la serie. En total, Holanda ha marcado 11 goles y encajado 6 en esos cinco encuentros.

Marruecos acumula tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota. El triunfo más reciente fue un 4-2 ante Haití en la Copa del Mundo el 24 de junio. Los Leones del Atlas también ganaron a Escocia 0-1 y empataron 1-1 con Brasil en el torneo. En la fase de preparación, igualaron 1-1 con Noruega y golearon a Madagascar 4-0. El equipo ha marcado 11 goles y encajado 5 en ese periodo, con una solidez defensiva notable que incluye dos empates ante rivales de primer nivel.

Historial de Enfrentamientos Directos

HOL Último partidos MAR 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Marruecos 1 - 2 Holanda 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre Holanda y Marruecos es un amistoso disputado el 31 de mayo de 2017, en el que Holanda se impuso por 1-2 con Marruecos como equipo local. Con un único encuentro en el historial, no es posible establecer ningún patrón entre ambas selecciones.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Holanda terminó primera del Grupo F, mientras que Marruecos accedió a esta fase como segundo clasificado del Grupo C.