Pep Guardiola es mejor entrenador que Sir Alex Ferguson: el cuarto título consecutivo de la Premier League le da al técnico del Manchester City ventaja sobre el legendario escocés

El catalán ha hecho historia en el fútbol inglés y ya no hay duda de que es el mejor entrenador de la historia del fútbol.

Justo antes de que Pep Guardiola se hiciera cargo del Manchester City por primera vez en agosto de 2016, Sir Alex Ferguson se sentó con Sky Sports para dar su opinión sobre cómo le iría al catalán en Inglaterra. Ferguson sabía muy bien lo buen entrenador que era Guardiola, ya que su equipo, el Barcelona, había destruido al United en dos finales de la Champions League, pero aún tenía algunas palabras de advertencia para el hombre, al que llamó erróneamente 'Pepe'.

"Pepe sin lugar a dudas tiene una ética de trabajo fantástica, tiene una gran capacidad de entrenador, de eso no hay duda, pero será difícil replicar lo que hizo en el Barcelona", advirtió Ferguson. El Manchester City ha dado un gran paso al conseguirlo porque es un entrenador excepcional, pero a Pepe no le resultará tan fácil. El fútbol inglés no es fácil, cada entrenador extranjero que viene a Inglaterra te lo dirá".

Ferguson tenía razón sobre la temporada de debut de Guardiola en Inglaterra, cuando el City terminó tercero y no logró ganar ningún trofeo. Pero desde entonces, se ha demostrado rotundamente que estaba equivocado, ya que Guardiola ha hecho que el fútbol inglés parezca bastante fácil.

Después de ganar su sexto título de la Premier League en siete años y una histórica cuarta corona consecutiva, es hora de preguntarse si Guardiola es mejor entrenador que el propio Ferguson. La verdad puede resultar incómoda de leer para los aficionados escoceses y del Manchester United...