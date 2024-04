Apuestas Copa Libertadores 2024: Pronósticos Huachipato vs Estudiantes de La Plata

¡Te traemos los mejores pronósticos Huachipato vs Estudiantes de La Plata para que puedas hacer las mejores apuestas Copa Libertadores 2024!

El actual campeón del fútbol chileno, Huachipato vuelve a la cita continental

Los acereros es local en su estadio CAP en Talcahuano y comenzarán su aventura por la CONMEBOL Libertadores recibiendo a Estudiantes de La Plata este miércoles 3 de abril a la 19 horas.

Las cuotas en el mercado de apuestas indican un resultado favorable para el visitante argentino, Estudiantes de La Plata y en Goal.com te explicamos el por qué y te contamos cómo llegan ambos equipos para su debut de Libertadores.

Betano es nuestra preferencia de agencia o casa de apuesta por sus cuotas al minuto y porque lidera, genera respeto y aciertos en el mercado.

Huachipato de local paga a 3.30 por el triunfo

El empate a 3.30 en Betano

Estudiantes de visita y paga 2.25 a ganador

Ganador al concluir el primer tiempo, 3.95 a favor del local favorito, 2.02 si siguen iguales y Estudiantes de LP a 2.92 en Betano

Goles en el partido; más de 2,5 a 1.65 y menos a 2.15

Ambos equipos a marcar goles; Sí a 1.87 y No a 1.87 en Betano

Las cuotas para apostar al primer equipo en anotar es 2.35 para Huachipato

Sin goles a 7.70 y Estudiantes de LP en anotar el primer gol a 1.82 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

En su tercera participación en la CONMEBOL Libertadores, el campeón del fútbol chileno debuta este miércoles 3 de abril. Su gran desafío será lograr salir de la fase de grupos.

Sorteado en un grupo donde comparte junto a Gremio de Brasil y The Strongest de Bolivia, con quien también se ha enfrentado en la edición de 1975. En esta versión 2024, se volverán a enfrentar aunque según pronósticos es el segundo puesto en la tabla del grupo C donde está por verse. Si bien, es aún temprano en la primera fecha para indicar algún avance con seis fechas por jugar, no cabe dudas Gremio al menos en papel es el favorito en ganar el grupo y avanzar de fase.

Huachipato paga 3.30 por un triunfo en su retorno a la Libertadores

El técnico Javier Sanguinetti tiene a su equipo en décimo lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional tras seis fechas con 2 triunfos, 2 empates y dos derrotas. El adiestrador argentino viene de empatar sin goles frente a Universidad Católica el viernes previo a esta cita continental.

No juega la Libertadores desde 2013, la última vez que se había coronado campeón del fútbol chileno. Esa vez tampoco pudo salir de su grupo aunque logró un histórico triunfo por 2 a 1 frente a Gremio de visita.

Sanguinetti es conocedor y no es ajeno a los rivales argentinos debido a su paso por Banfield y Newell's Old Boys. Espera enfrentarse con un rival como Estudiantes con dos delanteros arriba, su capitán José Sosa junto con Javier Correa.

Empleando una formación con una línea de 3 en el fondo, es el volante Gonzálo Montes el beneficiado destacándose con sus exitosos pases, centros y balones recuperados.

Estudiantes de La Plata busca revertir su racha negativa - a 2.25 por el triunfo.

Para el pincharrata, Estudiantes disputará su Libertadores número 17ma en esta versión 2024 ya que cuenta con 4 títulos, uno de los mayores ganadores.

Estudiantes perdió 1 a 0 el viernes pasado frente a Defensa y Justicia previo a su debut por la Libertadores de 2024.

Eduardo Domínguez, el DT cuenta con la amplia experiencia de su mediocampista central Enzo Pérez quien ganó la Copa Libertadores en 2009. Se espera además un gran torneo por parte de José Sosa, Santiago Ascacibar y de Eros Mancuso.

Sin ganar desde el 3 de marzo, es decir, exactamente un mes y sin duda una racha que debe buscar mejorar. Esta Libertadores podría ser el punto de inflexión para el pincharrata y cambiar sus fortunas esta temporada.

Séptimo en la tabla de posiciones de la Copa de la Liga en el grupo B con 18 puntos con 11 fechas jugadas que contrarresta su inicio de temporada donde llevaba nueve fechas invicto con 6 triunfos y 3 empates.

El primer batacazo vendrá de la visita y complicará el partido - a 1.82 el primer gol.

Domínguez emplea dos hombres arriba en busca del gol. José Sosa y Javier Correa cuentan con la confianza del técnico y es este último quien marcó recientemente frente a River Plate el 13 de marzo, el mes pasado.

Debido a la suspensión del partido frente a Boca Juniors debido a la caída y la convulsión que sufrió el mediocampista ofensivo chileno Javier Altamirano, Estudiantes no pudo terminar esa fecha para luego enfrentarse a Defensa y Justicia.

Esta primera fecha por la Libertadores además conlleva una conexión, un vínculo especial gracias a Javier Altamirano. El volante ofensivo tras sufrir una convulsión en la cancha frente a Boca Juniors el 17 de marzo por la Copa de la Liga obligó al árbitro a suspender el encuentro. Es más, según el informe médico, sufrió una trombosis del seno longitudinal superior en su cerebro que lo alejará de las canchas y se desconoce hasta próximo aviso si volverá a jugar.

Por esto mismo, este duelo es significativo porque une a ambos clubes. Altamirano claramente no está para jugar y hubiese sido un duelo copero frente al club formativo que lo vio nacer.

Predicción: Huachipato 0 - 1 Estudiantes de La Plata.