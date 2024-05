Apuestas Premier League: Pronósticos Liverpool vs Tottenham (05/05/24)

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Premier League Fecha 36: Pronósticos Liverpool vs Tottenham (05/05/24).

La jornada 36 de la Premier League llegará a su fin este domingo 5 de mayo, donde uno de los partidos más atractivos del fin de semana se disputará en Anfield, donde el Liverpool recibirá al Tottenham con el objetivo de no dejar más puntos en el camino y aferrarse a una pequeña esperanza de conseguir el título. El cierre de la etapa de Jürgen Klopp al mando de los Reds parece no terminar de la mejor manera, pues los resultados no los han acompañado.

Mientras tanto, el Tottenham tiene en sus manos el boleto a la Europa League a pesar de que atraviesan por una racha negativa importante. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso del fútbol inglés que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - Sí - a 1.40 apostando con bet365

Resultado doble oportunidad - Empate o Tottenham - a 2.62 apostando con bet365

Más de 2.5 goles - a 1.25 apostando con bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Un partido para no perder la esperanza

El Liverpool es uno de los equipos que durante el año han peleado por la cima de la Premier League, sin embargo, en las últimas semanas dejaron ir puntos importantes ya que solo suman una victoria en los más recientes cinco duelos. Los Reds tienen 75 puntos, ocho menos que el líder Arsenal y a cuatro de distancia del Manchester City.

La semana pasada, el Liverpool empató 2-2 con el West Ham United en el Estadio Olímpico de Londres, donde Mohamed Salah y Jürgen Klopp discutieron en el campo, una muestra de que quizá el cierre de la era del estratega alemán no está siendo del todo buena. Los Reds suman apenas una victoria en sus últimos cinco partidos de la Premier League, con dos empates y dos derrotas. Por si fuera poco, en esta racha también quedaron fuera de la Europa League a manos del Atalanta.

Los Spurs registran 60 puntos luego de 34 partidos, lo que de momento los tiene en el 5° puesto, que otorga un boleto directo a la Europa League. El cierre de la temporada será clave para el Tottenham, ya que un buen desempeño podría ser la diferencia entre jugar la Champions League o quedar fuera de los puestos de competencias europeas.

Las últimas semanas han sido todo un dolor para el elenco que dirige Ange Postecoglou. El pasado jueves, los Spurs cayeron 2-0 en su visita al Chelsea gracias a los goles de Trevoh Chalobah y Nicolas Jackson. El resultado contra los blues significó la tercera derrota al hilo, pues anteriormente también perdieron frente a Newcastle y Arsenal. Esta mala racha le ha impedido a los londinenses soñar con un puesto en la Champions League, aunque aún tienen posibilidades a pesar de estar a 7 unidades de distancia del Aston Villa.

Uno de los datos importantes sobre este partido es que, en la Premier League, el Liverpool solo ha perdido uno de sus últimos 29 partidos en casa contra el Tottenham, con 19 victorias y 9 empates. La única ocasión que los Reds perdieron frente a los Spurs en este lapso fue en mayo de 2011.

En la presente temporada, el Tottenham venció en casa al Liverpool 2-1 con goles de Son Heung-Min y un autogol de Joel Matip. Los Spurs buscarán su primer doblete frente a los Reds desde la campaña 2010/2011.