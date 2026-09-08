Power Rankings del Balón de Oro 2026: Harry Kane, Lamine Yamal y Lionel Messi lideran la batalla campal por el Balón de Oro

Dembélé dejó prácticamente asegurado el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al Paris Saint-Germain a conquistar su primera Copa de Europa, y es muy probable que la Champions League vuelva a tener un peso decisivo en la lucha por el Balón de Oro en esta ocasión. Sin embargo, también era año de Mundial, por lo que existe la posibilidad de que lo mostrado durante el verano en Norteamérica tenga una enorme influencia en el resultado final.

No hay que olvidar, además, que también se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo hayan brillado con sus clubes, sino que también hayan impresionado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

La victoria de España en la final del Mundial no solo bajó el telón de la temporada, sino también de la batalla por el Balón de Oro, ya que nadie podía hacer nada más para reforzar su candidatura. El Power Rankings del Balón de Oro de GOAL ha seguido durante los últimos nueve meses a los candidatos más probables al Balón de Oro de 2026, y estos son, a nuestro juicio, quienes tienen más opciones de subirse a lo más alto del podio en la ceremonia de Londres del 26 de octubre...