El español hizo historia, y de manera espectacular, con un equipo luchaba contra el descenso cuando el entrenador se hizo cago hace 18 meses.

El ex director deportivo del Bayer Leverkusen, Reiner Calmund, dijo una vez que en el mundo cruel e implacable del fútbol, "no vales nada sin un título". Y su club no tenía ninguno. Solo tenían un apodo: 'Vizekusen', que literalmente se traducía como 'Segundokusen'. En inglés, sin embargo, el Bayer era más conocido como 'Neverkusen' ('Nuncakusen', en un pasaje al español que pierde la gracia del juego de palabras), las eternas damas de honor del fútbol alemán, un club aparentemente maldito incapaz de escapar de su doloroso pasado.

En el espacio de seis temporadas alrededor del cambio de siglo, el Leverkusen terminó como subcampeón en cuatro ocasiones. En 2000, perdió el título a pesar de necesitar apenas un empate en la última jornada contra el SpVgg Unterhaching, un club más conocido por su equipo de trineo. El Bayer cedió nuevamente ante la presión dos años después y perdió dos de sus últimos tres partidos para entregar la liga al Borussia Dortmund.

Sin embargo, el Leverkusen realmente se superó en esa campaña 2001-02. Una semana después de su fracaso en la Bundesliga, sufrió una derrota desmoralizadora por 4-2 ante Schalke 04 en la final de la DFB Pokal, la Copa de Alemania. Y cuatro días después fue derrotado por el Real Madrid en la final de la Champions League con aquella inolvidable volea de Zinedine Zidane.

El artículo sigue a continuación

El entrenador Klaus Toppmoller había pedido vino y cigarrillos para celebrar después de la sorprendente victoria en semifinales sobre el Manchester United, pero en Glasgow bien podría haber solicitado un balde de antidepresivos después de que un equipo formidable, con grandes jugadores como Lucio, Michael Ballack y Zé Roberto, terminara una temporada sensacional con las manos vacías.

"Estoy orgulloso de lo que hemos logrado esta temporada, pero nos hemos esforzado tanto que nos duele terminar sin nada", les dijo a los reporteros. "La decepción es enorme: no siempre obtienes las recompensas que mereces en el fútbol, y nadie lo sabe mejor que nosotros después de lo que hemos pasado. Lo que nos ha sucedido es difícil de aceptar y nos llena de amargura".

Leverkusen volvería a terminar segundo en 2010-11, por quinta vez en la historia del club, aunque al menos en esa ocasión no hubo un colapso devastador. Sin embargo, el apodo de 'Neverkusen' perduró. Se convirtió en parte de la cultura del club.

El Bayer continuó produciendo jugadores de clase mundial, pero el éxito seguía siendo igual de esquivo: "La calidad siempre ha estado presente en Leverkusen, pero siempre ha faltado algo", lamentó Ballack en una entrevista con 11Freunde. Y ese 'algo' resultó ser Xabi Alonso, quien acaba de llevar al Leverkusen a su primer título de Bundesliga con cinco jornadas de antelación.