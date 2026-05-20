Cómo comprar entradas para Países Bajos vs. Suecia: precios, NRG Stadium y más

Países Bajos visita Texas para un crucial encuentro contra Suecia, clave en el Grupo F del Mundial.

Holanda, con una generación de estrellas que brillan en Europa, quiere confirmar su condición de potencia.

Suecia, con un ataque renovado y una defensa sólida, quiere hacer del NRG Stadium su fortín.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Países Bajos y Suecia en el Mundial de 2026?

Consulta el calendario de los Países Bajos en el Mundial 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Países Bajos vs. Japón Estadio AT&T, Arlington Entradas 20 de junio de 2026 Países Bajos vs. Suecia Estadio NRG, Houston Entradas 26 de junio de 2026 Túnez vs. Países Bajos Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas

Partidos de Suecia en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Suecia vs Túnez Estadio BBVA, Guadalupe Entradas 20 de junio de 2026 Países Bajos vs. Suecia Estadio NRG, Houston Entradas 26 de junio de 2026 Japón vs. Suecia Estadio AT&T, Arlington Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Países Bajos y Suecia?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios).

Debido a la alta demanda, apenas quedan boletos de esas primeras etapas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, sobre todo para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Países Bajos y Suecia?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el duelo Países Bajos-Suecia en Houston, los precios son un imán para quienes quieren ver a dos potencias europeas en un choque clave del Grupo F. Se espera mucha demanda para este fin de semana.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 420 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 420 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800 $ - 1300 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.500 $ - 3.500 $

Hospitalidad/VIP: 2 300 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston, gran centro internacional, espera una alta demanda para este partido europeo de alto nivel. Por ello, se recomienda comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3, la opción más económica para ver el encuentro en el NRG Stadium.

Historial de enfrentamientos entre Países Bajos y Suecia





¿Cuándo es el partido entre Países Bajos y Suecia?

El partido se jugará el 20 de junio en el NRG Stadium de Houston.

Para el Mundial de 2026 tendrá capacidad para unos 72 000 espectadores. A pesar de su tamaño, su diseño con vidrios de alta transparencia y pasillos abiertos mantiene una sensación de intimidad y conexión con el campo, garantizando un ambiente electrizante para los siete partidos que acogerá, incluido un duelo de octavos de final.

Ubicado en Houston, Texas, es el primer estadio de la NFL con techo retráctil, lo que permite eventos tanto en interior como al aire libre.

Sus dos paneles de tela translúcida se abren o cierran en siete minutos, protegiendo a los espectadores de las inclemencias del tiempo sin bloquear la luz natural. Además, cuenta con algunas de las pantallas de vídeo más grandes del deporte profesional, asegurando una vista nítida de la acción para todos los aficionados.