Silbidos y murmullos: el póker del Real Madrid no convenció al Bernabéu

El Real Madrid logró la victoria ante el Rayo Vallecano por (4-1), en una noche que debía impulsar a Diomande hacia adelante, pero que terminó con ligeros silbidos de la afición del Santiago Bernabéu, pese a los dos goles de Kylian Mbappé y a los tantos de Álvaro Carreras y Jude Bellingham, después de que el gol de Camello sembrara la inquietud en las gradas.

Y aunque el Rayo terminó la primera parte tendido sobre el césped, regresó en la segunda y generó desconcierto, lo que confirmó que el Bernabéu quiere más de Mourinho, según el diario "Sport" catalán.

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Y en apenas 21 minutos pareció que el partido quedaba resuelto sin lucha, cuando el conjunto blanco anotó tres goles. Lo más destacado del once fue la participación de Diomande, protagonista del fichaje más polémico, junto a Bernardo Silva, Carreras y Rüdiger como titulares.

La derrota ante el Real Betis (1-0) había provocado un episodio de tensión en el Real Madrid, y el equipo respondió con dos victorias consecutivas, ante el Inter (2-1) y luego el Rayo (4-1), pero los fantasmas del pasado siguen presentes en el Bernabéu.

El Rayo aprovechó un grave error de Vinícius —según "Sport"— para que el balón llegara a Camello, quien recortó distancias con un toque extraño que pasó por debajo de las piernas de Courtois. Y con el resultado en 3-1, el Bernabéu se tensó y Mourinho se levantó entre silbidos tímidos.

Fueron aquellos los minutos de Courtois, que brilló ante los intentos del Rayo desde fuera del área. El belga impone su ley: los balones parables no entran, y muchos de los balones imparables tampoco entran.

Y la noche que debía ser la primera gran noche de Diomande terminó sin que el protagonista del fichaje más caro de la Liga dejara una huella real, mientras Mbappé volvió a brillar y marcó el cuarto gol. Pero lo más importante es que el Real Madrid salió victorioso entre un murmullo de incertidumbre y silbidos que exigían más a Mourinho, según el diario catalán.

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