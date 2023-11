Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Sevilla vs PSV Champions League 29/11/23

Sevilla se jugará su última opción de intentar clasificar a los octavos de final de la Champions League. Su rival, PSV Eindhoven, viajará a España siendo el escolta de Arsenal, pero sabiendo que una derrota dejaría el grupo muy igualado de cara a la última jornada.

El elenco andaluz no ha censado de gran manera la temporada. Hace once partidos que no puede ganar ni en liga ni en el torneo continental. Por la ‘Orejona’ viene de perder sus dos últimos encuentros contra Arsenal, encuentros que lo dejaron colgando de la clasificación a octavos, en el último lugar con 2 puntos, y más cercano a pelear la Europa League. Sin embargo, con su gente y en su estadio luchará por mantenerse con vida contra los neerlandeses.

El conjunto de Países Bajos lidera tranquilamente la Eredivisie y en Champions League es segundo de grupo con los mismos puntos que Lens (5 unidades). El buen momento en la competencia local mete miedo a los españoles que necesitan ganar o ganar frente a uno de los equipos más fuertes del Grupo B.

Ambos equipos anotan - 1.60 en Betano

Sevilla más de 5,5 córners - 2.05 en Betano

Ambos equipos reciben 2 o más tarjetas- 1.62 en Betano

Youssef En-Nesyri anota en cualquier momento- 2.40 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Se esperan goles en el decisivo encuentro

El PSV viene con un rendimiento muy alto en sus últimos juegos, tanto así que ha ganado cinco encuentros consecutivos. Es probable que en España el equipo de todas maneras salga a buscar un resultado favorable, ya que está en una pelea mano a mano contra Lens. Por otra parte, el Sevilla necesita la victoria sí o sí, por lo que tendremos un partido de ida y vuelta en el Sánchez-Pizjuán. Que ambos equipos anoten parece ser una de las mejores cuotas, aún más considerando que los sevillanos han disputado encuentros donde los dos equipos convierten en sus últimos seis partidos como local.

Y si se esperan goles para los ‘rojiblancos’, uno que siempre aparece en los partidos importantes es Youssef En-Nesyri. El seleccionado de Marruecos lleva cinco goles en 12 partidos disputados en La Liga y un tanto en cuatro encuentros por Champions League. Esta es una de nuestras opciones más arriesgadas, pero el peligroso atacante suele hacerse grande en duelos de vida o muerte para su equipo.

Una verdadera batalla en el Sánchez-Pizjuán

El elenco andaluz necesita la victoria sí o sí para seguir luchando por los octavos de final o al menos clasificar a la Europa League. Esto quiere decir que el equipo se volcará en el arco rival, más todavía si el marcador no les favorece. Lo que sí es favorable para los locales es el promedio de tiros de esquina jugando en su estadio. Esta temporada tienen la mayor media de córners en España con 7,86, casi ocho tiros de esquina. Es por esto que la opción de que Sevilla tenga seis córners en un partido que deberán salir al ataque es muy probable.

Además, debido a la trascendencia del partido ambos elencos se dejarán la vida en la cancha, lo que podría provocar entradas a destiempo y tarjetas amarillas, mucho más considerando el árbitro del juego. De sus últimos cinco partidos el juez, Davide Massa, ha mostrado entre cinco y siete tarjetas amarillas, una cifra que podría alcanzarse perfectamente en este partido definitorios de Champions League.