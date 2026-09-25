¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

Primera División

Primera División Resumen

Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

Primera División, partidos y resultados

sábado, 19 de septiembre
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
Villarreal badge
Villarreal
VIL
3
Levante badge
Levante
LEV
1
F
Valencia badge
Valencia
VAL
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
3
F
martes, 20 de octubre
Levante badge
Levante
LEV
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
DIRECTV Sports Chile

Míralo en directo en

DIRECTV Sports Chile
DGO
jueves, 8 de octubre
Málaga badge
Málaga
MAL
Espanyol badge
Espanyol
ESP
viernes, 9 de octubre
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
Athletic Club badge
Athletic Club
ATH
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Barcelona crestBarcelona77003172421
W
W
W
W
W
2Atlético Madrid crestAtlético Madrid7511167916
W
W
W
L
W
3Real Betis crestReal Betis751197216
D
W
W
W
L
4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
L
W
W
L
W
5Sevilla crestSevilla7412109113
L
W
W
D
L
Más

Apostas em destaque

Mudança de regra no Brasil cria oportunidade de aposta para 2 times
Ver más artículos sobre apuestas