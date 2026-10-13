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Atlético Madrid vs Manchester United: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético Madrid vs Manchester United
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Atlético Madrid y Manchester United, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Atlético Madrid vs Manchester United en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Atlético Madrid y Manchester United se puede ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación.

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El Atlético Madrid recibe al Manchester United en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid en la fase de grupos de la Champions League. El partido se disputará el 13 de octubre de 2026 y promete ser un examen de alto nivel para ambos clubes en sus respectivas campañas europeas.

Diego Simeone llega al encuentro con su equipo en un momento de solidez doméstica. Los colchoneros han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incle

uyendo victorias ante el Real Madrid y una goleada por 4-0 al Osasuna. Su único tropiezo reciente fue una derrota ante el Liverpool en Champions League, lo que da una idea del nivel que deberán igualar los visitantes.

El propio Simeone ha reconocido públicamente que el Manchester United sigue siendo un rival peligroso pese a su irregular arranque de temporada. El técnico argentino no se fía de las estadísticas y sabe que los partidos europeos tienen su propia lógica.

Para el United, el viaje a Madrid llega en un momento de presión creciente sobre Michael Carrick. El equipo no ha ganado ninguno de sus últimos cuatro partidos en la Premier League, y la derrota ante el Manchester City y la eliminación en la Carabao Cup ante el Brighton han intensificado el debate sobre el futuro del entrenador en Old Trafford.

Carrick, por su parte, ha respondido con determinación. El técnico aseguró que confía plenamente en su plantilla y que el equipo superará este bache, aunque llega a Madrid con una lista de bajas considerable que complica su planteamiento.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Manchester United alineaciones

4-4-2
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. LlorenteM. LlorenteD. HanckoD. HanckoÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoC. RomeroC. RomeroA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosG. SimeoneG. SimeoneJ. CardosoJ. CardosoJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. LeeS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotA. HeavenA. HeavenL. YoroL. YoroLisandro MartínezLisandro MartínezB. FernandesB. FernandesY. TielemansY. TielemansA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-4-2
Atlético Madrid

Once inicial

Manchester United

Suplentes

Manager

  • D. Simeone
  • M. Carrick

Diego Simeone no tiene bajas confirmadas para este partido y podrá contar con su once de mayor garantía. El once probable del Atlético incluye a Jan Oblak bajo palos, con Marc Pubill, David Hancko, Cristian Romero y Álex Grimaldo en defensa, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios y Alejandro Baena en el mediocampo, y Julián Álvarez junto a Kang-In Lee en ataque.

Michael Carrick afronta el partido con importantes ausencias. Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Tom Heaton, Benjamin Sesko, Manuel Ugarte y Patrick Dorgu están descartados por lesión. El once proyectado para el United sitúa a Senne Lammens en portería, con Diogo Dalot, Harry Maguire, Leny Yoro y Lisandro Martínez en la línea defensiva, Bruno Fernandes, Carlos Baleba y Youri Tielemans en el centro del campo, y Bryan Mbeumo, Marcus Rashford y Matheus Cunha en la delantera.

Atlético Madrid

Lesiones y suspensiones

Manchester United

Ningún jugador apartado

Forma

ATM

ATM - Formulario

LIV
L2-1
RSO
W0-3
OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
MUN

MUN - Formulario

SAB
W4-0
MCI
L0-1
BHA
L2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Atlético Madrid llega al partido con un registro de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-2 en el campo del Alavés, y en ese mismo tramo también se impusieron al Real Madrid por 2-1 y golearon al Osasuna por 4-0. En esos cinco partidos, los rojiblancos han marcado diez goles y encajado cuatro.

El Manchester United acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco salidas. El resultado más reciente fue un empate 1-1 en Tottenham en la Premier League, mientras que su única victoria en ese período llegó en Champions League ante el Sabah FK por 4-0. En total, el United ha anotado siete goles y ha recibido seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Atlético MadridEmpateManchester United
2
1
1
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Amistosos
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
Liga de Campeones
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron2/4

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos fue un amistoso de pretemporada en agosto de 2026, que el Manchester United ganó por 2-1. En partidos competitivos, el último cruce se produjo en la Champions League 2021-22, donde el Atlético se impuso 1-0 en Old Trafford tras un empate 1-1 en el partido de ida en Madrid. Considerando los cuatro encuentros del historial disponible, el Atlético aventaja al United con dos victorias por una, con un empate.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Champions League, el Manchester United ocupa la cuarta posición, mientras que el Atlético Madrid se sitúa en el puesto 25. El partido tiene un valor especial para los locales, que buscan escalar posiciones en la tabla europea.

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