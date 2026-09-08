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Liga de Campeones
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Brujas vs Aston Villa: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Brujas vs Aston Villa
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Aston Villa
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Brujas y Aston Villa, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
Jan Breydel Stadion

Cómo ver Brujas vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brujas y Aston Villa en la Liga de Campeones se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

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El Jan Breydel Stadion de Brujas acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre el Club Brujas y el Aston Villa, dos equipos que se conocen bien de sus recientes duelos europeos.

El conjunto belga llega al partido como líder de su grupo en la Champions League, respaldado por una sólida racha en la Primera División A. Ivan Leko ha construido un equipo difícil de batir en casa, con Hans Vanaken como referente en la creación de juego.

El Aston Villa, por su parte, atraviesa un momento delicado. Unai Emery no ha logrado sumar una victoria en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, con derrotas ante Brighton, Arsenal y el empate sin goles frente al Hull City el pasado fin de semana.

La baja de Ollie Watkins, quien completó su traspaso al Al-Hilal por 60 millones de euros, ha dejado una huella notable en el ataque villano. Nicolas Jackson asume la responsabilidad ofensiva en un momento en que el equipo necesita respuestas.

Ambos equipos se han visto las caras tres veces en la Champions League en los últimos años, con el Villa llevando la mejor parte del historial reciente. Sin embargo, el contexto actual sitúa a los de Emery en una posición más vulnerable.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Brujas contra Aston Villa alineaciones probables

4-2-3-1
Brujas crest
Brujas
CLB
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
1Y. Sommer44B. Mechele64K. Sabbe3H. Lee65J. Seys10H. Vetlesen9C. Forbs67M. Diakhon8F. Potts20H. Vanaken7N. Tresoldi1Z. Suzuki2M. Cash3Victor Nilsson Lindelöf22I. Maatsen14P. Torres7J. McGinn35J. Gomes8B. Kamara53G. Hemmings10E. Buendia11N. Jackson
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
Brujas

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • I. Leko
  • U. Emery

El Club Brujas presenta la siguiente alineación probable bajo las órdenes de Ivan Leko: Yann Sommer; Han-Beom Lee, Kyriani Sabbe, Brandon Mechele, Joaquin Seys; Hugo Vetlesen, Carlos Forbs, Mamadou Diakhon, Freddie Potts; Hans Vanaken; Nicolo Tresoldi. El único ausente confirmado en el equipo local es Joel Ordóñez por lesión.

Unai Emery tiene previsto alinear al Aston Villa con este once: Zion Suzuki; Matty Cash, Victor Nilsson Lindelöf, Ian Maatsen, Pau Torres; John McGinn, Joao Gomes, Boubacar Kamara, George Hemmings; Emiliano Buendia; Nicolas Jackson. Johan Manzambi es la única baja confirmada por lesión en el conjunto inglés.

Forma

CLB

CLB - Formulario

KOR
W3-0
OHL
W0-3
CER
W1-0
GNT
L2-1
LOM
W0-1
Gol marcado (encajado)
9/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
AVL

AVL - Formulario

PSG
L2-1
BMG
L2-1
BHA
L4-0
ARS
L0-1
HUL
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Club Brujas llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su duelo más reciente fue una victoria a domicilio por 0-1 ante el Lommel en la Primera División A el 4 de septiembre. Los belgas también se impusieron al Cercle Brujas por 1-0 y al OH Leuven por 0-3, aunque cayeron ante el Gante por 2-1. En ese tramo han anotado siete goles y encajado cuatro.

El Aston Villa acumula una derrota, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate sin goles ante el Hull City el 5 de septiembre en la Premier League. Antes de eso, los de Emery cayeron 1-0 ante el Arsenal y sufrieron una goleada de 4-0 frente al Brighton. En ese período han marcado tres goles y recibido diez.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BrujasEmpateAston Villa
1
0
2
Liga de Campeones
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Brujas badge
Brujas
CLB
0
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
F
Liga de Campeones
Brujas badge
Brujas
CLB
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
F
2Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/3
Ambos equipos marcaron1/3

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 12 de marzo de 2025 en la Liga de Campeones, con el Aston Villa venciendo por 3-0 como local. En los tres precedentes registrados en esta competición, el Villa se ha impuesto en dos ocasiones, mientras que el Club Brujas logró una victoria, concretamente por 1-0 en el Jan Breydel Stadion el 6 de noviembre de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrujasBrujasCLB
00000000
1
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
1
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
RomaRomaROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MilánInter MilánINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
ArsenalArsenalARS
00000000
1
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
1
FC OportoFC OportoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
VillarrealVillarrealVIL
00000000
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
1
AEK AtenasAEK AtenasAEK
00000000
1
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
1
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
1
SlovanSlovanSLB
00000000
1
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, tanto el Club Brujas como el Aston Villa ocupan actualmente la primera posición de sus respectivos grupos.

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