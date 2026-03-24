NXGN 2026: Los 50 mejores jóvenes promesas del fútbol

¿Cuándo te diste cuenta por primera vez de que Lamine Yamal era especial?

¿Fue cuando debutó con el Barcelona con 15 años en abril de 2023, convirtiéndose en el jugador más joven en vestir la camiseta del gigante español en más de un siglo? ¿O fue cuando dejó en ridículo al Tottenham en un partido de pretemporada unos meses más tarde, lo que le valió el ascenso definitivo al primer equipo del Barça?

¿Fue cuando fue elegido mejor jugador del partido tras brillar contra el Villarreal en su segundo partido como titular en La Liga? ¿O fue cuando marcó un golazo en su debut con la selección española en septiembre de 2023, convirtiéndose así, en la misma noche, en el jugador más joven y en el goleador más joven de la historia de La Roja? ¿Y qué hay de cuando se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de la Liga de Campeones un mes después?

¿Fue más tarde esa misma semana, cuando Yamal se convirtió en el goleador más joven de la historia de La Liga? ¿O cuatro meses después, cuando se convirtió en el goleador más joven en marcar un doblete en la máxima categoría del fútbol español durante una actuación espectacular contra el Granada?

¿Quizás fue cuando se presentó en la Eurocopa 2024 tras haber tenido que hacer las maletas con los deberes y se dedicó a aterrorizar a algunos de los mejores laterales del continente? ¿O fue solo cuando marcó uno de los goles del torneo para romper el empate contra Francia en las semifinales, convirtiéndose así en el goleador más joven de la historia de la competición? ¿Fue cuando levantó el trofeo de la Eurocopa, convirtiéndose en el jugador más joven hasta ese momento en ganar un gran torneo internacional?

¿Te caíste de bruces cuando Yamal se convirtió en el jugador más joven en ser nominado al Balón de Oro? Si no, ¿tuviste que esperar hasta su magistral actuación en la Liga de Campeones contra el Benfica en marzo de 2025? ¿O fuiste de los que solo se dejaron llevar por el entusiasmo después de que Yamal hiciera pedazos a Federico Dimarco durante la épica semifinal entre el Barça y el Inter?

Incluso si tuviste que esperar hasta que Yamal sellara el título de la Liga 2024-25 con otra actuación decisiva contra el rival local, el Espanyol, o hasta que quedara segundo en la votación del Balón de Oro más tarde ese mismo año, al final todos los aficionados al fútbol se han acostumbrado a la idea de que el mejor jugador del mundo podría ser simplemente un joven de 18 años de Cataluña.

Desde que Lionel Messi le bañara de bebé hasta prepararse para seguir deleitando a los aficionados de todo el mundo en su primer Mundial, la era de Yamal está aquí. Quizás el mejor futbolista adolescente que ha visto este deporte, tu número 1 del NXGN 2026 y ahora tres veces ganador: Lamine Yamal.