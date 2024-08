En el Chelsea no pueden ser más ineptos tras el nombramiento de Enzo Fernández como uno de sus capitanes

Los propietarios podrían haber recibido elogios por tomar una firme postura contra el racismo, pero optaron por recompensar al argentino.

Hace ya cuatro años desde que el ex director deportivo del QPR, Les Ferdinand, revelara que los jugadores del club ya no se arrodillarían en solidaridad con el movimiento 'Black Lives Matter'.

"Nadie es más apasionado que yo en este tema", explicaba el ex internacional inglés. "He hablado sobre el tema a lo largo de mi vida futbolística. Pero, recientemente, tomé la decisión de no dar más entrevistas sobre el racismo en el fútbol porque el debate estaba dando vueltas en círculos...".

"El arrodillarse ha llegado a un punto de 'buena publicidad', pero poco más que eso. El mensaje se ha perdido. Ahora no es muy diferente a un hashtag elegante o un bonito pin". O una nueva camiseta brillante.