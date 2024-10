¿Quién puede salvar a Chile ante Brasil en ausencia de Alexis Sánchez?

Chile vs Brasil

Nuestros expertos de GOAL Chile analizan quién podría reemplazar a Alexis Sánchez en el partido de Chile contra Brasil en Eliminatorias.

El delantero del Udinese no estará disponible para la doble fecha eliminatoria ante Brasil y Colombia, por lo que el entrenador del combinado nacional, Ricardo Gareca, debe buscar la forma de reemplazarlo. A continuación, desde GOAL Chile analizamos las posibles opciones para reemplazar a Alexis de cara al Chile vs Brasil el próximo 10 de octubre en Santiago.

Para nadie es un secreto que la selección chilena no pasa por su mejor época. Luego de ganar la Copa América en 2015 y 2016, “La Roja” perdió la final de la Copa Confederaciones, no logró clasificar a los últimos dos mundiales y actualmente afronta un panorama adverso en el camino a Norteamérica 2026. Para peor, el siguiente encuentro de Chile es ante una selección brasileña que necesita puntos para no pasar más zozobras en el camino mundialista.

La gran ausencia de Chile para este duelo, y también para el choque venidero con Colombia, es la de Alexis Sánchez. El veterano delantero y goleador histórico de la selección chilena ya no es el jugador que solía deslumbrar con su calidad y remates en el Barcelona y el Arsenal, pero a sus 35 años sigue siendo el mejor jugador del equipo y uno de los pocos atacantes que logra marcar la diferencia en los metros finales, algo que viene padeciendo Chile hace mucho tiempo. Sin ir más lejos, la selección nisiquiera anotó un gol en los tres partidos que jugó en la Copa América 2024 y sólo registra un tanto en sus últimos cinco choques oficiales.

Por eso, la pregunta que se hace todo el mundo futbolístico es la siguiente: ¿quién llenará el vacío que deja Alexis en el ataque de “La Roja”?

Darío Osorio: La opción que brilla en Europa

El delantero del Midtjylland danés marcó en su debut en la UEFA Europa League contra el Hoffenheim y suma bonos para seguir acumulando experiencia con la selección, pero también es cierto que el exjugador de la Universidad de Chile no ha logrado rendir en “La Roja” de la misma manera que lo hace en la SuperLiga de Dinamarca semana a semana.

Osorio ya marcó en un amistoso contra Francia, pero su rendimiento en la última fecha eliminatoria fue decepcionante y no pudo marcar diferencias ante Bolivia. Si Osorio quiere una actuación consagratoria, podría tenerla ante Brasil. Cabe destacar que un gol de Chile en el partido paga 1.70 según las cuotas de Betano.

Carlos Palacios: La opción local

Palacios saltó a la fama siendo muy joven en Unión Española, tuvo pasos por el fútbol brasileño y después regresó a Colo Colo, donde actualmente es genio y figura de un equipo que está en la lucha por el título del Campeonato Chileno. Con todo ese recorrido, a veces uno olvida que sólo tiene 24 años y que aún no está ni cerca de su mejor momento futbolístico. Puede ser uno de los jugadores que tenga una buena actuación ante Brasil si es que logra encarar con la misma habilidad que lo hace semana a semana en el fútbol nacional.

El volante de Colo Colo puede jugar en el costado izquierdo del ataque, que es la posición que podría ocupar Alexis en el esquema de Gareca, aunque también puede jugar como volante ofensivo algo más libre. Sin embargo, el juego de Palacios no se destaca por ser un goleador, y de hecho, el volante sólo ha acumulado 10 goles, además de 10 asistencias, en 38 partidos en todas las competiciones en 2024. Puede ser una buena opción, pero no ofrece las mismas características que Sánchez.

Luciano Cabral: El “tapado” de Gareca

En el caso que Gareca decida utilizar a Sánchez como volante ofensivo y no como extremo, habría que ver qué puede hacer Cabral. El volante del León mexicano está dando muestras de su calidad en la Liga MX y por fin recibió su tan ansiada oportunidad en la selección, aunque habrá que ver si es capaz de marcar diferencias y no es presa del momento.

La gran virtud de Cabral es su creatividad y su visión en los metros finales más allá de poder hacer goles, aunque marcó un gol que podría estar nominado al Puskas cuando vestía los colores de Coquimbo Unido en el primer semestre de este año. Brindaría una opción distinta a la de Alexis, pero posee la creatividad que a los brasileños les complica enfrentar.

Cuotas Chile vs Brasil

No cabe duda de que Chile no es el favorito de cara a este partido. De hecho, las cuotas de Betano son lapidarias al respecto, y dan a entender que tendría que suceder un milagro para que Chile se quede con la victoria, o incluso con el empate, en el Estadio Nacional.

Gana Chile -- 5.60

Empate -- 4.00

Gana Brasil -- 1.60