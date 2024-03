Todo lo que necesitas saber sobre "ValueBet" en apuestas deportivas

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen una guía detallada sobre valuebet en las mejores casas de apuestas chilenas para aprender a ganar apostando.

El mundo de las apuestas deportivas está cada vez más grande y de seguro que si eres nuevo, hay una serie de términos en que no conoces muy bien. Si alguna vez escuchaste las value bet te hiciste la pregunta de cómo funcionan y cuáles son sus ejemplos prácticos para tener beneficios con este tipo de jugada.

En esta completa guía de Goal.com te mostraremos todo lo que necesitas saber acerca de las Value Bet en las apuestas deportivas.

¿Qué es una "Value Bet"?

Una Value Bet se traduce al español como una apuesta valiosa. Pero ¿cómo se traduce? Una value bet o apuesta de valor son aquellas que tienen una asignación superior a la probabilidad real de que ese evento deportivo suceda. Lo anterior ocurre debido a una estimación errónea departe de la computadora a cargo de generar las cuotas en una casa de apuesta.

Esto puede suceder regularmente en los distintos mercados disponibles, pero estará en cada uno de los jugadores la capacidad de identificarlos para sacar el mayor provecho posible. Sí, porque el cálculo de las cuotas que se realiza en base a las estimaciones que establece una casa de apuestas puede ser muy distante a lo que nosotros podamos imaginar en un partido de fútbol, tenis o deporte en el que realizaremos nuestra jugada.

Cómo identificar una "Value Bet"

Puede ser un panorama complejo saber realmente si nuestro cálculo es preciso para encontrar una value bet. Si no eres amante de las matemáticas, como yo, la fórmula es más compleja aún.

¿Cómo determina una casa de apuestas el porcentaje de que un evento suceda o no? Acá el panorama se pone difícil. Los operadores utilizan las cuotas para demostrarnos el porcentaje que ellos estiman de probabilidad de un evento o acontecimiento dentro de un partido. ¿Cómo lo calculamos? Dividiendo el 100% por la cuota asignada.

Por ejemplo, si el triunfo de Rafael Nadal en un partido de tenis paga 1.3, significa que para la casa de apuestas hay un 76% de posibilidades de que esto termine pasando una vez disputado el partido.

En base a ese porcentaje, que debemos realizar luego de una búsqueda exhaustiva en el operadore que estimemos conveniente, es que nosotros debemos estudiar si será una apuesta normal o una apuesta de valor (Value Bets).

La gran diferencia entra una apuesta normal y una de valor es que el margen de beneficios es ligeramente mayor en esta última. Como consecuencia de esto, las posibilidades que el evento suceda son menores en el caso de una value bet.

Ejemplos Prácticos de "Value Bets"

Vamos a la práctica. Llegó la hora de descubrir si una apuesta es normal o una apuesta de valor. Encontrar valor en las apuestas deportivas no es tan sencillo como detectarlo cuando se lanza una moneda. En los deportes, no podemos conocer la probabilidad exacta de un partido determinado.

¿Por qué poner el ejemplo de una moneda? Porque es más sencillo entender su probabilidad de 50/50. Cuando se lanza una moneda al aire hay solo dos resultados posibles: cara o cruz. Sabemos que las posibilidades de que salga cara o cruz son cada una del 50 %. Esto equivale a una cuota de 2,00 para cualquiera de los resultados.

Para calcular las cuotas usamos la siguiente fórmula: cuota = 1/probabilidad en decimales. En este caso, esto es un 1/0.5= 2.00

Ahora imagina que dos casas de apuestas diferentes te ofrecen cuotas de 2.10 en la cara y de 2.00 en la cruz. ¿A cuál apostarías?

Dado que las probabilidades de ambos resultados son las mismas deberías, por supuesto, apostar a la cuota más alta.

La cuota de 2.10 es superior de lo que las probabilidades reales sugieren, creando una value bet o apuesta de valor. Cuanto mayor sea la diferencia, más beneficiosa será la apuesta de valor.

Personalmente encuentro que las casas de apuestas que funcionan en Chile tienen un muy buen porcentaje de acierto en sus predicciones, aunque en la liga chilena el conocimiento preciso de cómo viene un equipo en comparación con otra nos puede dar una buena chance de generar una apuesta valiosa.

Vamos con otros ejemplos:

Número 1 : Basándose en su análisis y experiencia, estima que el equipo A tiene un 40% (0,4 o 2:5) de posibilidades de ganar al equipo B. Esto da 1/0,4 = 2,5. Mientras tanto, la cuota dada por la casa de apuestas al equipo A es de @2,7. 2,5 es menos que 2,7, por lo que es un ValueBet.

: Basándose en su análisis y experiencia, estima que el equipo A tiene un 40% (0,4 o 2:5) de posibilidades de ganar al equipo B. Esto da 1/0,4 = 2,5. Mientras tanto, la cuota dada por la casa de apuestas al equipo A es de @2,7. 2,5 es menos que 2,7, por lo que es un ValueBet. Número 2: El equipo A juega contra el equipo B y usted decide apostar por el equipo B. Crees que el equipo B tiene un 87% de posibilidades de ganar el partido. Su casa de apuestas fija la cuota del equipo B en 1,9. El cálculo es entonces (1,9 x 100)/87 = 2,19. El resultado es mayor que 1, por lo que tiene una Valuebet. Una vez que haya aprendido esta técnica, ganar en las apuestas deportivas será más fácil.

Estrategias para aprovechar "Value Bets"

Quizás si viste muchos números y combinaciones te asustaste, pero la verdad es que todo esto que hablamos radica en el análisis. Nuestro punto de partida será la estimación de una probabilidad de un evento. Acá será también el lugar en el que se pondrá más difícil el descubrimiento de la Valuebet.

Como lo ves, la estrategia para enfrentar las cuotas será fundamental. Acá unos consejos para que tomes en consideración antes de buscar las apuestas de valor:

Analiza paso a paso el valor de cada una de las cuotas en los eventos en los que te decidirás apostar. Cuando tengas la cifra del porcentaje que le ve la casa de apuestas, compárala con la que tu tienes en mente. Acá hay mucho de intuición personal y estadísticas previas, pero también te puedes apoyar en jugadores más expertos o “tipsters” que guiarán de manera más concreta tu búsqueda de ValueBets.

en los eventos en los que te decidirás apostar. Cuando tengas la cifra del porcentaje que le ve la casa de apuestas, compárala con la que tu tienes en mente. Acá hay mucho de intuición personal y estadísticas previas, pero también te puedes apoyar en jugadores más expertos o “tipsters” que guiarán de manera más concreta tu búsqueda de ValueBets. Especialízate en uno o dos deportes como máximo . No es que no confíes en tus habilidades de ser un hombre polideportivo, pero es mejor mantener cerrado el número de mercados en el que apostarás y dedicarte de manera total a comprender las estadísticas de esos eventos. Por ejemplo, una buena combinación en el mercado es fútbol con tenis, ya que en ambos deportes existe una buena base estadística en la que podremos sujetar nuestros pronósticos.

. No es que no confíes en tus habilidades de ser un hombre polideportivo, pero es mejor mantener cerrado el número de mercados en el que apostarás y dedicarte de manera total a comprender las estadísticas de esos eventos. Por ejemplo, una buena combinación en el mercado es fútbol con tenis, ya que en ambos deportes existe una buena base estadística en la que podremos sujetar nuestros pronósticos. Estudiar las reuniones en detalle: estado físico del jugador o del equipo, condiciones de juego, calendario, historial de encuentros con el equipo o el jugador, evento personal, clasificación y estadísticas. Todo debe ser revisado para evaluar efectivamente la probabilidad de que ocurra un evento.

Otro de los puntos importantes será intentar cotizar cuotas en diferentes casas de apuestas, ya que son varios los portales que no tienen los mismos factores en un evento. Siempre acuérdate de seleccionar el operador que se adapte de mejor forma a tus intereses antes de jugar en una u otra casa de apuesta.

Importancia de la Gestión del Bankroll en "Value Betting"

No sólo en la búsqueda del value betting es importantes gestionar tu bankroll, sino que en cada una de tus jugadas. El BankRoll, conocido así en el mundo de las apuestas deportivas, no es más que el presupuesto que tenemos disponible para realizar nuestros pronósticos.

Juega de manera responsable con este número, manteniendo la calma y la estrategia en cada una de las jugadas. Realiza un plan de cuántos movimientos máximos harás por día, semana o mes para que el bankroll se mantenga según lo previsto.

Si no puedes mantener el control en el juego, no dudes en consultar los espacios dispuestos en los mejores operadores del país que te ayudarán a realizar tus apuestas deportivas bajo el margen del “Juego Responsable”

Preguntas Frecuentes sobre "Value Bets"

¿Cómo puedo calcular el valor esperado de una apuesta?

Para calcular el valor de la apuesta deberás dividir 100 en el número de la cuota que te ofrece la casa de apuestas. El resultado de esa operación es el % de probabilidad que el operador le otorga a esa jugada.

¿Qué deportes suelen ofrecer más oportunidades de "Value Bet"?

Si bien en todos los deportes te puedes encontrar con esos panoramas, el fútbol y el tenis son la principal fuente de Value Bet actualmente. El análisis previo te puede entregar las herramientas para conseguirlo.

¿Es posible encontrar "Value Bets" en apuestas en vivo?

Sí, ya que la anotación de un gol de un equipo que no es favorito o la pérdida del primer set en un partido de tenis, hará que las cuotas iniciales se disparen. Ahí tendrás que poner a prueba tu capacidad de análisis para ver si tiene valor o no.