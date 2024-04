Apuestas Copa Sudamericana: Pronósticos RB Bragantino vs Coquimbo Unido

Nuestros expertos de GOAL Chile te traen los mejores pronósticos RB Bragantino vs Coquimbo Unido Copa Sudamericana Fecha 1 Grupo H

RB Bragantino recibe a Coquimbo Unido de local en el estadio Nabi Abi Chedid en Bragança Paulista en Brasil por el grupo H de la Copa Sudamericana este miércoles 3 de abril a las 21 horas.

Betano es nuestra preferencia de agencia o casa de apuesta por sus cuotas al minuto y porque lidera, genera respeto y aciertos en el mercado.

RB Bragantino de local paga a 1.30 por el triunfo

El empate a 5.30 en Betano

Coquimbo Unido de visita paga 10.50 a ganador

Ganador al concluir el primer tiempo, 1.78 a favor del local favorito, 2.46 si siguen iguales y Coquimbo Unido a 8.25 en Betano

Goles en el partido; más de 2,5 a 1.72 y menos 2.15

Ambos equipos a marcar goles; Sí a 2.20 y No a 1.62 en Betano

Las cuotas para apostar al primer equipo en anotar es 1.30 para RB Bragantino

Sin goles a 10.75 y Coquimbo Unido en anotar el primer gol a 4.10 en Betano

Todas las cuotas son cortesía de Betano, correctas al momento de su publicación y sujetas a cambios.

Bragantino recibe a Coquimbo con el recuerdo de su subcampeonato en 2021

Subcampeón de la CONMEBOL Sudamericana en 2021, el Bragantino disputa su tercera participación en el torneo. La segunda fue en 2023, cuando fue eliminado en octavos de final.

El Massa Bruta llega a esta edición de la CONMEBOL Sudamericana 2024 tras haber sido eliminado en la tercera ronda de la pre-Libertadores ante Botafogo.

Es probable que Bragantino haga al menos un cambio con respecto a la alineación inicial que se enfrentó al Santos en la derrota única por la semifinal del Campeonato Paulista. El delantero Helinho sufrió una lesión en el pie izquierdo y se perderá el partido. Henry Mosquera es el probable sustituto.

En esta campaña, son diez los sobrevivientes incluyendo al arquero Cleiton, el defensa central Léo Ralpe, los laterales Guilherme y Luan Candido, el volante Jadsom y Raúl, los mediocampistas Eric Ramires y Lucas Evangelista, el enganche Bruninho y el delantero Helinho quien quedó descartado para este primer partido.

Coquimbo visita Bragantino en su segunda participación en la Copa Sudamericana

Coquimbo Unido mientras tanto de Chile participa por segunda vez en la CONMEBOL Sudamericana. La primera, en 2020, fue histórica y memorable para el club.

Llegó a semifinales y fue eliminado por Defensa y Justicia de Argentina. Sin embargo, en 2020 también sufrieron el descenso del campeonato nacional. Todo una temporada de drama para el cuadro de la Cuarta Región.

Para llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana de este año, los Piratas eliminaron a Universidad Católica en la ronda preliminar, un resultado que costó el puesto al DT Nicolás Núñez.

Animado por su victoria sobre Audax Italiano en la liga chilena, Coquimbo Unido no debería presentar muchos cambios en su alineación titular con respecto al último partido. La única duda del técnico Fernando Díaz es si será titular el centro delantero Andrés Chávez, quien se lesionó y será probado momentos antes del partido. Si no arranca en el once inicial, Nicolás Johansen es el probable reemplazante.

Al llegar a San Pablo, entrenó en las dependencias de Corinthians donde el técnico “Nano” Díaz habló de la multitudinaria despedida a su equipo en la ciudad antes de partir por vía aérea a la capital para luego continuar su viaje a San Pablo.

El plantel y el cuerpo técnico agradecieron las muestras de cariño y afecto, un dato no menor debido a que jugaron el pasado jueves 28 de marzo en Santiago frente al Audax Italiano en la victoria por 1 a 0 y con cinco días de antemano con descanso y viajes para enfrentar al Bragantino en su compromiso internacional.

Predicción: RB Bragantino 1 - Coquimbo Unido 0