Apuestas Liga Profesional: Pronósticos Defensa y Justicia vs Independiente (03/06/24)

Nuestros expertos GOAL Chile te traen las mejores apuestas Liga Profesional Fecha 4: Pronósticos Defensa y Justicia vs Independiente (03/06/24).

La cuarta fecha del Torneo Betano en Argentina continuará su curso este lunes 3 de junio con un duelo entre dos equipos que aún no saben lo que es ganar en el inicio de la campaña. Defensa y Justicia recibirá a Independiente en el Estadio Norberto "Tito" Tomaghello. El elenco local tiene la misión de conseguir un triunfo para dejar atrás lo sucedido en la Copa Sudamericana, por lo que será una oportunidad importante al estar frente a su afición.

Mientras tanto, Independiente buscará el primer triunfo de la temporada luego de tres compromisos donde su ofensiva se quedó atascada. En Goal.com te decimos toda la información relevante sobre este compromiso del Torneo Betano de Argentina que promete muchas emociones.

Ambos equipos anotan - No - a 1.70 apostando con Betano

Resultado - Defensa y Justicia a ganar - a 2.92 apostando con Betano

Menos de 2.5 goles - a 1.55 apostando con Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Dos equipos buscan su primer triunfo en el Torneo Betano

La cuarta jornada del Torneo Betano nos dará un duelo entre dos equipos que no han ganado en el arranque de la temporada. El Estadio Norberto "Tito" Tomaghello será la sede donde Defensa y Justicia recibirá a Independiente este lunes 3 de junio. El choque no luce sencillo para ninguna de las escuadras, pues sus ofensivas no se han mostrado del todo bien.

En este arranque de la Primera División en Argentina, Defensa y Justicia es 25° con apenas un punto. Mientras tanto, Independiente es 21° con dos unidades. Una victoria podría mandarlos a la mitad de la tabla, una situación que serviría de mucho en una etapa temprana del campeonato.

Defensa y Justicia viene de perder por la mínima diferencia en su visita a Newell’s, pues un gol de Armando Méndez en el final del encuentro decantó las acciones en favor de los locales. Anteriormente, el Halcón empató 1-1 con Gimnasia y cayó 3-1 en casa de Huracán.

Por si fuera poco, el desempeño del elenco que dirige Francisco Meneghini viene de momentos complicados, ya que en la Copa Sudamericana fueron eliminados en la fase de grupos luego de ligar cinco encuentros sin victoria. A media semana, el Halcón cerró su aventura internacional después de perder 1-0 en el último minuto con César Vallejo en casa, encuentro donde Luciano Ramón Herrera fue expulsado antes del descanso.

Del otro lado de la moneda, el momento que atraviesa Independiente no es el mejor. Luego de comenzar con dos puntos en las primeras tres jornadas del Torneo Betano, Carlos Tévez presentó su renuncia al cargo de director técnico y Hugo Tocalli tomó las riendas de manera interina. Mientras continúa la búsqueda del nuevo estratega, el Rojo tiene un importante duelo este lunes, donde no podrán contar con el chileno Mauricio Isla, quien se incorporó a la Selección de Chile de cara a la Copa América.

Independiente viene de igualar en casa 1-1 con Vélez, mientras que antes empataron sin goles con Platense. En la primera fecha, el Rojo cayó en casa 1-3 con Talleres, donde sufrieron la expulsión de Alexis Canelo. En medio de ese huracán de emociones, afrontan una cuarta fecha con mucha incertidumbre.

Un punto a destacar es que dos de los tres partidos que han disputado estos equipos en el Torneo Betano terminaron con dos goles o menos. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en febrero de 2023, cuando Defensa y Justicia venció 0-2 como visitante a Independiente. La victoria más reciente del Rojo sobre el Huracán sucedió en 2019, fue por la mínima diferencia por la Copa de Argentina.