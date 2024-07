Leicester City vs. Villarreal: alineaciones, vídeos y goles del amistoso de pretemporada 2024

Los zorros y el submarino amarillo se miden en partido amistoso dentro de sus respectivas pretemporadas.

Leicester City se enfrenta a Villarreal este sábado 20 de julio a las 16:00 horas (España) en el estadio Camille Fournier (París), en partido amistoso de pretemporada.

Sigue aquí en directo el Villarreal vs. Leicester City, partido amistoso de pretemporada.

Durante su estancia en las instalaciones deportivas del Hotel Best of Both de Divonne-les-Bains el Villarreal disputará tres amistosos, ya que además de medirse el sábado al Leicester en un duelo a puerta cerrada, también lo hará con el Sion, el 24 de julio, y el Saint Etienne, el 27 de julio, el primero de ellos en Montreux (Suiza) y el segundo en Thonon les Bains (Francia).

Por su parte, los zorros también comienza con su pretemporada después de conseguir el ascenso de regreso a la Premier League.