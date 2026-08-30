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¡Dibu es del Chelsea! El Chelsea completa el fichaje del campeón del mundo Emiliano Martinez procedente del Aston Villa mientras Xabi Alonso reorganiza su portería
Martínez cierra su fichaje por Stamford Bridge
El Chelsea ha asegurado oficialmente los servicios del guardameta de 33 años por una cifra de 7,5 millones de libras, según The Athletic. Martínez ha firmado un acuerdo inicial de dos años en Stamford Bridge, que incluye una opción del club para ampliar su estancia una tercera temporada.
El traspaso se materializó rápidamente después de que un propuesto cambio a la Juventus se viniera abajo a principios de agosto. Tras esa ruptura, los representantes del portero se dirigieron de forma proactiva al club del oeste de Londres para cerrar un acuerdo.
Su llegada aporta competencia inmediata de máximo nivel bajo palos después de la victoria por 3-2 del Chelsea sobre el Fulham el lunes. El actual portero titular Robert Sanchez cometió dos errores de alto perfil durante ese choque en Craven Cottage, lo que provocó una rápida reacción de la cúpula del Chelsea y de Xabi Alonso en el mercado de fichajes.
- AFP
Martínez, con hambre de más títulos
En declaraciones a los canales oficiales del Chelsea, Martínez expresó su enorme orgullo por haber completado el traspaso. El veterano guardameta explicó que mudarse al oeste de Londres le parecía un paso natural y sencillo tanto para su carrera como para su familia.
"Estoy encantado de estar en este club", declaró el internacional argentino el domingo por la mañana. "Venir al Chelsea, para mí y mi familia, fue una decisión fácil de tomar y estoy absolutamente encantado. No puedo esperar para empezar".
Martínez también destacó su enorme deseo de seguir conquistando grandes títulos con su nuevo club. "Quiero triunfar aquí", añadió. "Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso aquí, a este club, porque es un club que gana títulos, así que creo que encaja bien".
Concluyó prometiendo el máximo esfuerzo a la afición del Chelsea. "Soy pura pasión y juego con el corazón", declaró Martínez. "Daré el 100 % en cada partido, en cada entrenamiento, para hacer que el club, mis compañeros y los aficionados se sientan orgullosos".
El fin de una impresionante era en el Aston Villa
Martínez deja Villa Park como un icono del club, después de haber disputado 256 partidos a lo largo de seis temporadas extraordinarias en las Midlands. A las órdenes de Unai Emery, fue clave para asegurar dos clasificaciones entre los cuatro primeros y levantó con fama la Liga Europa de la UEFA en mayo.
Sin embargo, su etapa en el club llegó prácticamente a su fin cuando el Aston Villa incorporó a Zion Suzuki, de 24 años, procedente del Parma, para convertirlo en su nuevo e indiscutible número uno. Tras la llegada de Suzuki, Martínez se había visto obligado a entrenarse al margen del primer equipo.
Antes de su etapa en el Aston Villa, el guardameta pasó una década en el Arsenal, donde logró abrirse camino hasta conquistar la FA Cup en 2020. En la escena internacional, el doble ganador del Trofeo Yashin sigue en la cúspide de su carrera y actúa como el pilar de la reciente era dorada de Argentina, en la que ha logrado dos títulos de la Copa América y el Mundial de 2022.
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Presión inmediata sobre Sánchez
La llegada de Martínez siembra dudas inmediatas sobre el futuro de Sánchez como portero titular del Chelsea. El español, de 28 años, afronta ahora su cuarta temporada en Stamford Bridge y ha disputado 112 partidos, pero su reciente actuación poco convincente contra el Fulham ha dejado su puesto en el once muy expuesto.
Con Mike Penders, de 21 años y muy bien valorado, también esperando su oportunidad tras una exitosa cesión en el Estrasburgo la temporada pasada, la competencia por la portería es más feroz que nunca. Martínez intentará ahora desbancar rápidamente a Sánchez y consolidarse como indiscutible número uno, aportando la estabilidad de élite necesaria para ayudar al Chelsea a recuperarse del decepcionante 10.º puesto de la temporada pasada y devolver al club al fútbol europeo.
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