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Liga de Campeones - Jornada 1 9 sept 2026 - 12:45 Spotify Camp Nou

Cómo ver Barcelona vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Feyenoord se puede ver en directo a través de Disney+. Consulta los canales y plataformas disponibles en tu región en la tabla de emisoras.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Spotify Camp Nou acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Barcelona y Feyenoord, con los blaugrana buscando trasladar su brillante inicio liguero al escenario europeo.

Hansi Flick ha construido un equipo que no conoce la derrota en lo que va de temporada. Cuatro victorias en cuatro jornadas de La Liga, con un balance goleador demoledor que incluye un 5-0 en Mestalla, sitúan al Barcelona como uno de los equipos más en forma del continente.

Lamine Yamal sigue siendo el faro ofensivo del equipo. El extremo de 19 años, que recientemente tuvo palabras de cariño para su exentrenador Xavi tras su nombramiento como seleccionador de Países Bajos, llega al partido con la confianza por las nubes.

Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, llega desde Róterdam con un arranque de Eredivisie irregular. Tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos reflejan un equipo capaz, pero no infalible, que deberá sobreponerse a varias bajas importantes para competir en el Camp Nou.

El duelo entre el líder de la Champions y un Feyenoord que ocupa la decimotercera posición en la tabla del torneo promete ser una prueba de carácter para los holandeses, que no tendrán nada que perder ante su afición europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji por lesión, mientras que Eric García cumple sanción por acumulación. El once probable del Barcelona incluye a Joan García bajo palos, con una defensa formada por Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé y Pau Cubarsí. En el centro del campo apuntan Fermín López, Anthony Gordon y Pedri, con Lamine Yamal, Rodri y Raphinha formando el tridente ofensivo.

Feyenoord llega con cuatro bajas por lesión: Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal no estarán disponibles. Van Bronckhorst apunta a un once con Tjark Ernst en la portería y una defensa de cuatro con St. Juste, Watanabe, Read y Marmol, mientras que Vanhoutte, Targhalline, Zechiel, Diarra, Ferri y Valente completarían el equipo.

Forma

El Barcelona llega al partido en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en todos los torneos. Los blaugrana han marcado 19 goles y encajado tan solo 3 en ese período, con victorias tan contundentes como el 5-0 ante Valencia y el 5-2 frente al Rayo Vallecano. Su partido más reciente fue precisamente ese triunfo por 5-0 en Mestalla el 6 de septiembre.

Feyenoord suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de Eredivisie. El equipo holandés ganó su partido más reciente, el 5 de septiembre ante el NEC Nimega por 3-1, y ha marcado 13 goles en ese tramo, aunque los dos empates consecutivos ante Den Haag y Go Ahead Eagles evidencian cierta irregularidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre Barcelona y Feyenoord. Se añadirá información histórica en cuanto esté disponible.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa actualmente la quinta posición, mientras que Feyenoord se sitúa en el decimotercer lugar.