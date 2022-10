Refuerzos y mercado de pases de Universidad Católica 2023: Los fichajes, rumores, futbolistas que llegan y los que se van

La franja de Ariel Holan se prepara con ahínco para un curso en el que obligatoriamente debe mejorar sus números ligueros y coperos.

Las conclusiones del 2022 en la Universidad Católica no son nada de buenas: fracasaron por kilómetros en su ruta al pentacampeonato que no pudo ser, se despidieron temprano de Copa Libertadores y su suerte en Copa Sudamericana fue todavía peor, mientras que eliminados por su archirrival la "U" tampoco se pudieron sobreponer a la Copa Chile. Encima, la Supercopa la perdieron a manos de Colo Colo, que se quedó también con el Torneo Nacional. De Cristian Paulucci a Rodrigo Valenzuela y finalmente Ariel Holan, la banca sufrió cambios que evidentemente influyeron en el rendimiento, por lo que en el mercado del 2023 no quieren cometer errores.

GOAL repasa, caso por caso, los nombres propios que edifican la ventana cruzada de cara a un año en el que sueñan en grande con un plantel renovado:

JOSÉ PEDRO FUENZALIDA

Última actualización: 26/10/2022

Status: Dejará el club

El 11 veces campeón con la Franja, José Pedro Fuenzalida, continuará su carrera fuera de San Carlos de Apoquindo al decidir que su ciclo estaba cumplido. Se lo anunció al club, a la familia y públicamente desde hace meses, pero su retiro no está asegurado: quiere seguir, pero no en su casa que tanto le ha dado.

ARTURO MCCONNOCHIE CONTADOR

"Arturo McConnochie Contador, delantero categoría 2004, ex Red Bulls New York y PDA de USA, se encuentra a prueba en las juveniles de Universidad Católica. Nacido en USA de madre chilena", dio a conocer Futchile sobre el ariete chileno-estadounidense, que podría hacerse con un lugar en el conjunto de Proyección.

Última actualización: 26/10/2022

Status: A prueba

NICOLÁS CASTILLO

Última actualización: 26/10/2022

Status: Un amor eterno

Al Nico Castillo se le bajó el pulgar a mediados de temporada pues su recuperación iba a tomarle todo el semestre, pero a Cruzados le gusta, es un nombre con historia grande en la institución y su intención es jugar en el club que más ama. ¿Se da? Faltan nuevas evaluaciones físicas, por supuesto, pero ambas partes quieren acordar.

TERMINAN CONTRATO Y DEBEN NEGOCIAR SU CONTINUIDAD O SELLAR SU SALIDA