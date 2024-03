Qué es el Rollover en apuestas: Guía completa para apostadores en Chile

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen esta detallada guía en la que explican qué es el Rollover en apuestas, esencial para desbloquear promociones.

Conocer el rollover qué es y cómo manejarlo es un concepto clave si quieres optimizar el uso de los bonos de bienvenida. En términos simples, el rollover se refiere al número de veces que tendrás que apostar el bono de regalo ofrecido por un portal antes de poder cobrar las posibles ganancias que generaste.

Siempre es importante leer los términos y condiciones antes de cobrar un bonus en alguna de las múltiples casas de apuestas que hoy están disponible en línea. Seguramente estaba en eso cuando te encontraste con la expresión Rollover, algo tan desconocido como fundamental para saber cómo hacer tus mejores jugadas con el bono.

El rollover en los sitios de apuestas no es más que un instrumento que utilizan los portales que ofrecen estas regalías para los usuarios de que los bonos se utilicen de manera correcta, haciendo posibles como jugadores sacar provecho de las ofertas disponibles dentro del sitio. En otras palabras, es el rayado de cancha que nos hacen los operadores antes de regalarnos o canjearnos una de sus ofertas disponibles.

En esta completa guía te contaré todo lo que necesitas saber sobre esta palabra clave inmersa en el mundo de las apuestas deportivas y te ayudaremos a que le saques el mayor provecho posible a cada uno de tus bonos.

¿Qué es el Rollover y cómo afecta a los apostadores?

El funcionamiento del rollover generalmente es materia de discusión y genera dudas entre quienes son usuarios de las casas de apuestas de Chile y el Mundo. Te pueden parecer justas o no, pero lo cierto es que gran parte de los operadores contiene este término dentro de las reglas del juego. Nuevamente te lo explico, esto no es más que un mecanismo para garantizar un uso justo de los bonos y promociones ofrecidos en su plataforma de juego.

Para explicarlo de forma sencilla: si una casa de apuestas establece un rollover de 5x y te brinda un bono de $10000 CLP, deberás apostar $50000 CLP antes de poder retirar cualquier ganancia obtenida con el bono.

El proceso se compone de varios pasos clave:

Recepción del bono : Tras realizar tu primer depósito, recibes la bonificación. También es posible que recibas una gratificación sin necesidad de realizar un depósito; es el caso de los bonos de bienvenida sin depósito.

: Tras realizar tu primer depósito, recibes la bonificación. También es posible que recibas una gratificación sin necesidad de realizar un depósito; es el caso de los bonos de bienvenida sin depósito. Condiciones del rollover : Se establece cuántas veces debes jugar ese monto inicial.

: Se establece cuántas veces debes jugar ese monto inicial. Apuestas requeridas : se realizan las apuestas necesarias acordes al multiplicador del rollover.

: se realizan las apuestas necesarias acordes al multiplicador del rollover. Cumplimiento del requisito: Una vez alcanzado el monto especificado en las condiciones, puede liberarse el dinero.

Entendiendo el concepto de Rollover en apuestas

Para entender el concepto de Rollover hay que dar un paso más allá. Sí, porque si bien es cierto que esta serie de factores que se debe cumplir para liberar un bono o cupón promocional suele ser por un número de apuestas que se debe realizar, son varios los factores que hay que cumplir en cada uno de los operadores.

Acá una lista de los puntos más comunes inmersos en los términos y condiciones:

Vigencia : Esto refiere a cuáles son las fechas estipuladas por la casa de apuestas en las que deberás efectuar tus jugadas antes de perder el bono. Un ejemplo de esto serían los portales que exigen que debes apostar 10 veces el bono antes de un lapso de 30 días de haber obtenido el bono de bienvenida.

: Esto refiere a cuáles son las fechas estipuladas por la casa de apuestas en las que deberás efectuar tus jugadas antes de perder el bono. Un ejemplo de esto serían los portales que exigen que debes apostar 10 veces el bono antes de un lapso de 30 días de haber obtenido el bono de bienvenida. Número total de apuestas realizadas : Tal como lo dice su nombre, este aspecto está ligado a la cantidad de veces que tenemos apostar antes de liberar el bono. Se muestra como 2 veces x, 3 veces x, 4 veces x y así sucesivamente.

: Tal como lo dice su nombre, este aspecto está ligado a la cantidad de veces que tenemos apostar antes de liberar el bono. Se muestra como 2 veces x, 3 veces x, 4 veces x y así sucesivamente. Tipo de apuesta: Este será una condición inmersa también en el rollover para obtener uno u otro bono y tiene relación con las apuestas combinadas o tipos de eventos en los que estará disponible el bono que cobramos. Por ejemplo, el bono de bienvenida de un portal que elijamos puede tener como exigencia que es válido solo para apuestas en el fútbol, dejando de lado el tenis, básquetbol o cualquier otro deporte.

Estas variantes influyen directamente en la estrategia a seguir para liberar los fondos del bono y maximizar las ganancias potenciales. Conocerlas te permitirá elegir ofertas más convenientes según tu estilo y preferencia al momento de apostar.

¿Vamos a un ejemplo? En Betano, uno de los sitios más utilizados en la actualidad por los apostadores en línea chilenos, los requisitos del bono de bienvenida deberán apostarse x 5 sólo en Apuestas Deportivas. Esto significa que un depósito de $50.000 CLP, con un bono de $50.000 CLP te entregará un saldo de $100.000 CLP, por lo que se deberá colocar un total de $500.000 CLP en apuestas deportivas para liberarlo.

Este es sólo uno de los portales en los que se especifica el rollover para destrabar un bono de bienvenida, por eso que es fundamental leer atentamente cada uno de los puntos estipulados en el apartado de TYC para poder sacar el mayor provecho posible a cada una de tus jugadas y no verse sorprendido ante alguna posible acción que tome el operador en cuestión.

Estrategias para cumplir con el Rollover

Es importante saber que, si bien los bonos de bienvenida pueden llegar a ser una buena plataforma para sacar beneficios en nuestras jugadas, también nos presentará un desafío para poder llegar a las condiciones que nos interponen los portales de apuestas.

Entre uno de sus beneficios principales encontramos la gran oportunidad de aumentar el saldo disponible que tenemos en nuestra cuenta para apostar sin invertir dinero adicional. Por ejemplo, si obtienes un bono del 100% sobre el depósito inicial, tienes doble capital para diversificar tus apuestas o participar en eventos con cuotas altas que no te atreverías a explorar con tu propio dinero.

Por otro lado, los rollovers impulsan a los jugadores a ser más activos y estratégicos al tener que cumplir con ciertos requisitos de apuesta antes de poder retirar las ganancias. Esto puede ayudar a que te familiarices con diferentes mercados y tipos de apuestas, y descubras nuevas formas para obtener éxito.

Práctica y experiencia en la gestión del Rollover

La práctica te llevará al conocimiento de mercados nuevos, explorando no sólo otros deportes que no sean el fútbol, sino que entendiendo que cada evento tiene múltiples opciones que pueden ser aprovechados para cumplir con las condiciones del rollover.

Entre las experiencias que podemos encontrar para gestionar nuestro rollover y poder obtener ganancias del bono de bienvenida estás estos:

Explora los mercados : Especialízate en alguno de los mercados que está disponible, y en primer lugar intenta jugar en el deporte en el que sientas tienes mayor conocimiento. Recuerda, mientras más documentado estás para realizar una apuesta, mayor será la posibilidad de éxitos.

: Especialízate en alguno de los mercados que está disponible, y en primer lugar intenta jugar en el deporte en el que sientas tienes mayor conocimiento. Recuerda, mientras más documentado estás para realizar una apuesta, mayor será la posibilidad de éxitos. Mantén claro tu Bankroll : Define un porcentaje fijo del total de tu bankroll para cada apuesta, evitando arriesgar una cantidad elevada de dinero en una única jugada. Esto ayuda a mantener un control financiero y superar la volatilidad a corto plazo.

: Define un porcentaje fijo del total de tu bankroll para cada apuesta, evitando arriesgar una cantidad elevada de dinero en una única jugada. Esto ayuda a mantener un control financiero y superar la volatilidad a corto plazo. Apuestas seguras: Identifica oportunidades donde puedas colocar apuestas seguras de cuotas bajas, aprovechando diferencias de cuotas entre distintas casas para garantizar beneficios sin importar el resultado.

Conclusiones y recomendaciones finales

La primera conclusión que hay que señalar es que tenemos que leer los términos y condiciones de cada uno de los bonos que aceptemos. Cumpliendo con este punto, no nos encontraremos con sorpresas a la hora de realizar nuestras jugadas con el bono de bienvenida.

Lo dijimos recientemente, pero nunca está de más recordarlo. Lo único que realmente podemos manejar es la planificación de nuestras jugadas. Si estructuramos un plan de acción, podremos cumplir más rápidamente y de manera efectiva los rollover que nos exija un portal de apuestas u otro.

No hagas nunca jugadas sin una planificación, ya que el riesgo de que esta sea negativa es muy probable.

Preguntas frecuentes sobre el Rollover en apuestas

¿Cómo afecta el rollover a mis ganancias potenciales con un bono de apuestas?

Es fundamental. De acuerdo con lo que nos exija cada uno de los portales es que debemos selección en qué operador de casas de apuestas queremos jugar y si realmente podemos obtener algún beneficio de aquello.

¿Qué estrategias puedo utilizar para cumplir con los requisitos de rollover de manera más rápida?

Explora los mercados: Especialízate en alguno de los mercados que está disponible, y en primer lugar intenta jugar en el deporte en el que sientas tienes mayor conocimiento.

Identifica oportunidades donde puedas colocar apuestas seguras de cuotas bajas, aprovechando diferencias de cuotas entre distintas casas para garantizar beneficios sin importar el resultado.

Define un porcentaje fijo del total de tu bankroll para cada apuesta, evitando arriesgar una cantidad elevada de dinero en una única jugada.

¿Qué sucede si no cumplo con los requisitos de rollover de un bono de apuestas?

Si no cumples con los requisitos solicitados con los rollover de las apuestas deportivas, no podrás cobrar las ganancias, viendo que todo lo que generaste no pueda ser retirado de tu cuenta o sea restado de tu saldo para poder apostar.