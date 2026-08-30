El Chelsea ha asegurado oficialmente los servicios del guardameta de 33 años por una cifra de 7,5 millones de libras, según The Athletic. Martínez ha firmado un acuerdo inicial de dos años en Stamford Bridge, que incluye una opción del club para ampliar su estancia una tercera temporada.

El traspaso se materializó rápidamente después de que un propuesto cambio a la Juventus se viniera abajo a principios de agosto. Tras esa ruptura, los representantes del portero se dirigieron de forma proactiva al club del oeste de Londres para cerrar un acuerdo.

Su llegada aporta competencia inmediata de máximo nivel bajo palos después de la victoria por 3-2 del Chelsea sobre el Fulham el lunes. El actual portero titular Robert Sanchez cometió dos errores de alto perfil durante ese choque en Craven Cottage, lo que provocó una rápida reacción de la cúpula del Chelsea y de Xabi Alonso en el mercado de fichajes.



