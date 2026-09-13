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Kylian Mbappe brilla mientras el Real Madrid aplasta al Rayo Vallecano para meter presión al Barcelona en lo más alto de La Liga
Exhibición dominante aplasta al Rayo
El Madrid se rehízo de su sorprendente derrota ante el Real Betis al imponerse con comodidad por 4-1 al Rayo el sábado por la noche, firmando así cuatro victorias en sus cinco primeros partidos de La Liga. Mbappe abrió el marcador desde el punto de penalti antes de asistir a Alvaro Carreras minutos después, mientras Jude Bellingham remató el pase atrás de Vinicius Jr para ampliar la ventaja. Sergio Camello recortó distancias brevemente tras el descanso, pero Mbappe sentenció en el tiempo añadido para ampliar a 17 partidos la racha de imbatibilidad del Real Madrid en casa ante el Rayo, vigente desde 1996.
- Getty Images Sport
Mourinho lamenta las ocasiones falladas
El entrenador del Madrid, Jose Mourinho, destacó la eficacia ofensiva de su equipo, aunque lamentó el evidente cansancio físico en la segunda parte tras un calendario cargado, especialmente después del desgaste de entre semana en la Champions League.
Al valorar la puntería de los suyos tras el partido, el técnico portugués afirmó, en declaraciones recogidas por MadridXtra: «Marcamos muchos goles, pero también fallamos muchas ocasiones. Le dije a mi cuerpo técnico que algún día habrá un equipo que nos hará pagar todas estas ocasiones falladas (risas)».
«Habrá un partido en el que marquemos siete goles», añadió. «Jugamos durante 45 minutos y luego se acabó. Sabía que los jugadores estaban cansados y que no podían jugar otra mitad así. Mirad cómo jugó Bellingham los últimos diez minutos, sin energía».
Silva habla sobre la adaptación en el centro del campo
Mientras Mbappé hizo historia al igualar el récord de Karim Benzema de 2021-22 de seis goles en los cinco primeros partidos, Bernardo Silva también dio otro paso para afianzar su influencia en el equipo. El centrocampista portugués llegó este verano como uno de los fichajes estrella del club y está asumiendo gradualmente un papel clave en el proyecto, marcando el ritmo y aportando control a la circulación de balón del equipo.
Al reflexionar sobre su adaptación tras el triunfo, Silva detalló lo que su entrenador espera de él: "Estamos contentos con los tres puntos, pero ahora tenemos que prepararnos para el próximo partido. ¿Qué me pide Jose Mourinho? Ayudar en la salida de balón. Quiere que le dé más fluidez al equipo para que podamos progresar con el balón. Estoy intentando adaptarme y dar la mejor versión de mí mismo".
- AFP
Se avecina el viaje a Elche
El gigante español centra de inmediato su atención en la acción doméstica de mitad de semana, cuando visite al Elche el martes por la noche para mantener su gran impulso. La presión pasa ahora al Barcelona, que debe sumar los tres puntos ante el Levante para recuperar una ventaja de tres puntos en lo más alto de La Liga. Mourinho afronta la delicada tarea de rotar su plantilla con inteligencia para mantener frescos a jugadores como Bellingham antes de que el calendario se intensifique aún más con los compromisos europeos.
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