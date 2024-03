¿Qué es el CASHOUT en apuestas deportivas? Guía completa para apostadores en Chile

Nuestros expertos de GOAL Chile te explican en esta detallada guía qué es el CASHOUT en apuestas deportivas en las mejores casas de apuestas de Chile.

Seguramente más de alguna vez te viste enfrentado al término CashOut en una de tus apuestas deportivas y no supiste qué hacer frente a él. Bien, hoy te contaré todo lo que necesitas saber para poder realizar tus jugadas de buena manera y tomando esta herramienta de la mejor manera posible en el desarrollo de tus jugadas.

Ojo, porque muchas veces asociamos el Cashout para poder generar un espacio de reinversión cuando estamos seguros de que el escenario al que nos estamos enfrentando no será del todo seguro al cabo del final del evento.

Quédate en esta completa guía para los apostadores de Chile en la comprensión total del término cashout y algunos consejos para tener una estrategia de juego que te permita sacar un provecho de éste.

¿Qué es el Cashout y cómo funciona?

Cada vez son más las opciones para ganar con los pronósticos deportivos y una de las herramientas más utilizadas en la actualidad es el Cash Out disponible en sitios como Betano. Esta opción no es más que cerrar una apuesta antes de que el evento haya finalizado, maximizando así las opciones de generar una ganancia parcial y bajando el riesgo de que un evento fortuito nos deje sin nada en la jugada.

Muchas veces en medio de un partido de fútbol o tenis en el que realizamos una apuesta, el resultado parcial del evento es favorable para el jugador que ejecutó un pronóstico. En ese caso las casas de apuestas te permiten la opción de hacer un retiro parcial o cash out, el que te entregará un porcentaje de las ganancias totales que involucra el boleto.

Por ejemplo, si apostamos a que el Inter de Milán derrotará al Real Madrid en un partido de Champions League y el resultado favorece 1-0 a los italianos al minuto 70 de partido, Betano te ofrece un porcentaje de las ganancias.

Es una herramienta cada vez más común y que te permitirá ver en vivo y en directo cómo se manejan las cuotas de un evento y saber también si es conveniente ponerle fin a una apuesta.

¿Cómo se cierra una apuesta?

Cerrar una apuesta es simple. Sólo debes meterte a tu boleto de jugadas y apretar el botón verde de Cash Out. Antes de dar clic en esa opción asegúrate que la ganancia que está estipulada sea la correcta y conveniente para el desarrollo de tu jugada.

Términos y condiciones del Cash Out Betano

Uno de los portales que te permite la opción de Cash Out es Betano, que hoy por hoy es uno de los operadores más populares en Chile.

Obviamente que antes de jugar en el Cash Out de Betano tienes que tener en consideración ciertos puntos para entender su funcionamiento en la totalidad. Los términos y condiciones son un aspecto que debes leer y acá te mostramos cuáles son los más relevantes:

El Cash Out está disponible en mercados seleccionados tanto antes del inicio del evento y durante el mismo en apuestas simples y combinadas, por una variedad de deportes que incluyen Fútbol, Tenis, Básquetbol y Vóleibol. Para verificar a qué apuesta aplica, haz clic en Cash Out y las apuestas disponibles aparecerán. El Cash Out también está disponible en eventos seleccionados con SuperCuotas para el mercado "Resultado a Tiempo Completo" antes del inicio del partido. Podría haber alguna demora durante la aceptación de la solicitud de Cash Out, que podría variar dependiendo el deporte/mercado, por otro lado, en caso de un cambio de cuotas o suspensión de un mercado, la solicitud de Cash Out podría no realizarse. No está permitido colocar una apuesta y luego hacer Cash Out inmediatamente. Las apuestas que se resuelvan usando el Cash Out, no se tomarán en cuenta para completar los requisitos de apuesta de ninguna oferta.

Beneficios del Cashout para los apostadores

Las ventajas para cerrar una apuesta en Betano con el Cash Out son muchas y no sólo se interpretan cuando el resultado del evento es positivo en base a la jugada que desarrollamos. La mayor de las ventajas que tiene esta herramienta es la capacidad de bajar el margen de encontrarse con un evento desafortunado en medio de un resultado que nos es favorable.

Es muy probable que en un partido de fútbol el resultado por el que jugaste un pronóstico se esté dando, por eso las ganancias podrían ser positivas para hacer un cash out.

Pero cuando el partido por el que jugaste no está con un resultado positivo, es también una ventaja ocupar la herramienta del cash out para leer que no se dará el pronóstico que hiciste. De esa forma, si puedes saber cuál es el momento idóneo para sacar la apuesta, puede hacer que no pierdas la totalidad de la jugada que realizaste.

Momentos estratégicos para utilizar el Cashout

Muchas veces asociamos la utilización del cashout como una forma de dar un paso atrás en cuanto a nuestras apuestas, pero la verdad es que esta herramienta está lejos de aquello.

Acá te muestro algunos de los escenarios en los que deberíamos aplicar este cierre anticipado de nuestra jugada.

Establece un % de ganancia : Siempre es positivo establecer un % de las ganancias totales antes de usar un Cash Out. Por ejemplo, existen jugadores que señalan que cuando las ganancias que te ofrece el operador alcanzan un 70% del total, debes comenzar a plantearte la opción de tomar ese retiro. Es clave saber y seguir el desarrollo del partido para poder analizar posibles escenarios futuros que se pueden presentar en el partido.

: Siempre es positivo establecer un % de las ganancias totales antes de usar un Cash Out. Por ejemplo, existen jugadores que señalan que cuando las ganancias que te ofrece el operador alcanzan un 70% del total, debes comenzar a plantearte la opción de tomar ese retiro. Es clave saber y seguir el desarrollo del partido para poder analizar posibles escenarios futuros que se pueden presentar en el partido. Sigue los partidos en vivo: La herramienta del cash out es volátil por definición y las ganancias caen o suben de manera fugaz. Con eso ya claro, debemos seguir los partidos en vivo y el minuto a minuto para poder sacarle el mayor provecho posible a esas jugadas.

Factores que considerar al utilizar el Cashout

Si estás teniendo dudas para considerar la utilización del cashout en alguna de tus apuestas, te recomiendo seguir alguno de estos pasos.

Valoración de lo que te ofrece el sitio de apuestas: Cada portal tendrá una medida diferente a la hora de entregarte la ganancia total si utilizamos el cashout. Si esta no se adecúa a tu presupuesto de ganancias, quizás debas mantener la apuesta y espera a que el escenario del partido cambie.

Detección de algún imponderable: Si eres amante de las apuestas deportivas en tenis, este factor lo deberías tener en cuenta. Estás presenciando un partido en vivo y uno de los tenistas está dando demostraciones de una posible lesión que puede desembocar en un retiro. Para anticiparse a la nulidad de la jugada, deberás realizar el cashout si es que estás teniendo ganancias en ese evento.

Factor Miedo: Las casas de apuestas se aferran principalmente para que el Cash Out les sea provechoso. Nos referimos al miedo a perder que en diversas circunstancias domina la psiquis de buena parte de los apostantes, el cual muchas veces puede llevarlos a la toma de decisiones apresuradas y equivocadas.

Gestión del Bankroll y Cashout

La gestión de Bankroll es fundamental en cada una de las jugadas que ejecutes en un sitio de apuestas deportivas. Gracias a ello sabremos cuáles son las apuestas máximas que podemos hacer y cuál es el dinero que invertiremos en cada una de nuestras jugadas.

Tener el control de tu dinero es fundamental, ya que gracias a eso minimizamos el riesgo de hacer apuestas a tontas y locas. Mantener la estrategia y stake es clave en la búsqueda de la rentabilidad de nuestras ganancias.

Utiliza el termómetro de las ganancias ofrecidas en el cierre anticipado en tus apuestas deportivas para acomodarlos a los escenarios esperados de ganancias diarios, semanales o mensuales. Si nos anticipamos al término del evento, podremos minimizar las chances de que un pequeño percance nos dejen con las manos absolutamente vacías.

Pero, calma. La sobre preocupación por realizar el cashout te puede privar de tener las ganancias totales de un evento. Ten en consideración que en cada uno de los movimientos que realices está la posibilidad de que los resultados sean negativos, eso es algo natural en este tipo de apuestas.

Ante el mal resultado en un pronóstico, la recomendación es mantener la calma y no realizar apuestas apresuradas que vayan al rescate de una derrota. El control es fundamental para no perder todo el presupuesto que tengas en una seguidilla de acciones no planificadas.

Preguntas Frecuentes sobre el Cashout en apuestas deportivas

¿Cómo funciona el Cashout?

Es el cierre anticipado de una apuesta. Si bien no entrega las ganancias potenciales totales, es una buena herramienta para asegurar una ganancia o impedir perder todo lo apostado.

¿Qué eventos y mercados son elegibles para el Cashout?

Generalmente en casi todos los mercados está disponible el cashout, aunque es más seguro encontrarlo en partidos de fútbol, tenis y básquetbol.

¿Cuándo es el mejor momento para utilizar el Cashout?

No hay una ciencia exacta, pero muchos consideran que una vez ofrecido el 70% del total de las ganancias en un cashout, será un buen momento para retirar las ganancias.