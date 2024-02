GOAL te trae los mejores pronósticos Liga Argentina 2024. ¡Regístrate en las mejores casas de apuestas de Chile y reclama tu bono de bienvenida!

En esta guía quedarás plenamente informado sobre los partidos que se vienen en el país trasandino y los pronósticos Liga Argentina. ¿Cómo se juega? ¿Quiénes participan? A continuación, tendrás las respuestas a esas preguntas.

¿Cuál es el estado actual de la Copa de la Liga 2024?

La Copa de la Liga Argentina 2024 ya arrancó, específicamente el jueves 25 de enero. Al momento de escribir esta guía ya se han disputado tres jornadas completas.

¿Cómo es el formato de juego de la Copa de la Liga Argentina 2024?

La Copa de la Liga Argentina consta de una primera etapa con dos grupos de 14 integrantes. Tiene la particularidad de que en un mismo grupo no puede haber rivales clásicos. Por ejemplo, en el Grupo A está River Plate y en el Grupo B está Boca Juniors.

La fase de grupos enfrenta a sus integrantes todos contra todos. Esta etapa se compone por 14 jornadas. Pero, ¿cómo es eso posible? Precisamente en la Fecha 7 se hace una excepción para que se jueguen todos los clásicos. Por nombrar algunos: Lanús vs Banfield, Independiente vs Racing, Newell 's vs Rosario Central, etc.

Aquellos equipos que no tengan a su clásico rival serán emparejados con otro equipo que esté en la misma situación. Por ejemplo, Colón de Santa Fe bajó de categoría. Por lo tanto, Unión Santa Fe fue emparejado en esa fecha contra Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los cuatro primeros equipos de cada zona juegan playoffs hasta jugar la Final y determinar al ganador del torneo.

La segunda fase de la Liga Profesional Argentina 2024 comienza a jugarse aproximadamente desde el 10 u 11 de mayo. Esa etapa consta de 27 fechas todos contra todos donde el campeón es el equipo que consigue más puntos. Así de sencillo.

Zonas y los equipos de la Copa de la Liga Profesional 2024

Como se indicó antes, la Fase de Grupos de la Copa de la Liga está compuesta por dos zonas de 14 clubes cada una:

Grupo A:

Argentinos Juniors

Atlético Tucumán

Banfield

Barracas Central

Deportivo Riestra

Gimnasia La Plata

Huracán

Independiente de Avellaneda

Independiente Rivadavia

Instituto de Córdoba

River Plate

Rosario Central

Talleres de Córdoba

Vélez Sarsfield

Grupo B:

Belgrano

Boca Juniors

Central Córdoba

Defensa y Justicia

Estudiantes

Godoy Cruz

Lanús

Newell’s Old Boys

Platense

Racing Club

San Lorenzo

Sarmiento

Tigre

Unión Santa Fe

Días y horarios para la Copa de la Liga Profesional

La Copa de la Liga Profesional Argentina puede tener lugar cada fin de semana como también entre semana. Por lo general suele comenzar un viernes y terminar un lunes o martes. La acción arranca a las 17:00 horas y el último partido del día empieza a las 21:00 o 21:30. Si no estás al tanto de los resultados que se han dado, aquí tienes un resumen:

Fecha 1:

Instituto 0 - 0 Deportivo Riestra

Tigre 0 - 0 Sarmiento

Atlético Tucumán 1 - 1 Rosario Central

Central Córdoba SdE 0 - 1 Newell's Old Boys

Barracas Central 1 - 1 Vélez Sarsfield

Talleres de Córdoba 0 - 1 Gimnasia La Plata

Banfield 0 - 2 Huracán

Independiente Rivadavia 0 - 1 Independiente

San Lorenzo 0 - 2 Lanús

Platense 0 - 0 Boca Juniors

Racing Club 0 - 1 Unión

Godoy Cruz 2 - 0 Defensa y Justicia

River Plate 1 - 1 Argentinos Juniors

Estudiantes 1 - 0 Belgrano

Fecha 2

Instituto 3 - 0 Atlético Tucumán

Huracán 1 - 2 Talleres de Córdoba

Gimnasia La Plata 2 - 3 Independiente Rivadavia

Rosario Central 0 - 0 Banfield

Vélez Sarsfield 0 - 1 Independiente

Lanús 0 - 2 Newell's Old Boys

Argentinos Juniors 2 - 0 Deportivo Riestra

Defensa y Justicia 3 - 0 Platense

Belgrano 1 - 1 San Lorenzo

Racing Club 3 - 0 Tigre

Barracas Central 0 - 2 River Plate

Boca Juniors 1 - 1 Sarmiento

Unión 0 - 1 Estudiantes

Central Córdoba SdE 0 - 2 Godoy Cruz

Fecha 3

Independiente 0 - 1 Gimnasia La Plata

Talleres de Córdoba 4 - 1 Rosario Central

Independiente Rivadavia 2 - 0 Huracán

Deportivo Riestra 0 - 1 Barracas Central

River Plate 5 - 0 Vélez Sarsfield

Platense 1 - 0 Central Córdoba SdE

Newell's Old Boys 1 - 0 Belgrano

Godoy Cruz 1 – 0 Lanús

San Lorenzo 0 – 0 Unión

Tigre 0 – 2 Boca Juniors

Estudiantes 0 – 0 Racing Club

Banfield 0 – 2 Instituto

Sarmiento 2 - 3 Defensa y Justicia

Atlético Tucumán 0 - 0 Argentinos Juniors

Calendario de las próximas fechas de la Copa de la Liga Argentina 2024 para el mes de febrero

Fecha 4 (jueves 8 al lunes 12):

Rosario Central - Independiente Rivadavia

Huracán - Independiente

Estudiantes - Tigre

Unión - Newell's Old Boys

Vélez Sarsfield - Gimnasia La Plata

Racing Club - San Lorenzo

Argentinos Juniors - Banfield

Boca Juniors - Defensa y Justicia

Belgrano - Godoy Cruz

Central Córdoba SdE - Sarmiento

Deportivo Riestra - River Plate

Lanús - Platense

Barracas Central - Atlético Tucumán

Fecha 5 (lunes 12 al jueves 15):

Newell's Old Boys - Racing Club

Godoy Cruz - Unión

San Lorenzo - Estudiantes

Gimnasia La Plata - Huracán

Independiente - Rosario Central

Tigre - Defensa y Justicia

Sarmiento - Lanús

Banfield - Barracas Central

Boca Juniors - Central Córdoba SdE

Atlético Tucumán - River Plate

Deportivo Riestra - Vélez Sarsfield

Platense - Belgrano

Independiente Rivadavia - Instituto

Talleres de Córdoba - Argentinos Juniors

Fecha 6 (sábado 17 al martes 20):

San Lorenzo - Tigre

Racing Club - Godoy Cruz

Rosario Central - Gimnasia La Plata

Vélez Sarsfield - Huracán

Instituto - Independiente

River Plate - Banfield

Lanús - Boca Juniors

Deportivo Riestra - Atlético Tucumán

Barracas Central - Talleres de Córdoba

Estudiantes - Newell's Old Boys

Unión - Platense

Belgrano - Sarmiento

Argentinos Juniors - Independiente Rivadavia

Defensa y Justicia - Central Córdoba SdE

Fecha 7 (24 de febrero a las 20:00) Día de Clásicos:

Sarmiento - Barracas Central

Unión - Independiente Rivadavia

Huracán - San Lorenzo

Gimnasia La Plata - Estudiantes

Newell's Old Boys - Rosario Central

Independiente - Racing Club

River Plate - Boca Juniors

Belgrano - Talleres de Córdoba

Argentinos Juniors - Platense

Vélez Sarsfield - Tigre

Defensa y Justicia - Deportivo Riestra

Lanús - Banfield

Central Córdoba SdE - Atlético Tucumán

Instituto - Godoy Cruz

Todo sobre los pronósticos Liga Argentina

En cuanto a pronósticos, en estas tres primeras jornadas ya se han dado algunas tendencias. Godoy Cruz y Newell 's Old Boys arrancaron con campaña perfecta y sin recibir goles en contra.

Mientras que, a equipos como Vélez Sarsfield, Riestra, Tigre y Central Córdoba les está costando mucho. Tanto así, que estos tres últimos ni siquiera han marcado un gol.

En la vereda contraria están River Plate y Talleres de Córdoba, los dos equipos con más goles a favor. Ocho para los “Millonarios” y seis para el “Albiazul”.

¿Dónde y cómo apostar?

Los pronósticos Liga Argentina están presentes en los sitios de apuestas. Si ya tienes tus favoritos, en sitios como Betano, 1xBet y Rojabet los puedes buscar fácilmente. Nada más le das a la lupa y escribes el nombre del equipo que quieras jugar. Este buscador está ubicado en diferentes partes según el operador, pero en todos está a la vista.

En el caso de Rojabet está justo debajo del banner principal. Para Betano se encuentra en la esquina superior derecha al costado de los botones de depósitos. Mientras que 1xBet está justo sobre la barra principal de deportes.

Ya sea para apostar que anota un gol o no anota. O si tienes más conocimiento y te atreves, puedes jugar directamente a quién gana. Al colocar el nombre del equipo en el buscador aparecerá el partido más próximo.

Mejores cuotas para pronósticos Liga Argentina

En cuanto a cuotas para pronósticos Liga Argentina son bastante similares entre casas de apuestas. Aunque se pueden encontrar algunas pequeñas diferencias en mercados específicos. Por ejemplo, para el partido Belgrano vs Godoy Cruz (sábado 10 a las 21:30) la apuesta 2X figura así:

Rojabet: 1.52

1xBet: 1.533

Betano: 1.57

Son diferencias muy sutiles. Si se unen con otros pronósticos Liga Argentina similares se pueda conseguir un gran boleto.

¿Cuándo se juega la Copa de la Liga Argentina?

Como ya se indicó, la Copa de la Liga Argentina está en pleno desarrollo. Prácticamente hay partidos todos los días, eso sí, siempre a partir de las 17:00 horas.

¿Cuándo termina la Copa de la Liga Argentina 2024?

La Copa de la Liga Argentina termina su fase regular el 13 de abril. Luego los playoffs se extienden por unos días más. Debería finalizar entre los últimos días de abril y los primeros de mayo.

Preguntas frecuentes

¿Qué sitio de apuestas tiene las mejores cuotas para Pronósticos Liga Argentina?

Lo cierto es que es bastante relativo. Dependerá de factores como el mercado específico, la cercanía con el partido o el estado de forma de cada equipo. Las diferencias entre cuotas suele ser de unas pocas centésimas para un mismo mercado.

¿Cuáles son los mercados más convenientes para pronósticos Liga Argentina?

Con tres fechas transcurridas ya se han establecido algunos patrones. El más evidente es la cantidad total de goles. Si se revisan los resultados en general ha habido muy pocos, salvo honrosas excepciones.

¿Por qué se juegan 14 fechas en la fase regular si cada grupo tiene 14 integrantes?

Porque en la fecha 7 se reserva para que se jueguen los Clásicos de Argentina. Entre ellos, River Plate vs Boca Juniors, Newell’s Old Boys vs Rosario Central, Independiente vs Racing Club, Huracán vs San Lorenzo, etc.