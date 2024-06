Nuestros expertos de GOAL Chile te traen las mejores apuestas Copa América 2024 Fase de Grupos: Pronósticos Brasil vs Costa Rica (24/06/24).

Brasil, cinco veces campeona del mundo, inicia su camino en la Copa América de Estados Unidos 2024 enfrentando a una Costa Rica que atraviesa un proceso de renovación y sin la presencia de su máxima estrella internacional, el ex portero del Real Madrid y PSG Keylor Navas. Los brasileños buscarán mostrar su potencial desde el inicio y aspira a redimirse después de perder la final de la edición pasada frente a Argentina en el Estadio Maracaná.

Brasil llega a esta Copa América como una de las grandes favoritas, liderada por Vinicius Jr., quien tuvo una destacada temporada con su equipo y es uno de los principales aspirantes al Balón de Oro. La selección brasileña ha tenido una buena preparación, destacando el triunfo 3-2 frente a México y el empate 1-1 contra Estados Unidos, donde se dio descanso al astro del Real Madrid. Sin Neymar Jr., la Verdeamarelha busca recuperar el título continental tras cinco años.

Costa Rica llega a esta Copa América con un plantel joven y sin muchos referentes consolidados. Aunque no jugaron partidos amistosos, se prepararon con encuentros de Clasificatorias donde obtuvieron victorias contundentes sobre San Cristóbal y Nieves por 4-0 y Granada por 3-0, ambos equipos de nivel modesto. El nivel futbolístico actual de Costa Rica no alcanza los estándares de su histórica participación en el Mundial de 2014, por lo que no se percibe como un gran desafío para Brasil en este torneo.

Brasil gana a cero el partido- cuota 1,72 en bet365

Gol antes de minuto 24 - cuota 1,83 en bet365

Vinicius Jr anotará en cualquier momento - cuota 2,20 en bet365

Todas las cuotas son cortesía de bet365, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios

Salen con todo los brasileños

Brasil es ampliamente favorito para llevarse la victoria de manera cómoda en este partido. La Verdeamarelha ha tenido una preparación más competitiva que Costa Rica, además de contar con un poderoso ataque encabezado por jugadores como Rodrygo, Endrick, Vinicius Jr, Martinelli y Raphinha, quienes prometen ser protagonistas en el torneo.

En sus últimos dos amistosos, Brasil ha mostrado una tendencia a marcar goles tempraneros, con anotaciones de Andreas Pereira a los 5 minutos y Rodrygo a los 17 minutos, lo que refleja su capacidad para iniciar los partidos con fuerza.

Camino al Balón de Oro

Vinicius Jr está plenamente consciente de que la Copa América será fundamental en su batalla con Jude Bellingham por el Balón de Oro. Ambos jugadores tuvieron temporadas excepcionales en el Real Madrid, y el desempeño en sus selecciones será determinante para el resultado final.

El brasileño brilló en La Liga con 15 goles y 5 asistencias, y en la Champions League demostró su calidad con 6 goles y 4 asistencias, incluyendo un gol crucial en la final para asegurar el título de la Orejona. VIni será una de las figuras de este certamen y a punta de goles quiere volver a poner en lo más alto del continente a su selección y ser el mejor jugador del mundo.