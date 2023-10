Sheffield United vs Manchester United 21/10/2023 | Consejos de apuestas y predicciones

Conoce los mejores consejos de apuestas y predicciones al partido Sheffield United vs Manchester United para la Premier League en 2023.

Después del parón de selecciones, la Premier League regresa este fin de semana y este sábado 21 de octubre el Sheffield United recibirá al Manchester United. Este compromiso se disputará en Bramall Lane entre dos escuadras que atraviesan momentos muy diferentes. El cuadro local tiene solo un punto en ocho jornadas, tienen el peor arranque del fútbol inglés y hasta ahora no han dado señales de mejoría.

Mientras tanto, el Manchester United está al límite, su plantilla e historia les exigen estar en las primeras posiciones de la clasifciación, algo que hasta ahora no han conseguido. Los Red Devils tienen una oportunidad de oro tras el regreso de la actividad de las selecciones nacionales, ya que podrían sumar tres unidades que los pongan a pelear por la cima. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este duelo que promete muchas emociones.

Sheffield United busca un milagro en casa

El inicio de la temporada no ha sido nada bueno para el Sheffield United, que suma apenas un punto en las primeras ocho jornadas de la Premier League y atraviesan por una racha de cuatro derrotas consecutivas. Los malos números de los ‘Magos Rojiblancos’ no paran ahí, ya que registran seis goles a favor y 22 en contra, situación que los pone como la peor defensa de la Premier League.

Antes del parón internacional, el equipo dirigido por Paul Heckingbottom cayó 3-1 con el Fulham en Craven Cottage. El duelo más reciente del Sheffield United como local fue una pesadilla, pues cayeron 8-0 con el Newcastle United con goles de ocho futbolistas diferentes. Este descalabro fue el peor en la historia de los ‘Blades’ en la Premier League.

Una situación que preocupa a los ‘Blades’ es que, por si no fuera poco con los malos resultados, también han tenido que lidiar con múltiples lesiones. En el entorno del equipo preocupa que Chris Basham, John Egan y Tom Davies están prácticamente descartados para el partido de este sábado, aunque existe confianza en que Ben Osborn y George Baldock pudieran regresar a las órdenes de su técnico.

Para soñar con sumar algún punto en Bramall Lane, el Sheffield United podría recurrir a Oli McBurnie, quien ya sabe lo que es anotar frente al rival de este sábado. En 2019, el delantero escocés marcó el tanto con el que su equipo empató 3-3 contra el Manchester United.

El Manchester United busca estabilidad

La situación en el Manchester United no es sencilla, pues los resultados que han conseguido en el inicio del curso no son los que la afición hubiese deseado. Los ‘Red Devils’ se ubican en el décimo lugar de la clasificación con cuatro victorias y cuatro derrotas, hasta ahora no saben lo que es empatar. Por si fuera poco, en el presente curso no han logrado dos victorias de manera consecutiva en la Premier League.

El equipo que dirige Erik ten Hag venció 2-1 al Brentford antes de la Fecha FIFA, resultado que le dio oxígeno al proyecto del estratega neerlandés. A pesar de la victoria, las sensaciones no fueron del todo buenas en Old Trafford, pues los locales perdían por la mínima y parecía que se cargarían con la derrota, pero un doblete milagroso de Scott McTominay en tiempo de reposición desató la euforia en las gradas.

Cabe destacar que la ofensiva del Manchester United ha estado lejos de funcionar como una de las mejores de la Premier League. Los ‘Red Devils’ suman nueve goles a favor y 12 en contra.

Uno de los puntos a favor para el Manchester United es que tiene nueve victorias de manera consecutiva contra equipos recién ascendidos a la Premier League. En la presente temporada ya derrotaron al Burnley en Turf Moor, mientras que la campaña pasada hicieron lo propio frente a Bournemouth, Fulham y Nottingham Forest, tanto en la primera como en la segunda vuelta del campeonato.

Las tendencias del Sheffield United vs Manchester United

El elenco de Erik ten Hag tiene dos derrotas y un triunfo fuera de Old Trafford, dos de esos duelos culminaron con dos anotaciones o menos. Mientras tanto, seis de los ocho partidos del Sheffield United finalizaron con tres goles o más. En un duelo de necesitados, podríamos ver un encuentro con oportunidades en los arcos.

La última derrota del Manchester United en Bramall Lane fue en 1992, cuando cayeron 2-1 en una temporada en la que lograron el título. El antecedente inmediato entre estos clubes data del 2021, cuando el Sheffield United se impuso 2-1 en Old Trafford.