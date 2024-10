Nuestros expertos de GOAL Chile analizan por qué el Marsella puede ser una buena opción para ser campeón de la Ligue 1 en la temporada 2024-25.

Cada año que se juega la Ligue 1 de Francia, el Paris Saint-Germain es el máximo favorito. Esta ha sido una tendencia desde que el conjunto parisino fue adquirido por capitales cataríes, y con la excepción del título del Lille en la temporada 2020-21, ese ha sido el resultado final en seis de las últimas siete campañas. Sin embargo, las cosas podrían cambiar en 2024-25, ya que el panorama luce abierto para un nuevo campeón.

El PSG ya no cuenta con Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi o Kylian Mbappé en sus filas, por lo que habrá que ver si es que posee la fortaleza para volver a campeonar de la mano de Luis Enrique y con jugadores como Achraf Hakimi, Ousmane Dembelé o Bradley Barcola como estandartes. Sin embargo, un equipo que podría hacer bastante ruido en la carrera por el título es el Olympique Marsella, otro de los equipos considerados historicamente “grandes” en la máxima categoría del fútbol galo.

Apuestas Olympique Marsella: ¿cuánto paga el título de la Ligue 1 2024-25?

Las cuotas son extremadamente generosas con el Marsella en lo que respecta a un posible título, ya que el Olympique actualmente paga 16.00 para ser campeón de liga. Esta cuota claramente cree que el PSG sigue siendo el gran favorito y que no tendrá rivales para quedarse con el título. El Marsella se ubica como el tercer máximo candidato para quedarse con la corona de la liga, únicamente por detrás del ya mencionado PSG y del AS Mónaco, que paga la no despreciable suma de 5.00.

Cuotas Ligue 1 para el título de la temporada 2024-25

Paris Saint-Germain: 1.19

AS Mónaco: 5.00

Olympique Marsella: 16.00

Lille: 50.00

RC Lens: 60.00

* Todas las cuotas son cortesía de Betano con fecha del 19 de octubre de 2024

Otras cuotas atractivas para el Olympique Marsella en la temporada 2024-25

En el caso de que el Marsella no salga campeón y quieras escoger una apuesta futura algo menos arriesgada, una buena opción podría ser la posibilidad de que Les Olympians terminen la temporada entre los cuatro primeros, lo que otorgaría un boleto a la UEFA Champions League de 2025-26. La cuota para eso es de 1.40, y la verdad es que cualquier resultado que no sea un Top 4 en la clasificación final de la temporada 2024-25 debería ser considerado como un desastre considerando el buen plantel con el que ostenta el Marsella.

Las figuras del Marsella en la temporada 2024-25

Si bien el PSG y el Mónaco lucen como los equipos a vencer en esta nueva campaña de la Ligue 1, es imposible descartar al Marsella tras echar un vistazo rápido a la plantilla con la que cuenta a disposición Roberto de Zerbi, quien es uno de los estrategas más de moda en Europa luego de realizar grandes campañas con el Brighton en la Premier League de Inglaterra.

A priori, la gran figura del conjunto marsellés es el delantero Mason Greenwood, que viene de realizar una gran campaña cedido en el Getafe español y que está listo para dejar sus problemas fuera de cancha en el olvido. Además, el cuadro francés aseguró el concurso de Adrien Rabiot en condición de agente libre y se rumorea que también está trabajando para fichar a Paul Pogba, quien puede volver a jugar en marzo de 2025 una vez se cumpla su suspensión por dopaje de 18 meses.

Otros de los jugadores más destacados del plantel del Marsella para esta temporada 2024-25 son los internacionales argentinos Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi, el volante danés Pierre-Emile Hojbjerg, el veterano centrocampista Geoffrey Kondogbia y el veloz extremo brasileño, Luis Henrique, sólo por mencionar algunos.

Últimos campeones de la Ligue 1 de Francia

Temporada 2023-24: Paris Saint-Germain

Temporada 2022-23: Paris Saint-Germain

Temporada 2021-22: Paris Saint-Germain

Temporada 2020-21: Lille

Temporada 2019-20: Paris Saint-Germain