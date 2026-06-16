Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo J Kansas City Stadium

Cómo ver Argentina vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Argelia se puede ver en vivo a través de Disney+, Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de transmisión en línea disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina abre su defensa del título mundialista ante Argelia en el Kansas City Stadium, en un duelo del Grupo J de la Copa del Mundo 2026 que se disputará el 16 de junio.

Lionel Scaloni presenta a sus campeones del mundo como el equipo número uno del ranking FIFA, una distinción que recuperaron justo al inicio del torneo. Con Lionel Messi encabezando el ataque y Enzo Fernández consolidado como pilar del mediocampo, la Albiceleste llega con plena confianza tras una fase de preparación impecable.

El centrocampista del Chelsea ha reconocido públicamente que sueña con heredar algún día la capitanía de Messi. Por ahora, ambos comparten vestuario en un equipo que no conoce la derrota en sus últimos cinco compromisos.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, no llega como un rival menor. Los Fennecs ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos, incluida una victoria ante Holanda, y cuentan con la calidad individual de Riyad Mahrez para desestabilizar cualquier defensa.

El conjunto norteafricano ocupa la primera posición del Grupo J en la tabla, mientras que Argentina figura segunda. El partido de este martes puede reordenar esa clasificación desde el primer día de competición.

Para saber cómo y dónde ver el partido en directo, ya sea por televisión o en transmisión en línea, a continuación encontrarás toda la información disponible.

Noticias del equipo y escuadras

Scaloni no registra bajas por lesión ni suspensiones para este partido. El técnico argentino alinearía a Damián Martínez bajo palos, con una defensa formada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Facundo Medina y Nicolás Otamendi. En el mediocampo, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister darían estructura al equipo, mientras que Lionel Messi y Thiago Almada acompañarían a Lautaro Martínez en el ataque.

Petkovic tampoco tiene ausencias confirmadas. El once proyectado de Argelia contaría con Luca Zidane en portería, una línea defensiva con Achref Abada, Rayan Ait Nouri, Ramy Bensebaini y Aissa Mandi, y un mediocampo con Ramiz Zerrouki y Nabil Bentaleb. Houssem Aouar y Riyad Mahrez actuarían como referencias creativas, con Mohamed Amoura y Amine Gouiri en ataque. Se añadirá información actualizada conforme se acerque el inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al torneo con un registro de cinco victorias en cinco partidos de preparación, sin conocer la derrota. Los campeones del mundo golearon a Zambia por 5-0 y a Islandia por 3-0 en sus dos últimas actuaciones más recientes, acumulando 12 goles a favor y solo 1 en contra a lo largo de esa racha.

Argelia también llega en buena forma, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. La más notable fue el triunfo ante Holanda por 1-0, mientras que el 0-0 frente a Uruguay refleja solidez defensiva. Su única derrota en ese período fue ante Nigeria en la Copa Africana de Naciones, en enero. Los argelinos marcaron 12 goles y encajaron 2 en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

ARG Último partidos ALG 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Argentina 4 - 3 Algeria 4 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 5 de junio de 2007, en el que Argentina se impuso por 4-3. Ese partido, el más reciente en el historial directo, es también el único dato disponible entre estos dos equipos.

Clasificación

En la tabla del Grupo J de la Copa del Mundo, Argelia ocupa la primera posición y Argentina la segunda antes del inicio de la fase de grupos.