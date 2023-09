Rojabet app | Cómo apostar desde tu móvil en 2023

Ya puedes reclamar el bono de bienvenida desde la Rojabet app Android o la Rojabet app iOS. Te contamos todos los detalles en esta completa guía.

La Rojabet app nos brinda una experiencia de apuestas cómoda y accesible desde cualquier lugar con nuestro dispositivo móvil. Ya sea que estés interesado en la Rojabet app Android o la Rojabet app iOS, el diseño responsive de su sitio web es perfectamente compatible con tu celular. Lo único que necesitas es una conexión estable a Internet. ¡Descubre los detalles en esta reseña!

Rojabet Requisitos del sistema Conexión a Internet estable Bonos y Promociones Hasta $1.000.000 CLP + 150 giros gratis con tus 3 primeros depósitos Características Diseño web responsivo Opciones Compatible con Rojabet app Android y Rojabet app iOS Descargar ahora Descargar la aplicación

¿Cómo descargar la Rojabet app?

La Rojabet app no es una aplicación móvil como tal, sino que se trata de un diseño web adaptado a pantallas de celulares y tablets. ¡Como tener la aplicación, pero sin la necesidad de que te descargues nada!

A diferencia de las aplicaciones móviles clásicas, la Rojabet versión móvil no ocupa espacio de almacenamiento porque no se trata de una aplicación móvil propiamente hablando. Técnicamente, estarás ingresando al sitio web del operador, pero con todas las ventajas de una app. Otra gran ventaja es que no tienes que preocuparte de las actualizaciones. Rojabet móvil muestra de inmediato las mejoras que los desarrolladores hacen en el sitio web de la casa de apuestas.

Compatibilidad de la Rojabet app

Rojabet móvil es compatible con todos los dispositivos móviles inteligentes. Esto es otra gran ventaja que la diferencia de las aplicaciones móviles tradicionales, donde hay unos requisitos técnicos de memoria, espacio y sistema operativo.

Podríamos decir que al acceder al sitio web de Rojabet desde tu celular es como si estuvieras usando la Rojabet app Android o la Rojabet app iOS, pero sin las limitaciones técnicas habituales.

Bono de bienvenida y cómo conseguirlo

Rojabet Chile cuenta con una oferta de bienvenida muy generosa que te brinda un triple bono por hasta 1.000.000 de pesos en total con tus 3 primeros depósitos.

La promoción consiste en duplicar tu primer depósito hasta $200.000 CLP + 50 giros gratis, 75% de tu segundo depósito hasta $300.000 CLP + 50 giros gratis y 50% de tu tercer depósito hasta $500.000 CLP + 50 giros gratis.

Hay que recalcar que esta promoción es solo válida para nuevos usuarios chilenos mayores de 18 años que se registren en la plataforma y realicen un depósito.

Lo mejor es que es posible reclamar el bono de bienvenida de tu preferencia desde el computador o desde tu celular. Tanto desde la Rojabet app Android como desde la Rojabet app iOS, el bono de bienvenida Rojabet se puede activar en unos sencillos pasos.

Lo primero es crear una cuenta en Rojabet. Para ello haz clic en el enlace que te llevará directamente a su sitio web y rellena el formulario de registro con los datos que te soliciten. Incluye el código promocional Rojabet para reclamar el bono. Una vez registrado en Rojabet Chile, ingresa al menos 5.000 pesos para activar la promoción. Ahora navega hasta MI CUENTA y pulsa sobre BONOS POR ACTIVAR. Ahí verás el bono de bienvenida para deportes y el bono de bienvenida para casino. Elige el que quieres activar y pincha en ACEPTAR BONO. El saldo del bono, hasta un máximo de $200.000 CLP, se añadirá automáticamente a tu cuenta tras tu primera recarga. Al día siguiente recibirás los 50 free spins. Podrás comprobar que el bono está funcionando en la sección BONOS ACTIVOS. Para la segunda y tercera recarga, procede de la misma forma y el saldo se añadirá a tu cuenta. Recuerda que cada bono tiene un rollover de x8. El saldo del primer bono debes apostarlo a cuotas mínimas de 1.70 y el saldo del segundo y tercer bono requiere cuotas de 2.00 o superiores para contribuir al rollover.



En el caso del bono de bienvenida para juegos de casino en línea, la cantidad a recibir es el 100% de tu primer ingreso en la plataforma hasta un máximo de $200.000 CLP y te otorga 20 giros gratis. Por otro lado, el rollover que hay que cumplir para liberar este bono es de x25.

Funciones y servicios de la Rojabet app

La Rojabet app, como ya hemos dicho, se corresponde en este caso con la Rojabet versión móvil del sitio web. Por este motivo, las funciones y servicios que encontramos son los mismos que se ofrecen en la página del operador cuando entramos desde el computador.

Algunas de las funciones más destacadas son la herramienta Cash Out, con la que puedes retirar una apuesta antes de que finalice el evento deportivo, y el Creador de Apuestas, con el que es posible armar apuestas combinadas personalizadas.

Si hay algo negativo que se puede destacar es la ausencia de retransmisiones en vivo. Por el momento, el operador no cuenta con esta opción en la Rojabet app Android ni Rojabet app iOS, así que no es posible ver los partidos en streaming desde la plataforma. Es posible que la bookie lo implemente pronto, dado que otros competidores sí cuentan con este servicio.

¿Cómo apostar desde el celular?

Jugar en Rojabet móvil es igual de sencillo que apostar desde la computadora, con la ventaja adicional de la movilidad que te brinda.

Lo fundamental es que te registres en la casa de apuestas porque sin una cuenta activa no podrás colocar pronósticos. Ya puestos, mejor que empieces con el impulso del bono de bienvenida Rojabet, así que asegúrate de ingresar al menos 5.000 pesos chilenos para activarlo.

Con tu cuenta activa y saldo disponible, podrás dirigirte a la sección que te interese y comenzar a apostar. En el menú superior de la pantalla de inicio podrás ver las categorías DEPORTES, CASINO, EN VIVO, etc. Haz clic sobre deportes y navega por las categorías disponibles para seleccionar el evento deportivo que quieras. Posteriormente, añade la apuesta a tu boleto haciendo clic sobre la cuota.

Si optas por colocar una apuesta simple, eso sería todo. Si deseas colocar una apuesta combinada o de sistema, tendrías que repetir el proceso para añadir más eventos al ticket de apuesta.

En el caso de las apuestas en vivo, la dinámica es similar a las apuestas previas al partido, pero colocas tu apuesta mientras se disputa el encuentro deportivo.

¿Cómo hacer un depósito?

Para poder apostar, vas a necesitar saber cómo realizar un depósito. La buena noticia es que no es nada complicado, y hay varias opciones de métodos de pago disponibles.

Haz login en Rojabet Chile con tu nombre y contraseña. Despliega el menú de tu cuenta de usuario y pulsa donde dice DEPÓSITOS. Selecciona el medio de pago de tu preferencia entre los listados: Tarjeta Visa/Mastercard

WebPay

Banco Estado

Santander

Caja Vecina

ServiEstado

Monederos electrónicos Skrill y Neteller Introduce el monto a ingresar y confirma la transacción. Recuerda que si deseas reclamar el bono de bienvenida Rojabet, se exige un mínimo de 5.000 pesos chilenos.

¿Cómo hacer un retiro?

Si juegas bien tu estrategia, lo más probable es que consigas generar algunas ganancias que posteriormente querrás retirar. Y si te preguntas cómo se hace un retiro, debes saber que es un proceso bastante simple y rápido.

Lo más relevante es que recuerdes que, por lo general, las casas de apuestas requieren que realices el retiro de fondos con el mismo método de pago seleccionado para el depósito. Es decir, solo se permite que transfieras tus ganancias al medio original de pago. Por supuesto, hay algunas excepciones. Algunos medios de pago no son compatibles con los retiros. Además, en caso de que quieras elegir otro método de pago, puedes hablar con atención al cliente para arreglarlo.

En pocas palabras, esto es lo que debes hacer para retirar tus ganancias con la Rojabet app iOS o la Rojabet app Android:

Haz login en tu cuenta. Navega hasta el apartado RETIRAR. Elige el medio de pago e introduce la cantidad a transferir. Confirma la operación y espera el tiempo de procesamiento para recibir tus fondos.

Contactar con atención al cliente

La Rojabet versión móvil te permite acceder al servicio de soporte al cliente desde tu celular o tableta.

En este sentido, y de la misma manera que ocurre en el sitio web para computador, los canales de atención al cliente son estos:

Rojachat: Lunes a viernes de 8:30 AM a 22:30 PM.

Email: info@rojabet.cl.

Redes sociales

Blog

Si tienes alguna consulta, no dudes en contactarles o leer la completa sección de preguntas frecuentes disponible en la página web. Quizás se echa en falta un número de teléfono de atención al público, pero la casa de apuestas no cuenta, por el momento, con esta alternativa.

Opiniones sobre la Rojabet app

Finalizamos la reseña resaltando los puntos claves sobre la versión móvil Rojabet. En general, pensamos que vale la pena usar Rojabet desde el celular porque tiene un diseño y funcionalidad adecuados. Además, el bono de bienvenida Rojabet es compatible con la versión móvil de la plataforma, junto con las otras herramientas de apuesta disponibles.

Pros Contras Diseño responsivo compatible con cualquier dispositivo móvil No ofrece streaming en directo Bono de bienvenida generoso Falta atención telefónica No ocupa espacio en la memoria de almacenamiento Depósitos y retiros fáciles

FAQ

¿Existe una app para Android?

No hay una Rojabet app Android ni una Rojabet app iOS como tal, pero la versión móvil del operador es compatible con dispositivos de ambos sistemas operativos.

¿Hay otras promociones aparte del bono de bienvenida Rojabet?

Por supuesto. En la web de la casa de apuestas vas a encontrar todas las ofertas listadas en el apartado PROMOCIONES. Por ejemplo, la promoción mala racha que te brinda $22.000 CLP en caso de que pierdas 5 apuestas consecutivas, o las Misiones Rojabet, entre otras. Puedes consultar todas las ofertas en su página web.

¿Es legal jugar en Rojabet?

Sí. Rojabet es una casa de apuestas completamente segura y confiable que cuenta con licencia para operar en Chile.

¿Cuánto tardan en recibirse los retiros?

No es posible contestar a esta pregunta con una única respuesta, dado que los diferentes medios de pago conllevan un tiempo de procesamiento específico. Por lo general, los retiros se procesan en un máximo de 2 días en el caso de tarjetas y monederos electrónicos, y 5 días en el caso de las transferencias bancarias.