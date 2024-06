¿Cómo diablos se clasificó Georgia a la Euro 2024? 'Kvaradona' y compañía quieren causar más sorpresas en su estreno

La estrella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ayudó a su país a llegar a su primer gran torneo internacional y ahora quieren dar la nota en Alemania.

Ningún torneo internacional está completo sin un convidado de piedra. Y en la Euro 2024 será Georgia ese equipo que nadie tiene en los planes el que buscará romper el guion y hacer aún más historia. Con las probabilidades en su contra y a través de una ruta no convencional y sinuosa, la nación del Cáucaso ha alcanzado su primer gran torneo internacional y no piensa desaprovechar la ocasión.

Hay un nombre familiar en el banquillo y una superestrella en la alineación titular, encargados de mantener vivos los sueños del pez más pequeño de los 24 que se dieron cita en Alemania. De vuelta en un entorno familiar, la leyenda del Bayern Munich Willy Sagnol estará dando órdenes desde el costado de la línea de banda, mientras que la confianza dentro del campo estará depositada en la estrella del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Sagnol ciertamente no planea un viaje de placer a la Eurocopa. "Ahora que han clasificado, los jugadores quieren intentar progresar en el grupo y quizás llegar a los octavos o a los cuartos de final", dijo a The Athletic el seleccionador. "Vamos con esta ambición. Sabemos que va a ser muy, muy, muy difícil. Pero soñaron tanto tiempo con llegar a una gran competencia que sería una lástima ir allí y no hacer todo lo posible para competir", explicó.

Pero, ¿cómo llegó Georgia a su primer torneo importante y quiénes son las figuras clave detrás de su éxito? GOAL tiene todo cubierto...