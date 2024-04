Apuestas Copa Libertadores: Pronósticos Colo-Colo vs Alianza Lima (23/04/2024)

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Copa Libertadores Fase de Grupos: Pronósticos Colo-Colo vs Alianza de Lima (23/04/2024).

Colo Colo recibirá a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Chile. Los albos enfrentarán al equipo peruano en un duelo trascendental del Grupo A de la Copa Libertadores. Los chilenos deben mantener su superioridad como local para intentar clasificar tras muchos años sin estar en unos octavos de final del torneo continental.

El ‘Cacique’ ha mostrado un buen desempeño a nivel internacional, no tan irregular como en el Campeonato Nacional. Esta vez será local contra en el papel el equipo más débil del Grupo A. Los albos deben sumar tres puntos con su gente y esperar que Fluminense haga lo suyo contra Cerro Porteño para mantener el segundo puesto e intentar avanzar a la siguiente fase. Los de Jorge Almirón preparan un equipo estelar y lleno de confianza tras venir de un triunfo importante en el clásico contra Universidad Católica.

Alianza Lima no se las ha puesto nada fácil a sus rivales en este inicio de torneo. En el debut consiguieron un impensado empate contra los brasileños y se ilusionaba. Sin embargo, en su duelo en Paraguay no pudieron aguantar la igualdad y cayeron en el último minuto. Ahora, viajará a Santiago de Chile para intentar rescatar otro punto y mantener viva la esperanza de meterse al menos en Copa Sudamericana.

Colo Colo ganará el encuentro - cuota 1,60 en Betano

Colo Colo obtendrá más de 6,5 córners - cuota 2,35 en Betano

Ambos equipos NO anotan- cuota 1,78 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Dominio albo en el Monumental

Colo Colo ha demostrado su categoría en la Copa Libertadores, con una victoria ajustada sobre Cerro Porteño y una derrota en Brasil que fácilmente podría haber sido un empate. En medio de este desempeño, Arturo Vidal destaca por su excelente forma, lo que lo convierte en una pieza clave para sumar tres puntos cruciales contra el equipo peruano. Pese a no comenzar la temporada de la mejor manera, la experiencia del ‘King’ será clave en esta clase de partidos, sumado a que viene de anotar un golazo por el Campeonato Nacional.

Si algo ha caracterizado al equipo de Jorge Almirón es su solidez defensiva. Contra Cerro Porteño en el debut los paraguayos no tuvieron grandes chances de anotar y los centrales colocolinos no tuvieron problema para controlarlos. Además, Cecilio Waterman, la principal arma de ataque de Alianza Lima no podrá estar debido a una lesión.

Un ataque constante de los colocolinos

El ‘Cacique’ está demostrando una gran habilidad para generar oportunidades a través de los tiros de esquina, como se vio en su último enfrentamiento contra la UC en el Campeonato Nacional, donde convirtieron nueve en una sola mitad. Este poderío se debe en gran medida al desequilibrio que generan por la banda derecha, con jugadores como Marcos Bolados o Cristian Zavala. El poderío con sus extremos resulta en tiros de esquina a favor del equipo. Además, como local, los albos lideran en promedio de tiros de esquina a su favor, con un promedio de 9.5 por partido.