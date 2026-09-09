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Barcelona vs Feyenoord: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Barcelona y Feyenoord, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Barcelona vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Barcelona vs Feyenoord se puede ver en directo a través de Disney+. Consulta los canales y plataformas disponibles en tu región en la tabla de emisoras.

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El Spotify Camp Nou acoge este encuentro de la Liga de Campeones entre Barcelona y Feyenoord, con los blaugrana buscando trasladar su brillante inicio liguero al escenario europeo.

Hansi Flick ha construido un equipo que no conoce la derrota en lo que va de temporada. Cuatro victorias en cuatro jornadas de La Liga, con un balance goleador demoledor que incluye un 5-0 en Mestalla, sitúan al Barcelona como uno de los equipos más en forma del continente.

Lamine Yamal sigue siendo el faro ofensivo del equipo. El extremo de 19 años, que recientemente tuvo palabras de cariño para su exentrenador Xavi tras su nombramiento como seleccionador de Países Bajos, llega al partido con la confianza por las nubes.

Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, llega desde Róterdam con un arranque de Eredivisie irregular. Tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos reflejan un equipo capaz, pero no infalible, que deberá sobreponerse a varias bajas importantes para competir en el Camp Nou.

El duelo entre el líder de la Champions y un Feyenoord que ocupa la decimotercera posición en la tabla del torneo promete ser una prueba de carácter para los holandeses, que no tendrán nada que perder ante su afición europea.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Barcelona contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Formación
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
Joan GarcíaJoan GarcíaX. EspartX. EspartG. MartinG. MartinJ. KoundeJ. KoundePau CubarsíPau CubarsíF. LopezF. LopezA. GordonA. GordonPedriPedriL. YamalL. YamalRodriRodriRaphinhaRaphinhaT. ErnstT. ErnstJ. St. JusteJ. St. JusteT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielG. DiarraG. DiarraN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Barcelona

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • H. Flick
  • G. van Bronckhorst

Hansi Flick no podrá contar con Frenkie de Jong ni con Roony Bardghji por lesión, mientras que Eric García cumple sanción por acumulación. El once probable del Barcelona incluye a Joan García bajo palos, con una defensa formada por Xavi Espart, Gerard Martín, Jules Koundé y Pau Cubarsí. En el centro del campo apuntan Fermín López, Anthony Gordon y Pedri, con Lamine Yamal, Rodri y Raphinha formando el tridente ofensivo.

Feyenoord llega con cuatro bajas por lesión: Jordan Bos, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop y Gijs Smal no estarán disponibles. Van Bronckhorst apunta a un once con Tjark Ernst en la portería y una defensa de cuatro con St. Juste, Watanabe, Read y Marmol, mientras que Vanhoutte, Targhalline, Zechiel, Diarra, Ferri y Valente completarían el equipo.

Forma

BAR

BAR - Formulario

AHL
W2-1
ELC
W0-5
ATH
W2-0
RAY
W5-2
VAL
W0-5
Gol marcado (encajado)
19/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
FEY

FEY - Formulario

SPA
W0-1
GAE
D2-2
CAM
W2-5
HAA
D2-2
NEC
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Barcelona llega al partido en un estado de forma excepcional, con cinco victorias consecutivas en todos los torneos. Los blaugrana han marcado 19 goles y encajado tan solo 3 en ese período, con victorias tan contundentes como el 5-0 ante Valencia y el 5-2 frente al Rayo Vallecano. Su partido más reciente fue precisamente ese triunfo por 5-0 en Mestalla el 6 de septiembre.

Feyenoord suma tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros de Eredivisie. El equipo holandés ganó su partido más reciente, el 5 de septiembre ante el NEC Nimega por 3-1, y ha marcado 13 goles en ese tramo, aunque los dos empates consecutivos ante Den Haag y Go Ahead Eagles evidencian cierta irregularidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos directos recientes disponibles entre Barcelona y Feyenoord. Se añadirá información histórica en cuanto esté disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
6
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
7
FeyenoordFeyenoordFEY
00000000
7
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
RomaRomaROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
ArsenalArsenalARS
00000000
7
Atlético MadridAtlético MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
00000000
7
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
7
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
7
SlovanSlovanSLB
00000000
7
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NápolesSSC NápolesNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
32
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
32
LilleLilleLIL
100123-10
L
34
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
35
LASKLASKLAS
100101-10
L
36
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el Barcelona ocupa actualmente la quinta posición, mientras que Feyenoord se sitúa en el decimotercer lugar.

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