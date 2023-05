Cómo hacer retiros en sitios de apuestas de Chile en mayo 2023

Goal está aquí para mostrarte cómo hacer retiros en sitios de apuestas de Chile.

Por fin ha llegado el momento que estabas esperando: retirar las ganancias obtenidas de tus pronósticos deportivos. Pero, ¿cómo es el proceso?

Goal está aquí para mostrarte cómo hacer retiros en sitios de apuestas de Chile. En esta guía descubrirás cómo hacer retiradas de fondos en las principales casas de apuestas deportivas chilenas en 2023. Además, te explicamos con detalle por qué merece la pena registrarse en cada una de ellas.

Los mejores sitios de apuestas de Chile en mayo 2023

Antes de analizar la dinámica sobre cómo hacer retiros en sitios de apuestas de Chile, conviene comparar los operadores más populares del mercado y sus promociones vigentes.

En la siguiente tabla hemos recogido las casas de apuestas mejor valoradas en Chile y sus bonos de bienvenida, así como los requisitos para reclamarlos.

Operador Bono de bienvenida Código de bono/promoción 1xbet 150.000 CLP MAXGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Regístrate con 1xBet y recibe una bonificación del 100% a la cantidad máxima de 150000 CLP. El depósito mínimo requerido para activar la bonificación es de 740 CLP. Cambia a tu cuenta de bonificación y apuesta la cantidad de bonificación 5 veces en apuestas combinadas. Cada apuesta combinada debe incluir 3 o más eventos. Al menos 3 de los eventos incluidos en tales apuestas deben tener cuotas de 1.40 o superiores. La bonificación debe usarse dentro de los 30 días del registro bet365 Nuevos clientes consiguen hasta $30 en créditos de apuesta 365GOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Ganancias excluyen importe en créditos de apuesta. Ver condiciones, límites de tiempo y exclusiones. Estelarbet Bono de 200% ESTEGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Este Bono 200% Deporte será equivalente a: - El 100% de tu primer depósito. Depósito máximo a bonificar $100.000 CLP (cien mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte requiere que el usuario cargue un mínimo de $5.000 CLP (cinco mil pesos chilenos). Este Bono 200% Deporte tiene un rollover de 7 en cada uno de los bonos. La cuota mínima para cada apuesta debe ser igual o superior a 1.9. Cada uno de los bonos deberá jugarse dentro de un lapso de 14 días desde que es activado. Betano Obtén $5.000 grátis con tu primer depósito de $5.000 BETGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Esta oferta es válida sólo para clientes nuevos. Haga su primer depósito en Betano (con un mínimo de $5.000) y recibirá un bono del 100% hasta un máximo de $200.000 (por un depósito de $200.000). El depósito mínimo de la apuesta gratuita es $5000. Deberás apostar el monto del bono + el monto del depósito en multiplicación x 5 y apostar en eventos deportivos con cuotas mínimas de 1.65. Tienes 90 días para usar la oferta antes que el bono expire. Se aplican términos y condiciones. Betsson Gana una apuesta gratuita de $10.000 luego de realizar tu primer depósito. Próximamente Términos y condiciones importantes: 18+. Esta oferta de bienvenida para apuestas deportivas es exclusiva para jugadores de Chile. Estos términos y condiciones fueron actualizados el 3 de diciembre de 2021 a las 16:00 CET. Tienes 30 días después de tu registro para depositar y ganar la apuesta gratuita. El premio de la apuesta tiene el valor de $10.000 o $12. La apuesta gratuita estará disponibles por 7 días desde que ha sido obtenida y podrás usarla en apuestas previas al partido o En Vivo para cualquier deporte. Si se gana la apuesta gratuita, las ganancias netas se pagarán en la cuenta como dinero bonificado y éste deberá ser apostado en multiplicación por 3 (rollover x3) con cuotas de 1.50 o más en el lapso de 7 días. Rojabet Hasta $200,000 CLP ROJAGOAL Términos y condiciones importantes: 18+. Verifica que tu saldo esté en 0 tras haber liberado o cancelado tu bono de registro de $3,000. l monto máximo del bono es de $190,000. El bono cuenta con rollover x 3 incluyendo el depósito. Deberá ser apostado con cuota de 2.00 o más. Vigencia para cumplir con los requisitos de apuesta: 30 días. LeoVegas Apuesta Gratis Igualada al 100% hasta $10.000 Próximamente Términos y condiciones importantes: 18+. Pide tu Apuesta Gratis Igualada al 100% de hasta $10.000 cuando te registres en LeoVegas. Apuesta mín. $7500. Cuotas mínimas 1.90. La apuesta gratis igualada es válida durante 7 días una vez recibida. Las apuestas gratis deben utilizarse en el celular de una sola vez. Las apuestas gratis deben utilizarse solo en eventos en vivo. Se aplican los términos y condiciones promocionales. Juega con responsabilidad. KTO Devolve tu primera apuesta hasta $25.000 si no aciertas GOAL23 Términos y condiciones importantes: 18+. Para solicitar esta oferta, tu primera apuesta deportiva puede ser de cualquier monto hasta $25.000. Solo hay 1 apuesta de bienvenida libre de riesgo por hogar, por IP. Solo la primera apuesta deportiva hasta $25.000, está libre de riesgo. En caso de que tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida”, recibirás el monto de tu apuesta hasta $25.000 en tu cuenta. Si tu primera apuesta deportiva se liquide como “Perdida” y se te ha devuelto el monto de la apuesta, ese monto debería ser apostado al menos una vez antes de que se pueda solicitar cualquier retiro. Si tu primera apuesta se liquida como “ganada” o “devuelta”, no recibirás la cantidad de tu apuesta. “Cashout” lo dejará inelegible para esta oferta. Monto máximo de $25.000. El uso de la apuesta sin riesgo está sujeta a un rollover de 1x y se aplica únicamente para apuestas con cuotas mínimas de 1.70. KTO se reserva el derecho de cancelar esta promoción o cambiar los términos y condiciones de esta promoción en cualquier momento y es responsabilidad del cliente revisar periódicamente esta página para ver si hay cambios y actualizaciones. Se aplican los términos y condiciones generales de KTO.

Rojabet

La casa de apuestas Rojabet es relativamente nueva, pero ha logrado posicionarse entre los mejores operadores del país con mucha rapidez gracias a sus múltiples ventajas.

Una de sus principales fortalezas es la oferta de apuestas en vivo, que cubre diversos deportes, dándole especial atención al fútbol chileno. El servicio Cash Out complementa a la perfección esta sección destacada.

Además, pensando en los usuarios móviles, Rojabet ha desarrollado una aplicación para Android y otra para dispositivos iOS que cuenta con reseñas muy positivas.

En cuanto a la promoción para nuevos usuarios, el operador chileno ofrece un bono de bienvenida de hasta $190.000 CLP con tu primer depósito.

Requisitos del bono de bienvenida Rojabet Chile:

Es necesario apostar a cuotas mínimas de 2.00.

Se requiere un depósito mínimo de 2.500 pesos chilenos para reclamar el bono.

Rollover de 6x.

Dispones de 30 días para cumplir las condiciones del bono y liberar las ganancias.

LeoVegas

LeoVegas es otra de las casas de apuestas de reciente creación que está ganando una enorme popularidad en Chile poco a poco. Está regulada por la Autoridad del Juego de Malta.

Se presenta como un operador con cuotas competitivas y una amplia variedad de deportes para apostar, como fútbol, baloncesto, tenis, béisbol, ajedrez, ciclismo, dardos, e-Sports, ect.

Si bien es cierto que se echan en falta algunas funcionalidades como Bet Builder o retransmisiones en vivo, LeoVegas sabe cómo ofrecer una gran experiencia de apuestas. Los aspectos donde el operador más destaca es en su aplicación móvil de diseño excelente y un servicio al cliente calificado como superior por los internautas.

Personalmente, he tenido la posibilidad de contactar con ellos a través del chat online y la atención fue rápida (esperé alrededor de 5 minutos con 3 personas en cola). Me atendieron con amabilidad y me aclararon algunas cuestiones acerca de los medios de pago.

No podemos olvidarnos del bono de bienvenida del 100% hasta 10.000 pesos chilenos para los jugadores que realicen su primer depósito. Sin embargo, es necesario consultar las condiciones del operador para cumplir con los requisitos, como rollover, vigencia o cuotas mínimas. Te los resumimos aquí debajo.

Requisitos del bono de bienvenida LeoVegas Chile:

Dispones de 14 días para reclamar el bono.

Es necesario apostar a cuotas mínimas de 1.90.

Rollover de 5x.

Depósito mínimo de $7.500 CLP.

Es imprescindible apostar el importe del bono durante los 7 días siguientes a su activación, en mercados de apuestas live y a través de la aplicación móvil.

KTO

KTO cuenta con todo lo necesario para ofrecernos una plataforma de apuestas segura, confiable y con potencial de ganancias.

La casa de apuestas ofrece un catálogo amplio de modalidades deportivas, desde deportes populares hasta algunos más minoritarios. Las cuotas se destacan por ser altas habitualmente y la opción de apuestas en vivo con Cash Out está bien ordenada, con estadísticas útiles para colocar los pronósticos.

Como ocurre en otras casas de apuestas líderes, la herramienta Bet Builder también está presente para que podamos agrupar distintas apuestas de un mismo evento y así conseguir cuotas más altas.

Como aspecto negativo, se echa en falta una aplicación móvil, pero la versión web es responsive y ofrece una experiencia fluida para estos dispositivos.

En cuanto a la promoción de bienvenida, KTO ofrece a los nuevos usuarios una apuesta sin riesgo de hasta 25.000 pesos chilenos. En caso de que tu primera apuesta no resulte ganadora, el operador te brinda el 100% del importe apostado hasta $25.000 CLP para seguir jugando.

Requisitos del bono de bienvenida KTO Chile:

La oferta está disponible una sola vez por cliente, núcleo familiar o IP.

Tiene una vigencia de 7 días.

En caso de que tu apuesta inicial resulte perdedora y KTO te brinde la apuesta gratis, deberás apostarla a cuotas de 1.70 o superiores.

Estelarbet

Estelarbet está consolidando su posición en latinoamérica gracias a su compromiso por ofrecer un servicio de calidad y una experiencia de juego segura y variada. Por ejemplo, su oferta de apuestas deportivas es una de las más atractivas del sector, con más de 30 deportes, incluyendo modalidades tradicionales y otras disciplinas más innovadoras, como los e-Sports.

También cuenta con aplicaciones móviles dedicadas a deportes, aunque de momento solo están disponibles para usuarios de Android.

La guinda del pastel es que Estelarbet cuenta con un excepcional reclamo de bienvenida. Se trata del bono 200% deporte, con el que los nuevos usuarios podemos conseguir hasta $300.000 CLP. Con tu primer ingreso puedes obtener el 100% hasta un máximo de $100.000 CLP, mientras que el segundo y el tercer depósito ofrecen un bono del 50% hasta $100.000 CLP cada uno.

Requisitos del bono de bienvenida Estelarbet Chile:

Para reclamar el bono se requiere un ingreso de al menos 5.000 pesos chilenos.

El bono exige un rollover de 7x.

Cuotas mínimas de 1.90.

Tienes 14 días para activar y liberar el bono.

1xbet

Este operador ruso con licencia de Curaçao es uno de los más reconocidos a nivel mundial y en Chile cuenta con miles de usuarios.

Su oferta de apuestas deportivas es amplia y cubre las principales ligas de fútbol domésticas e internacionales, como el Campeonato Chileno, la Copa CONMEBOL Libertadores, Copa Carioca, LaLiga, Bundesliga, Premier League y un largo etcétera. Además, su plataforma incluye otras categorías deportivas con mercados de apuestas competitivos y cuotas atractivas.

Otro factor que destaca a esta casa de apuestas es su aplicación móvil, ya que es una de las mejor valoradas por los usuarios por su facilidad de uso.

1xbet también brinda la oportunidad de personalizar nuestras apuestas con la función Bet Builder y se puede acceder a retransmisiones en streaming HD de determinados eventos. Por supuesto, también podemos colocar nuestros pronósticos en vivo.

¿Y su bono de bienvenida? Pues también es otro aspecto destacado de este popular operador. Consiste en el 100% de tu primer depósito hasta un máximo de 150.000 pesos chilenos.

Requisitos del bono de bienvenida 1xbet Chile:

Es indispensable activar un número de teléfono para reclamar la oferta de bienvenida 1xbet.

Se exige un depósito mínimo $740 CLP.

El monto máximo a duplicar es de 150.000 pesos chilenos. Puedes ingresar más de $150.000 CLP si lo deseas, pero el 100% extra del bono cubre ese monto.

Para liberar el bono se requiere hacer un mínimo de 5 apuestas combinadas, de 3 o más eventos.

Apostar a cuotas mínimas de 1.40.

bet365

bet365 es, sin duda, uno de los nombres más respetados en el mundo de las apuestas deportivas. Su catálogo de más de 40 deportes y su amplia variedad de mercados, hacen posible que el operador ofrezca una experiencia solo a la altura de los mejores del sector.

El operador británico cuenta con una amplia cobertura de retransmisiones deportivas en vivo de competiciones tanto nacionales como internacionales. Asimismo, está disponible la función Cash Out y la opción Bet Builder que te permite personalizar el boleto a tu preferencia.

Otra de las principales ventajas de bet365, además de su enorme mercado de apuestas previas al partido y en vivo, son sus cuotas. Estas suelen situarse por encima de la media de sus competidores en la mayoría de eventos deportivos.

En la actualidad, la casa de apuestas ofrece una gratificación de hasta $30 USD para nuevos usuarios de Chile que realicen un depósito mínimo de $10 USD. Para reclamarlo, solo es necesario cumplir con ciertos requisitos, que te mostramos a continuación.

Requisitos del bono de bienvenida bet365 Chile:

Los ingresos efectuados con Astropay o PaySafeCard no cuentan para la activación del bono.

Se exige un depósito mínimo de $10 USD.

Es necesario apostar a cuotas mínimas de 1.20.

Tienes 90 días naturales para cumplir las condiciones del bono y liberar las ganancias.

Betano

Betano se encuentra a la par de los líderes del sector, como 1xbet o bet365, y ofrece ventajas similares a estos, entre las que se incluyen las opciones Cash Out y Bet Builder, por ejemplo.

La plataforma también ofrece una aplicación móvil para dispositivos Android y un diseño adaptativo para los dispositivos basados en el sistema operativo iOS. Además, los usuarios de la app pueden disfrutar de bonos y cuotas mejoradas en comparación con la versión de escritorio.

Con el bono de bienvenida Betano, podemos obtener el 100% del primer ingreso hasta $200.000 CLP.

Requisitos del bono de bienvenida Betano Chile:

Hacer un depósito mínimo de $5.000 CLP.

Los ingresos realizados a través de Skrill o Neteller no se consideran válidos para optar al bono de bienvenida.

Apostar el bono a cuotas de 1.65 o superiores.

Rollover de 5x.

Tienes un plazo máximo de 90 días para cumplir con las condiciones del bono.

betsson

Esta casa de apuestas sueca también está pisando fuerte desde que desembarcó en latinoamérica y es una de las favoritas del público de Chile.

Su oferta de apuestas deportivas incluye más de 60 disciplinas, por lo que puedes encontrar literalmente cualquier deporte que se te ocurra. Las apuestas de fútbol son especialmente populares y ofrecen más de 100 mercados diferentes, mientras que los aficionados a los e-Sports seguro que se complacen en encontrar una sección dedicada a juegos como CSGO o Call of Duty.

Además, el operador escandinavo cuenta con herramientas muy útiles, como Cash Out y retransmisiones de partidos en directo, que añaden otro nivel de entretenimiento a la experiencia. La herramienta Bet Builder también se encuentra disponible, como no podía ser de otra forma tratándose de una casa de apuestas de categoría superior.

El bono de bienvenida ofrece una gratificación del 100% del primer depósito hasta $100.000 CLP, pero es necesario tener en cuenta los requisitos del operador antes de disfrutar de esta promoción. Te los detallamos enseguida.

Requisitos del bono de bienvenida betsson Chile:

Se exige un depósito mínimo de 10.000 pesos chilenos.

Es necesario reclamar el bono en un lapso máximo de 30 días tras abrir la cuenta de nuevo usuario.

Para ser elegible, el depósito debe realizarse con VISA, MasterCard o WebPay.

El rollover es de 8x.

Se requiere apostar el bono a cuotas de 1.80 o superiores.

Las apuestas de Cash Out no cuentan para cumplir los requisitos del bono.

¿Cómo retirar fondos en los sitios de apuestas de Chile?

Ya hemos visto cuáles son los operadores que más ventajas ofrecen en Chile. Pero, ¿qué hacer cuando llega el momento soñado de retirar las ganancias de tus apuestas?

A continuación, explicamos la dinámica para hacer retiros en cada casa de apuestas.

Retirar fondos en Rojabet

Para retirar fondos en Rojabet, basta con seguir unos sencillos pasos desde tu computadora o dispositivo móvil:

Accede a tu cuenta y haz clic sobre “Retirar fondos” Elige el método de pago de tu preferencia. Introduce la cantidad que vas a retirar. Completa los datos que te solicita el formulario, como detalles personales e información del banco. Si es tu primer retiro, recuerda que debes completar el proceso de verificación KYC con un documento de identidad válido. Pulsa sobre “Retirar” para completar el proceso de retirada de tus fondos.

Una vez confirmada la solicitud, deberás esperar un plazo de 24 horas para confirmar que está aprobada. Además, también es necesario aguardar el tiempo de procesamiento del método de pago elegido para ver reflejado el monto en tu cuenta bancaria.

Métodos de retiro disponibles

Estos son los medios de retirada de fondos que Rojabet ofrece:

Santander

Banco Estado

Banco de Chile

Tbank

Bci

Banco Falabella

Recuerda que deben estar a nombre del titular de la cuenta Rojabet y que en Rojabet puedes retirar un mínimo de $20.000 CLP y un máximo de $1.350.000 CLP por día.

Retirar fondos en LeoVegas

La forma para retirar tus ganancias en LeoVegas no reviste ninguna dificultad. Estos son los pasos a seguir:

Inicia sesión en tu cuenta de usuario LeoVegas Chile. Pulsa sobre el monto disponible en tu cuenta (en la esquina superior derecha de la interfaz). Haz clic sobre “Retirar” y selecciona el medio de pago de tu conveniencia. Rellena el formulario con los datos que el operador te solicita y espera a la confirmación de la solicitud de retirada de fondos.

Métodos de retiro disponibles:

Visa

MasterCard

Neteller

Astropay

Muchbetter

Ecopayz

Transferencia bancaria

Considera la cantidad mínima de retiro que el operador establece ($15.000 CLP al momento de escribir este artículo) y ten en cuenta que los retiros pueden tomar hasta 5 días en hacerse efectivos.

También ten en cuenta que tras la retirada de fondos, seguirás viendo el saldo de tu cuenta activo hasta que el operador procese la retirada. Este plazo puede variar por motivos de gestión y también depende de si tu cuenta está verificada o no.

Retirar fondos en KTO

En KTO tienen disponible la opción de retiro a través de Banco de Chile, y las transacciones de retirada de fondos se hacen por medio de Directa24 como una transferencia instantánea. Mencionamos esto porque en tu cuenta no vas a ver “Banco de Chile” al seleccionar el retiro, sino que se muestra “Transferencia instantánea”.

Estos son los pasos que debes seguir para retirar tus ganancias en KTO:

Haz clic sobre el símbolo de monedas + en la esquina superior derecha de la pantalla. Pulsa sobre “Retirar” y selecciona la opción “Transferencia instantánea”. Introduce los datos que se solicitan en el formulario: nombre y apellidos, cuenta bancaria, Rut, etc. Ten en cuenta que los datos deben coincidir con los que proporcionaste al verificar la cuenta. Haz clic en “Retirar” para finalizar la solicitud.

Métodos de retiro disponibles:

Banco de Chile

Puedes retirar tus ganancias desde $20.000 CLP hasta $1.000.000 CLP y las verás reflejadas en tu cuenta en un plazo de 3 días hábiles.

Otro detalle importante a tener en cuenta es que el operador exige que los retiros deben realizarse utilizando el mismo método de depósito. Por lo tanto, después de efectuar un ingreso mediante transferencia bancaria, deberás retirar fondos hacia la misma cuenta.

Retirar fondos en Betsson

Betsson es una de las casas de apuestas que más métodos de retiro pone a disposición de los usuarios y esto se agradece.

Para completar una solicitud de retirada de fondos debemos proceder así:

Inicia sesión en tu cuenta de usuario desde la web o la aplicación móvil. Pulsa sobre “Retiro de fondos” y, a continuación, haz clic en “Retirar”. Elige el mismo medio de pago que hayas utilizado para realizar tus depósitos previamente. Introduce el monto y confirma la retirada de tus ganancias.

Métodos de retiro disponibles:

Tarjetas de crédito y débito: MasterCard y Visa.

Monederos electrónicos: Neteller, Skrill y PayPal.

Transferencias bancarias: Itaú, Santander, Bci, Banco Chile, Banco Estado, ScotiaBank, BBVA, etc.

En cuanto a los tiempos de transacción, para los monederos electrónicos es de un par de horas. Sin embargo, para la transferencia bancaria el tiempo de procesamiento puede alargarse hasta 3 días hábiles, dependiendo del banco.

El monto mínimo de retirada de fondos de Betsson Chile es de 35.000 CLP o $50. Eso sí, recuerda que es indispensable haber pasado el proceso de verificación de identidad para retirar cualquier ganancia obtenida.

Retirar fondos en Betano

Con Betano tenemos una oferta más que aceptable de opciones de retirada de fondos, así que seguro que encuentras alguna de tu preferencia.

Estos son los pasos a seguir para transferir las ganancias obtenidas:

Loguéate en Betano Chile con tus credenciales. Pulsa sobre tu saldo en la esquina superior derecha de la pantalla y en el menú desplegable selecciona “Cuenta”. A continuación, haz clic en “Transacciones” y en “Retiro” Es la hora de elegir tu método de retirada preferido y escribir el monto que deseas transferir. También deberás introducir el número de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito/débito, según la opción elegida. Confirma la solicitud y espera a recibir tus fondos.

Métodos de retiro disponibles:

Tarjetas Visa y Mastercard.

Transferencia bancaria.

Neteller

Skrill

Betano Chile procesa los retiros en 24 horas, pero el lapso total que tomará tu retirada de fondos varía según cada banco. El retiro mínimo es de 15.000 CLP.

Retirar fondos en 1xbet

Si lo que te interesa saber es cómo transferir tus ganancias desde tu cuenta de usuario 1xbet Chile, esto es lo que debes hacer:

Haz login en tu cuenta de usuario 1xbet Chile. En el menú, selecciona la opción de retirada de fondos. Elige el medio de retiro que más te convenga e introduce la cantidad de dinero a retirar. Rellena el formulario con los datos requeridos. Estos datos varían según el método de pago seleccionado. Valida la transacción y espera a que el dinero llegue a tu cuenta.

Métodos de retiro disponibles:

Tarjetas bancarias: Visa y Mastercard

Monederos electrónicos: WebMoney, Skrill, Perfect Money, Jeton Wallet y Sticpay

Sistemas de pago: Neteller y ecoPayz

Tarjeta prepago AstroPay

Transferencia bancaria

Criptomonedas: Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Dash, Ethereum, Tron, Theter, etc.

Cada método de retiro tiene sus propios tiempos de procesamiento y sus propios montos mínimos para retirar, así que te invitamos a que consultes la web de 1xbet para ver los detalles. En el caso de la transferencia bancaria, tiene un retiro mínimo de 3.700 pesos chilenos y demora alrededor de 5 días.

También ten en cuenta que solo puedes retirar fondos en euros, dólares americanos, lira turca o rublo ruso.

Retirar fondos en Estelarbet

La forma de retirar en Estelarbet las ganancias obtenidas es bastante sencilla, como ocurre con el resto de operadores:

Entra en tu cuenta de usuario Estelarbet. Haz clic sobre la sección de “Billetera/Retiros” en el menú de usuario. Elige la forma de retiro de tu preferencia y escribe el monto a retirar. Recuerda que solo puedes retirar a una cuenta a tu nombre. Confirma la transacción y espera a que los fondos se transfieran a tu cuenta. Envía un documento de identidad para verificar tu identidad si no lo has hecho previamente, ya que, de lo contrario, el retiro no se podrá efectuar. Preferentemente, la casa de apuestas prefiere un pasaporte vigente.

El lapso de tiempo que Estelarbet nos indica que hay que esperar para que los retiros se procesen es de 72 horas. Además, algo que conviene mencionar es que si la cantidad a retirar es superior a $800.000 CLP, se aplica una tarifa.

Métodos de retiro disponibles:

Tarjetas bancarias Visa y Mastercard

Criptomonedas

Webpay

Red compra

Mercado pago

Sencillito

Caja vecina

Banco de Chile

Banco Estado

Bci

Santander

Retirar fondos en bet365

Para retirar tus ganancias en el gigante británico de las apuestas, basta con hacer lo siguiente:

Entra a la web o la app móvil y accede a tu cuenta de usuario. Haz clic sobre “Servicios” si entras desde la web y sobre “Banca” si entras desde la aplicación móvil y a continuación sobre “Retiradas”. El operador establece que cuando sea posible, los retiros de fondos se procesarán a través del método de pago con el que los fondos se ingresaron en un principio. Sin embargo, si esto no es posible, podrás procesar la retirada a tu cuenta bancaria mediante una transferencia. Escribe el monto que deseas retirar. Deberás introducir tu número de seguridad de bet365. Completa la solicitud al darle a “Retirar”.

Métodos de retiro disponibles:

Tarjeta de débito

AstroPay

Click to pay

Paysafecard

Transferencia bancaria

Cheques

¿Cómo elegir un sitio de apuestas de primera categoría en Chile?

Al apostar nuestro dinero, siempre queremos que esté en las mejores manos posibles. Y, si además de brindarnos una experiencia de juego segura y confiable, el operador cuenta con otras ventajas que impulsan nuestras ganancias, tendremos el pack completo.

Mira qué aspectos hacen que una casa de apuestas en Chile sea de primera categoría.

Licencias y regulaciones

Es importante elegir una bookie que esté autorizada y regulada por una autoridad de juego competente. Esto asegura que la plataforma cumpla con ciertas normas indispensables para garantizar la protección de los usuarios y sus fondos.

Busca en la página web de la casa de apuestas la licencia bajo la que opera para asegurarte de que es de total confianza. Aunque, ya te lo decimos, todos los operadores recogidos en esta guía son 100% seguros y cuentan con licencia oficial.

Variedad de deportes y mercados de apuestas

La casa de apuestas que elijamos debe contar con una amplia variedad de deportes en los que poder apostar, y también una amplia variedad de mercados dentro de cada deporte. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite encontrar value bets y oportunidades de apuestas a las que de otro modo no tendríamos acceso.

Digamos que de momento tienes planeado solo apostar a fútbol y a mercados 1x2. Aun así, es conveniente que escojas una bookie con una cobertura deportiva amplia. Quién sabe si en un futuro querrás colocar pronósticos en otras disciplinas que cada vez van ganando más terreno, como los e-Sports o los deportes virtuales. Por eso, no te cierres puertas y elige casas de apuestas que te pongan en bandeja todas las posibilidades a tu alcance.

Las plataformas líderes en este aspecto son aquellas internacionales que llevan años operando en el sector, como bet365, 1xbet o betsson. Sin embargo, los otros operadores no se quedan atrás y mejoran cada día para ser más competitivos. Valora bien tus opciones.

Cuotas altas

Las cuotas son importantes porque determinan el pago que recibes si tu apuesta resulta ganadora. Prioriza los operadores de apuestas que ofrezcan cuotas competitivas, es decir, que te paguen bien si ganas.

Una herramienta muy útil en este sentido son los comparadores de cuotas que podemos encontrar en Internet. Nos ofrecen la posibilidad de descubrir con un vistazo rápido qué casas de apuestas destacan en eventos específicos de tu preferencia.

Betano es una gran recomendación si tu prioridad son las cuotas, ya que ofrece las llamadas “SuperCuotas” o cuotas mejoradas con las que podrás maximizar tus ganancias.

Bonos y promociones

La mayoría de casas de apuestas mejor valoradas en Chile, por no decir todas, ofrece bonos de bienvenida y otras ofertas para clientes registrados. Sin embargo, no todas las promociones son igual de interesantes. Puede que busques apuestas sin riesgo, o puede que prefieras tener créditos de apuestas gratis para comenzar. También es posible que estés más interesado en un operador que ofrezca promociones a los clientes a largo plazo, como créditos por fidelidad.

Sea como sea, asegúrate de que la casa de apuestas se ajusta a tus preferencias como usuario y también de leer los términos y condiciones para asegurarte de que son justas y razonables. No es raro que los operadores exijan que se cumplan ciertos plazos, cuotas mínimas y rollovers para poder liberar las ganancias obtenidas con el bono.

Algunos de los operadores que mejores bonos de bienvenida ofrecen son Estelarbet, Rojabet y Betano.

Opciones de pago y retiros

Está muy bien que la casa de apuestas ofrezca una cobertura deportiva amplia, unos bonos de bienvenida generosos y unas cuotas competitivas. ¿Pero de qué te sirve todo eso si no puedes depositar o retirar fondos porque tu banco no se incluye en la oferta de medios de pago?

Es importante consultar este aspecto antes de registrarte. En esta guía hemos detallado cómo hacer retiros en sitios de apuestas de Chile, así que asegúrate de echarle un vistazo. Las opciones más comunes incluyen tarjetas de crédito y débito, transferencias bancarias y billeteras electrónicas como Skrill.

1xbet nos gusta mucho en este sentido porque es una casa que ofrece múltiples alternativas de pago para adaptarse a todos los usuarios.

Atención al cliente

Un buen servicio de atención al cliente es clave para colocar tus apuestas con toda tranquilidad. Es necesario contar con un equipo que esté disponible para responder a preguntas y resolver problemas, y preferiblemente en español.

Busca una plataforma que ofrezca chat en vivo, correo electrónico y una línea de atención telefónica si lo consideras importante. La profesionalidad combinada con tiempos de respuesta rápidos son características deseables en cualquier buena casa de apuestas en Chile.

Algunos operadores incluso ofrecen secciones dedicadas a FAQ y redes sociales con las que contactarles en un momento dado.

LeoVegas destaca especialmente en este punto con valoraciones de los usuarios muy positivas acerca de su equipo de soporte al cliente.

Funciones para apostar

Las mejores casas de apuestas te brindan la opción de usar varias herramientas y servicios para elevar tu experiencia de juego.

Un ejemplo de ello son las estadísticas que puedes encontrar sobre partidos ya disputados y con las que puedes construir tus pronósticos. También son útiles las funciones de Armar Apuesta y Cierra Anticipado. Con la primera, puedes crear un ticket de apuesta combinando varios eventos de un mismo partido. Esto te da la posibilidad de conseguir cuotas más altas que si combinases esos mismos eventos de forma individual.

El Cierre Anticipado de apuestas, por otro lado, te brinda la opción de retirar tu apuesta en cualquier momento que desees. Así, puedes obtener parte de las ganancias y reducir pérdidas potenciales.

Consideraciones antes de registrarse en una casa de apuestas de Chile

Si contar con Cash Out, Bet Builder o cuotas altas es importante, también es necesario atender a otros factores imprescindibles para asegurarnos un juego divertido y seguro.

No dejes de tener en cuenta estos detalles al elegir la casa de apuestas de Chile donde registrarte.

Que acepte moneda local

Te imaginas lo importante que es poder hacer las transacciones en pesos chilenos y mirar lo que se ofrece en los bonos de bienvenida sin necesidad de andar haciendo conversiones de divisa. Además, cuando tenemos que hacer las transferencias de dinero en otra moneda, a veces se generan comisiones o tarifas indeseadas.

No hay necesidad de todo eso cuando existe la posibilidad de colocar nuestros pronósticos en casas de apuestas reputadas que, además, operan con pesos chilenos.

Las casas de apuestas que hemos valorado en esta guía aceptan CLP para depósitos y retiradas de fondos, excepto bet365, que requiere dólares americanos.

Retransmisiones en directo

Otro aspecto clave a considerar es que la bookie te brinde live streaming o servicio de retransmisiones en vivo. Algunas casas de apuestas cubren retransmisiones de varios deportes diferentes, mientras que otras solo emiten determinadas disciplinas, como es el caso de KTO y los e-Sports a través de Twitch.

Además, algunas casas ofrecen este servicio con calidad HD como 1xbet, o con la posibilidad de usarlo en el móvil. Mira estas características porque pueden acabar marcando la diferencia entre ver un partido sin más o vivirlo con toda la emoción posible.

También es importante que consultes las condiciones para utilizar esta opción, en caso de que esté disponible. Aunque el live streaming se suele ofrecer de forma gratuita, la mayoría de operadores exigen que te registres y realices un ingreso para poder acceder a ver los partidos.

Feedback positivo de los usuarios

Nada habla mejor de una casa de apuestas como las opiniones positivas de los internautas que ya la han probado. Puedes consultar foros o sitios de valoraciones de usuarios para consultar qué tan conveniente son las casas de apuestas que te interesan.

Todos los operadores de los que hablamos en esta guía gozan de las mejores opiniones de los usuarios, además de otras ventajas, y por eso las consideramos altamente recomendables.

Protocolos de encriptación de datos

La protección en la transmisión de los datos es crucial para garantizar la seguridad de los mismos. Ten en cuenta que vamos a compartir datos personales, como número de cuenta o tarjeta bancaria, dirección, pasaporte, etc. Debemos asegurarnos de que la casa de apuestas es confiable y se toma con seriedad el tratamiento de los datos privados.

Los operadores que hemos recogido en la guía cuentan con medidas de seguridad y protocolos de encriptación, por lo que puedes usarlos sin miedo.

Premios

Por último, puedes identificar a las casas de apuestas de primera categoría porque suelen estar galardonadas por los servicios que ofrecen. A este nivel, bet365 es una de las bookies más laureadas en aspectos como sus cuotas o su cobertura de eventos.

Cómo crear una cuenta en una casa de apuestas online

Después de mostrar cómo hacer retiros en sitios de apuestas de Chile, vamos a enfocarnos en cómo registrarse. Se trata de un proceso sencillo que se puede completar en unos pocos pasos.

Accede a la web de la casa de apuestas que más te interese a través de los enlaces directos que te mostramos. Haz clic sobre el botón de Registro que podrás encontrar habitualmente en la esquina superior derecha de la interfaz. Rellena el formulario para la creación de la cuenta de usuario. Por lo general, tendrás que introducir tu nombre, dirección, teléfono, número de documento de identidad, y elegir un usuario y una contraseña. Si hay una casilla en el formulario de registro para un código promocional, introdúcelo para activar el bono de bienvenida. Acepta los términos y condiciones chequeando la casilla correspondiente. Cuando hayas terminado el proceso de registro, puedes configurar tu cuenta (variar el formato de las cuotas, establecer límites de depósito, etcétera.). Es el momento de realizar un primer ingreso para comenzar a jugar o reclamar la promoción de bienvenida del operador. Selecciona con cuidado el medio de pago que vas a utilizar, ya que en muchos casos la casa de apuestas te exigirá que uses el mismo método para los retiros de fondos. Además, ten en cuenta que el nombre del titular de la cuenta tienen que coincidir con el titular de la cuenta bancaria para retirar las ganancias obtenidas. Comienza a apostar y cumple con los requisitos del bono de bienvenida para liberarlo. Recuerda reclamarlo a tiempo y cumplir con la vigencia del mismo. Si aún no lo has hecho, debes completar el proceso de verificación de identidad KYC. Esto es básico para poder acceder a los servicios del operador y retirar las ganancias que generes.

FAQ

¿Cuál es la casa de apuestas más fiable?

Todas las casas de apuestas que te recomendamos en esta guía son totalmente legales y confiables. Para verificar que un operador esté regulado, todo lo que tienes que hacer es comprobar que opera con una licencia válida de un organismo regulatorio. Aparte de esto, también puedes consultar las valoraciones de los usuarios, los años que la plataforma lleva en el mercado, o los premios que ha recibido, entre otros. Estos detalles refuerzan la confianza de un operador de apuestas deportivas a todos los niveles.

¿Cuál es el mejor bono de bienvenida para apuestas deportivas en Chile?

La mayoría de las mejores casas de apuestas ofrecen bonos de bienvenida en un rango similar, de alrededor de 100.000 pesos chilenos. En este sentido, destacan Rojabet y 1xbet por situarse por encima de la media del sector en cuanto a gratificación otorgada a los nuevos usuarios.

¿Cómo puedo obtener un bono de bienvenida?

Lo primero es crear una cuenta con el operador y realizar un primer depósito. Una vez registrado, podrás reclamar la promoción para nuevos usuarios siempre que estés dentro del plazo que el operador estipula. También es posible, en algunas casas de apuestas, obtener un bono de bienvenida sin depósito.

¿Qué casas de apuestas pagan más rápido?

Casi todas las casas de apuestas procesan los retiros en un lapso de entre 24 y 48 horas. Sin embargo, el tiempo que tardes en ver reflejado el monto en tu cuenta va a depender de tu banco y del medio de pago elegido. En el caso de tarjetas, monederos electrónicos y criptomonedas, las transferencias suelen ser inmediatas, No obstante, en caso de utilizar transferencia bancaria tradicional, el procesamiento puede demorarse hasta 5 días.

¿Cuál es el mejor medio de pago para apostar online?

Cada casa de apuestas tiene su propia oferta de métodos de ingreso y retiro que puedes usar en la plataforma. Como regla general, los depósitos mediante Visa, Mastercard y billeteras electrónicas se procesan con mayor rapidez que las transferencias bancarias. Pero si quieres elegir estas últimas, te recomendamos que te asegures de que el titular de la cuenta coincide con el nombre del usuario de la cuenta registrada en el operador de apuestas. Esto es requisito indispensable en la mayoría de las plataformas.

¿Se pueden hacer retiros con criptomonedas en las casas de apuestas de Chile?

Los operadores de apuestas de América Latina todavía tienen que recorrer mucho camino en materia de criptoactivos, por lo que la mayoría de plataformas no ofrece esta opción. Sin embargo, algunas pioneras, como 1xbet o Estelarbet, cuentan con la alternativa de retirar fondos mediante las criptomonedas más populares, como Bitcoin, Ethereum o Theter.