Apuestas Primera División Chile: Pronósticos Huachipato vs Universidad de Chile (28/04/24)

Nuestros expertos de GOAL Chile traen las mejores apuestas Primera División Chile Fecha 10: Pronósticos Huachipato vs Universidad de Chile (28/04/24).

La décima jornada del Campeonato Nacional nos entregará un duelo muy atractivo entre dos equipos que parecen estar en momentos muy distintos. Este domingo 28 de abril, en el Estadio Huachipato-CAP Acero, el campeón Huachipato buscará una victoria que los llene de motivación para remontar posiciones.

Por su parte, Universidad de Chile es líder del Campeonato Nacional y quieren mantenerse invictos para no poner en riesgo la cima. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso del fútbol chileno que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - Sí - a 1.72 apostando con Betano

Resultado - Universidad de Chile o empate - a 1.40 apostando con Betano

Más de 2.5 goles - a 2.00 apostando con Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

La U de Chile se mete a casa del campeón

La décima jornada del Campeonato Nacional continuará este domingo 28 de abril en el Estadio Huachipato-CAP Acero, donde Huachipato recibirá a Universidad de Chile en un duelo entre dos equipos con presentes muy distintos. Los Acereros, vigentes campeones de la Primera División, están luchando para salir del fondo de la clasificación y regresar a los lugares en los que hace no mucho los vimos.

Huachipato es 12° con 12 puntos, el fin de semana pasado vencieron 2-1 a Deportes Iquique con goles de Claudio Sepúlveda y Cris Martínez. A media semana, en actividad de la Copa Libertadores, el elenco que dirige Javier Sanguinetti empató en casa sin goles con The Strongest, con lo que continúa invicto y líder del Grupo C con cinco puntos.

Después del empate contra los bolivianos, el estratega acerero se refirió a la mala racha de sus delanteros, además de que se mostró preocupado por la recuperación del plantel para encarar un compromiso tan duro como el que tendrán este domingo.

“Hay que seguir trabajando e insistiendo. Estaría más preocupado si no hubiésemos pateado al arco. Hay que seguir dándole confianza a los delanteros, en algún momento el arco se les va a abrir. Hay que tragar veneno, no queda otra. El problema es la recuperación, el haber hecho un gran esfuerzo y tener un rival de la importancia del puntero del campeonato, pero cada partido que jugamos es una final. Trataremos de ver eso, poner el mejor once, ganar y quitarle el invicto a la U”, expresó.

Mientras tanto, la Universidad de Chile pasa por un momento dulce, pues son líderes del Campeonato Nacional con 21 puntos, producto de seis victorias y tres empates. El elenco que dirige Gustavo Álvarez no sabe lo que es perder después de nueve partidos, por lo que buscará seguir por ese camino.

El Romántico Viajero llega con dos empates de manera consecutiva en el Campeonato Nacional, 1-1 frente a Coquimbo Unido y 2-2 con Palestino, en este último sufrieron la expulsión de Israel Poblete, quien no podrá estar contra Huachipato en la décima fecha.

En conferencia de prensa, el director técnico de los azules destacó lo que ha hecho Huachipato en los últimos meses, con un buen desempeño en la Copa Libertadores.

“El equipo es producto de un proceso sostenido en el tiempo. El funcionamiento en el caso de Huachipato es muy similar, incorporó buenos jugadores al plantel, la prueba está en los resultados que está obteniendo. Me alegra la buena participación que está teniendo en la Copa Libertadores. Es un muy buen equipo producto de un proyecto institucional”, mencionó Álvarez.

La última vez que estos elencos se vieron las caras en un partido oficial fue en julio de 2023, cuando la U de Chile venció 2-1 como visitante a Huachipato. Los Acereros no derrotan en casa a los azules desde 2022, aquella ocasión los golearon 4-0.