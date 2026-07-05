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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Brazil vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Noruega podrá seguirse en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Noruega se miden en los octavos de final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en uno de los duelos más atractivos de la fase eliminatoria del torneo.

La Canarinha llega al partido como líder del Grupo C y con Carlo Ancelotti al mando de un equipo que ha mostrado tanto solidez como momentos de vulnerabilidad. El triunfo más reciente ante Japón, resuelto con un gol de Gabriel Martinelli en el minuto 95, demostró el carácter de este Brasil cuando la presión aprieta.

Vinicius Junior ha sido el jugador más desequilibrante del conjunto brasileño en la fase de grupos, marcando en los tres partidos disputados. Bruno Guimarães, en cambio, ha destacado como el gran constructor del juego desde el mediocampo, acumulando cuatro asistencias en el torneo.

Noruega llega a este partido con una historia que escribir. La selección escandinava no había ganado un partido de fase eliminatoria en un Mundial hasta que Antonio Nusa y Erling Haaland sellaron el 2-1 ante Costa de Marfil en el Round of 32. El delantero del Manchester City, con cinco goles en el torneo, es la amenaza más evidente para la defensa brasileña.

Ståle Solbakken sufrió una derrota abultada ante Francia en la fase de grupos, pero sus hombres respondieron con autoridad cuando más importaba. Martin Ødegaard ha asistido en tres partidos consecutivos del torneo y su duelo con Bruno Guimarães en el centro del campo puede decidir el partido.

Ancelotti, que ha respondido con firmeza a quienes cuestionan su gestión táctica, cuenta con la incógnita de Neymar, quien apenas ha sumado 14 minutos en el torneo y podría tener más protagonismo en este partido según el propio técnico italiano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario oficial y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti tiene previsto alinear un once con Alisson Becker bajo palos, una defensa formada por Marquinhos, Douglas Santos, Danilo y Gabriel, un mediocampo con Bruno Guimarães y Casemiro, y una línea ofensiva con Matheus Cunha, Rayan y Vinicius Junior. No se han registrado bajas por lesión ni sanción en la convocatoria brasileña, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al partido.

Por parte de Noruega, Ståle Solbakken apunta a un once con Nyland en portería, una defensa de cuatro con Ajer, Pedersen, Møller Wolfe y Heggem, y un centro del campo con Ødegaard, Berg y Berge. En ataque, Sørloth, Haaland y Nusa formarían el tridente ofensivo. El equipo escandinavo tampoco registra lesiones ni suspensiones confirmadas en los datos disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 11 Raphinha

20 L. Paqueta Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los brasileños ganaron sus tres partidos de la fase de grupos ante Haití (3-0), Escocia (0-3) y Japón (2-1), y solo cedieron un punto ante Marruecos (1-1) en el estreno del torneo. En total, la Canarinha ha marcado nueve goles y encajado cuatro en ese tramo, con la victoria ante Japón como resultado más reciente.

Noruega acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Tras empatar con Marruecos (1-1) en un amistoso previo al torneo, los escandinavos ganaron a Irak (4-1) y Senegal (3-2) en la fase de grupos, cayeron ante Francia (1-4) y se repusieron con el triunfo ante Costa de Marfil (1-2) en el Round of 32. En ese período han anotado 11 goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Último partidos NOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Noruega 1 - 1 Brazil 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial reciente entre ambas selecciones es prácticamente inexistente en los datos disponibles. El único precedente registrado es un empate a uno en un amistoso disputado el 16 de agosto de 2006, cuando Noruega recibió a Brasil. Ese único resultado, obtenido hace dos décadas, ofrece un contexto muy limitado para un partido de eliminatorias del Mundial.

Clasificación

Brasil concluyó la fase de grupos como líder del Grupo C, mientras que Noruega avanzó como segunda clasificada del Grupo I.