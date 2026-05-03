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Chivas v Tijuana - Torneo Clausura 2026 Liga MXGetty Images Sport
Moataz Elgammal

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«¿A quién no le gustaría?»: El joven mexicano Armando González quiere jugar con Lamine Yamal en el Barcelona, y los rumores de fichaje crecen

A. Gonzalez
L. Yamal
Barcelona
Liga MX
CD Guadalajara
Primera División

El delantero de Chivas, Armando González, ha expresado su deseo de fichar por el Barcelona y jugar con Lamine Yamal. El internacional mexicano, de 23 años, está en gran forma y ha llamado la atención de los principales clubes europeos. A medida que se acerca el Mundial, el delantero mantiene abiertas sus opciones, pero admite que fichar por el equipo catalán sería un sueño hecho realidad.

  • Rumores de fichajes del Barcelona

    En una entrevista exclusiva con SPORT, González habló de los rumores que lo acercan al Barcelona. El delantero ha marcado 12 goles en 16 partidos con el Chivas en el Clausura de la Liga MX, lo que habría llamado la atención del club azulgrana. Al ser preguntado sobre la posibilidad de vestir la camiseta blaugrana y jugar a las órdenes de Hansi Flick, el delantero respondió: «Sí, claro, ¿a quién no le gustaría? El Barça es uno de los mejores equipos de la historia. Para mí, el equipo de Guardiola es mítico, y lo que hacen ahora con Flick también es muy importante. Cualquier jugador quiere llegar allí. Si se da el caso, estaría muy agradecido».

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    Elogios a Yamal

    Un factor clave del atractivo de los gigantes españoles es poder compartir campo con la joven sensación Yamal. El extremo español ha conquistado el fútbol desde su irrupción en el Barça, y sus actuaciones han impresionado a González. Al hablar de la posibilidad de jugar juntos, destacó su deseo de medirse a talentos de élite: «Sí, ¿quién no querría? Creo que es uno de los mejores del mundo ahora mismo y lo que hace cada semana es increíble. Me gustaría tenerlo como compañero; jugar con los mejores es uno de mis objetivos y él está entre ellos. Si Dios quiere, poder compartir campo con él será algo muy bonito».

  • Trabajar con leyendas del Barcelona

    González conoce bien la filosofía del club gracias a su entrenador en Chivas, el exdefensa del Barcelona Gabriel Milito. «Nos cuenta que jugó en el mejor equipo de la historia, en ese emblemático Barcelona», explicó González, señalando cómo esas experiencias inculcan una mentalidad ganadora.

    Sin embargo, admite que, pese a esa admiración, es seguidor de un rival nacional: «Sorprenderá, pero soy del Atlético de Madrid». Su padre vivió un tiempo en la capital y le trajo a él y a su hermano recuerdos colchoneros... Además, admiro el estilo del Cholo Simeone: dedicación, lucha, no rendirse nunca, ir partido a partido».

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    Con la mirada puesta en el Mundial

    Por ahora, González se centra en liderar a su selección como anfitrión en el Mundial, que ya se acerca. México debutará en el Grupo A contra Sudáfrica el 11 de junio, luego enfrentará a Corea del Sur el 19 de junio y cerrará la fase de grupos ante Chequia el 25 de junio. Tras el torneo, parece probable que dé el salto a Europa. Si mantiene su racha goleadora, un fichaje al otro lado del Atlántico podría concretarse pronto.

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