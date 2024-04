Apuestas Campeonato Nacional Chileno: Pronósticos Ñublense vs Palestino (14/04/2024)

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Campeonato Nacional Chile Fecha 8: Pronósticos Ñublense vs Palestino (14/04/2024).

Ñublense será nuevamente local frente a un Palestino que comenzó de gran manera la temporada, pero que vienen de un desgaste importante por su participación en copas internacionales. El Campeonato Nacional comienza a emprender el rumbo y ya se empieza a diferenciar entre los equipos que pelearán en la parte alta y baja de la tabla.

Los ‘diablos rojos’ vienen de conseguir un importante triunfo frente a Colo Colo. Un contundente 3-0 frente a un ‘Cacique’ se alineó a un equipo 100% suplente, pero que de todas maneras no le quita mérito a los chillanejos en la victoria. Con 10 unidades Ñublense escaló al octavo lugar y dejó atrás dos derrotas consecutivas en la temporada.

Los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tuvieron un inicio de temporada prometedor. Con un partido menos está en el cuarto lugar con 11 unidades y ya acumula cuatro encuentros seguidos sin perder en el Campeonato Nacional. Sin embargo, sus actuaciones en Copa Libertadores hacen dudar a un equipo que cayó 4-0 frente a Bolivar en el debut y 2-0 frente a Flamengo en Brasil.

Ambos equipos NO anotan - cuota 1,95 en Betano

Menos de 2,5 goles en el partido- cuota 1,75 en Betano

Ñublense gana o empata el encuentro- cuota 1,50 en Betano

La Copa Libertadores favorece a los chillanejos

Ñublense ya aprovechó el duelo a mitad de semana de Colo Colo y le ganó con facilidad en la fecha anterior del torneo. Esta vez se medirán nuevamente contra un conjunto que está en Copa Libertadores y viene de un viaje muy complicado desde Brasil. Palestino cayó 2-0 con Flamengo y parte de sus titulares no iniciarán el encuentro contra los ‘diablos rojos’. A diferencia de los albos, ‘Vitamina’ Sánchez no ha cambiado el 100% de sus titulares a lo largo del Campeonato Nacional, por lo tanto la superioridad de los locales no será abrumadora, pero les alcanzará para sumar al menos un punto.

Pocas emociones

Se enfrentarán dos equipos que no son de los más goleadores en el torneo. 11 goles a favor para Ñublense y 8 tantos para Palestino. Además, los ‘diablos rojos’ han disputado cuatro encuentros como locales y solo en uno de ellos ambos equipos anotaron durante los 90 minutos. La estadística como visitante de los ‘árabes’ es mucho más contundente, de los tres duelos como forastero ni uno de ellos ha terminado con los dos equipos convirtiendo.

Es por todos los factores anteriores que se espera un partido cerrado y de pocos goles, la visita llegará con cansancio y sin todos su titulares, mientras que los locales no han mostrado un gran juego ofensivo en la temporada. No será una goleada para ninguno de los dos equipos, en lo que se espera un duelo un poco más favorable para el elenco local, pero no con demasiada superioridad, algo que hasta la fecha anterior se reflejaba claramente a favor de Palestino y su momento futbolístico.