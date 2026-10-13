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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Cómo ver Atlético Madrid vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético Madrid y Manchester United se puede ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Atlético Madrid recibe al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en la fase de grupos de la Champions League. El partido se disputará el 13 de octubre de 2026 y promete ser un examen de alto nivel para ambos clubes en sus respectivas campañas europeas.

Diego Simeone llega al encuentro con su equipo en un momento de solidez doméstica. Los colchoneros han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incle

uyendo victorias ante el Real Madrid y una goleada por 4-0 al Osasuna. Su único tropiezo reciente fue una derrota ante el Liverpool en Champions League, lo que da una idea del nivel que deberán igualar los visitantes.

El propio Simeone ha reconocido públicamente que el Manchester United sigue siendo un rival peligroso pese a su irregular arranque de temporada. El técnico argentino no se fía de las estadísticas y sabe que los partidos europeos tienen su propia lógica.

Para el United, el viaje a Madrid llega en un momento de presión creciente sobre Michael Carrick. El equipo no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos en la Premier League, y la derrota ante el Manchester City y la eliminación en la Carabao Cup ante el Brighton han intensificado el debate sobre el futuro del entrenador en Old Trafford.

Carrick, por su parte, ha respondido con determinación. El técnico aseguró que confía plenamente en su plantilla y que el equipo superará este bache, aunque llega a Madrid con una lista de bajas considerable que complica su planteamiento.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Diego Simeone no tiene bajas confirmadas para este partido y podrá contar con su once de mayor garantía. El once probable del Atlético incluye a Jan Oblak bajo palos, con Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero y Álex Grimaldo en defensa, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Alejandro Baena en el mediocampo, y Julián Álvarez junto a Kang-In Lee en ataque.

Michael Carrick afronta el partido con importantes ausencias. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte y Patrick Dorgu están descartados por lesión. El once proyectado para el United sitúa a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro y Lisandro Martínez en la línea defensiva, Bruno Fernandes, Carlos Baleba y Youri Tielemans en el centro del campo, y Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha en la delantera.

Forma

El Atlético Madrid llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 en el campo del Alavés, y en ese mismo tramo también se impusieron al Real Madrid por 2-1 y golearon al Osasuna por 4-0. En esos cinco partidos, los rojiblancos han marcado diez goles y encajado cuatro.

El Manchester United acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue un empate 1-1 en Tottenham en la Premier League, mientras que su única victoria en ese período llegó en Champions League ante el Sabah FK por 4-0. En total, el United ha anotado siete goles y ha recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, que el Manchester United ganó por 2-1. En partidos competitivos, el último cruce se produjo en la Champions League 2021-22, donde el Atlético se impuso 1-0 en Old Trafford tras un empate 1-1 en el partido de ida en Madrid. Considerando los cuatro encuentros del historial disponible, el Atlético aventaja al United con dos victorias por una, con un empate.

Clasificación

En la clasificación de la Champions League, el Manchester United ocupa la cuarta posición, mientras que el Atlético Madrid se sitúa en el puesto 25. El partido tiene un valor especial para los locales, que buscan escalar posiciones en la tabla europea.