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Europa League
Europa League Resumen
Europa League, partidos y resultados
Más
miércoles, 16 de septiembre
miércoles, 14 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3
|Sparta Praga
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Besiktas
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|5
|Union St.Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3