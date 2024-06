Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Copa América 2024: Pronósticos Colombia vs Paraguay (24/06/24).

Colombia y Paraguay disputarán un igualado encuentro para debutar en esta Copa América de Estados Unidos 2024. Los colombianos llegan con un largo invicto y como uno de los favoritos a protagonizar el torneo. En tanto, los albirrojos no convencen con su juego y los resultados no vienen siendo muy positivos, por lo que no la tendrán fácil en un grupo que además conforman Brasil y Costa Rica.

Los cafeteros acumulan 20 duelos invictos bajo la dirección de su entrenador argentino Néstor Lorenzo. Han superado desafíos en amistosos y partidos de Clasificatorias con un impresionante récord de 15 triunfos y 5 empates, lo que ha generado respeto entre las selecciones participantes. Además, cuentan con la consolidación de Luis Díaz, una estrella mundial que juega en el Liverpool. El histórico James Rodríguez también ha destacado en los amistosos preparatorios, contribuyendo significativamente con un contundente 5-1 sobre Estados Unidos y un sólido 3-0 frente a Bolivia.

Los paraguayos lograron un triunfo 1-0 en su último amistoso frente a la débil Panamá, pero el juego que muestran no convence. En un duelo preparativo contra Chile, cayeron categóricamente por 3-0. La Albirroja no ha mostrado una evolución significativa en su fútbol, a pesar de contar con nuevas estrellas jóvenes como Enciso en el Brighton Albion y con un histórico como Miguel Almirón en el Newcastle. Este partido se presenta como clave para sus aspiraciones de avanzar de ronda, considerando que en el grupo también está el favorito para llevarse el torneo, la Uruguay de Marcelo Bielsa.

Colombia gana el partido - cuota 1,65 en bet365

2 o 3 goles en el partido - cuota 1,95 en bet365

Luis Díaz anotará en cualquier momento - cuota 2,75 en bet365

Colombia baila en el debut

Este encuentro parece inclinarse hacia la selección que ha mostrado solidez en sus últimos 20 partidos. Colombia ha superado a grandes selecciones tanto en amistosos como en competiciones oficiales, lo que les ha permitido acumular una racha invicta impresionante bajo la dirección de Néstor Lorenzo.

Aunque jugadores como Enciso y Almirón pueden representar amenazas en el ataque para Colombia, Paraguay enfrenta desafíos significativos debido a la falta de un equipo consolidado detrás de sus estrellas ofensivas y una consistencia táctica clara bajo la dirección de Daniel Garnero.

Lucho Díaz lidera a sus compañeros

Luis Díaz, el delantero del Liverpool, llega a la Copa América 2024 en un gran momento tras una destacada temporada en la Premier League y la Europa League. Con 8 goles y 5 asistencias en la liga inglesa, además de 3 tantos en competiciones europeas, Díaz se ha consolidado como una figura clave bajo la dirección de Jürgen Klopp.

Su desempeño en el campo lo convierte en la principal estrella de la selección colombiana, donde se espera que sea fundamental en el torneo continental. Con su capacidad goleadora y su experiencia previa en la Copa América, donde fue goleador junto a Lionel Messi en 2021 con 4 tantos.