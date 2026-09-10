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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Como vs RB Leipzig se puede ver en directo a través de Disney+. Accede a la plataforma para seguir el debut histórico del Como en la Liga de Campeones.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Como recibe al RB Leipzig en el Stadio Giuseppe Sinigaglia para disputar su debut histórico en la Liga de Campeones. El club lombardo escribe una nueva página en su historia ante su afición y ante el mundo del fútbol europeo.

Cesc Fàbregas ha construido un equipo con una identidad táctica clara, capaz de remontar adversidades. La reciente victoria por 4-1 ante el Génova en Serie A, después de ir por detrás en el marcador, mostró la solidez mental de un grupo que llega al estreno europeo con confianza.

El Sinigaglia ha sido el escenario de una transformación exprés. En apenas 90 días, el estadio fue remodelado para obtener la aprobación de la UEFA, garantizando que el debut continental se dispute a orillas del lago Como y no en otra ciudad.

El RB Leipzig llega a Italia con Martín Demichelis en el banquillo y con la necesidad de sumar tras arrancar la Bundesliga con resultados irregulares. Los alemanes cayeron 3-1 ante el Werder Bremen en su último partido de liga, una derrota que complica su puesta a punto antes del viaje a Lombardía.

Ambos equipos comparten la séptima posición en la tabla de la Liga de Campeones, lo que convierte este partido en un duelo directo por escalar posiciones desde el inicio de la fase de liga.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, las alineaciones probables y el resto de datos del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Cesc Fàbregas cuenta con una alineación probable formada por Jean Butez bajo palos; Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto y Jacobo Ramon en defensa; Assane Diao, Martin Baturina, Lucas Da Cunha y Maximo Perrone en el centro del campo; y Nico Paz y Anastasios Douvikas en ataque. La única baja confirmada en el equipo local es Jayden Addai por lesión.

Martín Demichelis dispone de un once probable con Maarten Vandevoordt en portería; Castello Lukeba, Ridle Baku, David Raum y Willi Orban en la línea defensiva; Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui y Ezechiel Banzuzi en el mediocampo; y Antonio Nusa, Johan Bakayoko y Christopher Nkunku en la delantera. Los alemanes llegan con varias bajas por lesión: Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz y Viggo Gebel no estarán disponibles.

Forma

El Como llega al partido con un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los lombardos encadenaron dos triunfos consecutivos en Serie A, el más reciente una contundente victoria 4-1 sobre el Génova, precedida por un 2-1 ante el Nápoles. En total, el equipo de Fàbregas ha marcado ocho goles y encajado cuatro en ese tramo.

El RB Leipzig presenta dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga, mientras que su mejor actuación del período fue un 6-0 al Eintracht Trier en la DFB-Pokal. Los alemanes han anotado once goles pero han recibido nueve en ese mismo período, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre el Como y el RB Leipzig, lo que convierte este partido en el primer duelo oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Como como el RB Leipzig ocupan la séptima posición al inicio de la fase de liga.