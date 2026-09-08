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Liga de Campeones - Jornada 1 8 sept 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Cómo ver Brujas vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brujas y Aston Villa en la Liga de Campeones se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el Club Brujas y el Aston Villa, dos equipos que se conocen bien de sus recientes duelos europeos.

El conjunto belga llega al partido como líder de su grupo en la Champions League, respaldado por una sólida racha en la Primera División A. Ivan Leko ha construido un equipo difícil de batir en casa, con Hans Vanaken como referente en la creación de juego.

El Aston Villa, por su parte, atraviesa un momento delicado. Unai Emery no ha logrado sumar una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con derrotas ante Brighton, Arsenal y el empate sin goles frente al Hull City el pasado fin de semana.

La baja de Ollie Watkins, quien completó su traspaso al Al-Hilal por 60 millones de euros, ha dejado una huella notable en el ataque villano. Nicolas Jackson asume la responsabilidad ofensiva en un momento en que el equipo necesita respuestas.

Ambos equipos se han visto las caras tres veces en la Champions League en los últimos años, con el Villa llevando la mejor parte del historial reciente. Sin embargo, el contexto actual sitúa a los de Emery en una posición más vulnerable.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Club Brujas presenta la siguiente alineación probable bajo las órdenes de Ivan Leko: Yann Sommer; Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon, Freddie Potts; Hans Vanaken; Nicolo Tresoldi. El único ausente confirmado en el equipo local es Joel Ordóñez por lesión.

Unai Emery tiene previsto alinear al Aston Villa con este once: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen, Pau Torres; John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara, George Hemmings; Emiliano Buendia; Nicolas Jackson. Johan Manzambi es la única baja confirmada por lesión en el conjunto inglés.

Forma

El Club Brujas llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su duelo más reciente fue una victoria a domicilio por 0-1 ante el Lommel en la Primera División A el 4 de septiembre. Los belgas también se impusieron al Cercle Brujas por 1-0 y al OH Leuven por 0-3, aunque cayeron ante el Gante por 2-1. En ese tramo han anotado siete goles y encajado cuatro.

El Aston Villa acumula una derrota, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Hull City el 5 de septiembre en la Premier League. Antes de eso, los de Emery cayeron 1-0 ante el Arsenal y sufrieron una goleada de 4-0 frente al Brighton. En ese período han marcado tres goles y recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 12 de marzo de 2025 en la Liga de Campeones, con el Aston Villa venciendo por 3-0 como local. En los tres precedentes registrados en esta competición, el Villa se ha impuesto en dos ocasiones, mientras que el Club Brujas logró una victoria, concretamente por 1-0 en el Jan Breydel Stadion el 6 de noviembre de 2024.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, tanto el Club Brujas como el Aston Villa ocupan actualmente la primera posición de sus respectivos grupos.