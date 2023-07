Universidad de Chile v Palestino 22/07/23 | Apuestas y predicciones

Consulta aquí los mejores consejos de apuestas al partido Universidad de Chile v Palestino y descubre las mejores cuotas al Campeonato Nacional.

Goal adelanta un importante duelo para Universidad de Chile donde toca reponer heridas tras su casi irreconocible desempeño el lunes pasado frente a Unión Española cuando este sábado 22 de julio a las 20:00 horas nuevamente en el estadio Santa Laura reciba a Palestino.

Se jugará sin público y es válido para la fecha 18 del campeonato nacional y el director técnico azul Mauricio Pellegrino está suspendido para este compromiso.

El favorito es Universidad de Chile según bet365 a 2.20 o 6/5.

En el entretiempo, la U de Chile se pronostica estar en ventaja a 2.75 o 7/4.

Ambos cuadros irán a marcar goles a 1.72 u 8/15.

El primero en anotar a 1.66 sería Universidad de Chile o a 4/6.

“Match goals” a 0.5 goles con cuota de más de 1.05 o 1/20.

Todas las cuotas son cortesía de Bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Pellegrino con cambios

Los dirigidos por Mauricio Pellegrino venían creciendo de menos a más pero tropezaron siendo derrotados por un astuto planteamiento táctico hecho por Ronald Fuentes y el adiestrador argentino claramente no quiere repetir eso ante el cuadro árabe.

En tercer lugar con 29 puntos, los azules no contarán ni con Federico Mateos ni Marcelo Morales por acumulación de tarjetas amarillas y buscarán alternativas.

Incógnita por la izquierda

Pellegrino no cuenta con un lateral izquierdo para la fecha versus Palestino. Sí recibe buenas noticias con la recuperación tanto de los defensores Matías Zaldivia y Nery Domínguez que sufrieron problemas físicos. Con el cambio a tres defensores junto con Luis Casanova, ahora Pellegrino debe tomar una decisión.

En su plantel cuenta con Juan Pablo Gómez, Yonathan Andía y Daniel Navarrete aunque los tres juegan por el sector derecho. Tendrá que decidir quién tendrá que jugar con el perfil cambiado.

Con la lesión de Federico Mateos y ahora su suspensión por tarjetas amarillas, es Emmanuel Ojeda el elegido para reemplazarlo aunque no rindió bien frente a Unión Española.

Si Pellegrino opta nuevamente por Ojeda, debe prestarle confianza si no asigna de titular a Renato Cordero. Es decir, tendría que improvisar alguna pieza en la alineación azul. La otra decisión por innovar es Darío Osorio en el mediocampo, si optaría jugar más por la banda, de puntero.

Falta de regularidad

Pablo “Vitamina” Sánchez no ha logrado traspasar regularidad en cuanto a resultados para el “Tino Tino”. Palestino se encuentra en noveno puesto en la tabla de posiciones.

Revisando los resultados frente a frente, en la primera rueda fue Palestino quien se llevó los tres puntos.

Nueva incorporación

Tras el magro empate frente a Coquimbo en los descuentos, (90’+7), fue la nueva incorporación en Joe Abrigo quien mostró confianza y una rápida adaptación tras su salida de Coquimbo Unido.

“Lo de Palestino (el traspaso) se resolvió en menos de 24 horas. Me costó asumir que debía irme, pero llegué a un grupo humano notable y la confianza que me dio el técnico (Sánchez) me tiene contento”, agregó Joe Abrigo con respecto a su nuevo club.

Este partido válido por la fecha 18 será transmitido en televisión por las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.