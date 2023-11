Nuestro experto te trae las mejores predicciones, cuotas y análisis de apuestas para el Perú vs Venezuela Clasificación Mundial 2026 | 21/11/2023

El equipo revelación de las Clasificatorias Sudamericanas deberá viajar a Lima para enfrentar a la selección más débil del certamen, Perú. La ‘Vinotinto’ busca hacer historia y meterse por primera vez en una Copa del Mundo. En tanto, los peruanos no pueden salir de su crisis futbolística y son los colistas de las eliminatorias.

La ‘Blanquirroja’ tiene la peor diferencia de gol de todos los países sudamericanos y no ha sido capaz de conseguir su primera victoria, ni siquiera ha podido anotar en cinco fechas. La crisis futbolista en la que los tiene sometidos su entrenador, Juan Reynoso, tiene muy enojados a los hinchas peruanos y lejos de una cita planetaria nuevamente. De no sumar de local contra los venezolanos, sus chances de volver a un Mundial disminuirían considerablemente.

Venezuela está posicionado en un sorprendente cuarto lugar, incluso sobre Brasil. Golearon a Chile, rescataron puntos en casa de la ‘Verdeamarela’ y ahora buscarán dar un golpe sobre la mesa en Lima. De visita la ‘Vinotinto’ no ha mostrado su mejor versión, pero si siguen con su buen juego podrían sumar sin problemas contra la débil selección peruana.

Sin gol antes del minuto 36 - 1.83 en bet365

Doble oportunidad/ Empate o Venezuela -1,61 en bet365

Menos de 2,5 goles en el partido - 1,44 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Sin goles en la primera parte

De los cinco tantos anotados por la selección venezolana en estas Clasificatorias Sudamericanas, cuatro fueron en la segunda mitad y el único que no, fue contra Chile a los 45+1’. Perú derechamente no ha anotado en estas eliminatorias con un nulo funcionamiento en ataque y delanteros de muy bajo nivel en la actualidad. Es por esto q que el encuentro no tenga goles hasta al menos los primeros 36 minutos es una de las mejores opciones cuando se enfrentan dos equipos con esta escasez de gol. Incluso, si se da la chance de que en se anote antes del complemento, se esperaría que fuera cerca de irse al descanso.

Venezuela tendrá la opción de sumar en un duelo muy igualado

Si la ‘Vinotinto’ muestra el buen juego demostrado contra Chile, o la resistencia defensiva que mostró contra Ecuador y Brasil, podrá sumar al menos un punto en su visita al Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, por lo anteriormente mencionado, el duelo se espera muy igualado y con pocos goles. Por lo que el empate 0-0 o 1-1 es muy factible y el triunfo de la visita sería muy ajustado, ya que Perú pese al mal juego no fue goleado ni por Argentina ni Brasil cuando los visitaron en las fechas anteriores.